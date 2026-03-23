Ловушка из прошлого: советские системы ПВО заставляют Пентагон разорять свой бюджет в Иране

Пентагон снова продает избирателям голливудский блокбастер под видом реальной войны. В свежих видеоотчетах об "утилизации" иранской ПВО американские ракеты с хирургической точностью аннигилируют музейные экспонаты. Пока налогоплательщики оплачивают счета, Тегеран подставляет под удар ржавое железо времен Вьетнамской войны. Это не боевые действия, это дорогая утилизация металлолома за счет Вашингтона.

Пентагон

Ложные цели: как копия С-75 стала "добычей" США

Американские радары захватывают цели, которые помнят еще Карибский кризис. На кадрах объективного контроля гордо красуются пусковые установки HQ-2. Это китайская реплика советской системы С-75, которую Иран давно списал в тираж. Уничтожение такой установки имеет нулевую военную ценность. Для Ирана это способ заставить противника тратить дорогие ракеты на бетон и жесть.

"Бить по HQ-2 сегодня — это как пытаться обрушить серверную сеть, атакуя старую печатную машинку. Иранцы мастерски используют макеты и хлам, чтобы вскрыть позиции атакующих", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Вашингтон упорно игнорирует тот факт, что Тегеран превратил свои старые запасы в ловушки. Пока КСИР выставляет Пентагон посмешищем, демонстрируя неуязвимость реальных объектов, американские генералы отчитываются о "подавление активности". На деле же горящие остовы MIM-23 Hawk, закупленных еще при шахе в 70-х, выдаются за свежие трофеи. Это классическая подмена понятий в условиях, когда геополитика требует быстрых побед.

Советский "Квадрат" и эхо Восточной Европы

В объективы камер регулярно попадает ЗРК "Квадрат" — экспортный вариант легендарного советского "Куба". Часть этих машин досталась Ирану как трофеи иракской войны, часть приплыла из Ливии. Но самое интересное — след из Восточной Европы. В 90-е годы "Квадраты" активно сбрасывали Польша и Украина, превращая Иран в ремонтную мастерскую для устаревшей техники.

Тип техники в отчетах США Реальный статус и происхождение HQ-2 (Копия С-75) Антиквариат из КНР, роль макета ЗРК "Квадрат" Советское наследие, экспорт через Польшу/Украину MIM-23 Hawk Американский хлам 50-летней давности

Система выглядит грозно только на бумаге. Сегодня эти комплексы не способны противостоять современным РЭБ, но они идеально подходят для создания массовости на спутниковых снимках. Ситуация на фронте медийной войны требует от Пентагона картинок взрывов. Неважно, что взрывается — главное, чтобы детонация выглядела эффектно на экранах в Вашингтоне.

"Схема проста: Иран выставляет старье как приманку, США тратят миллионы на их ликвидацию, а потом рисуют красивые графики эффективности. Это чистый аудит фиктивных достижений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экономика иллюзий: цена виртуальных побед

Пока американские ракеты "перемалывают" иранский антиквариат, бюджет США трещит по швам. Запросы на сотни миллиардов долларов для кампании на Ближнем Востоке выглядят абсурдно на фоне внутренних проблем. В это время Вашингтон пожирает сам себя из-за внутреннего раскола и инфляции. Социальные программы идут под нож, чтобы обеспечить финансирование ударов по пустым ангарам и списанным пусковым установкам.

Реальные военные возможности Тегерана остаются в тени. Современные иранские технологии, способные достать до баз НАТО, в этих роликах не светятся. США предпочитают безопасную охоту на "железных мамонтов". Такое поведение подрывает доверие союзников и злит собственных граждан, которые видят, как их налоги превращаются в дым над пустыней, не меняя баланса сил.

"Мы видим колоссальный раздув военных смет при нулевой эффективности. Это типичная модель, когда внешний конфликт оправдывает бюджетные дыры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вместо реального разоружения региона мы наблюдаем затянувшийся спектакль. Иран умело играет на американском желании казаться сильными. Пока сценарии финала войны обсуждаются в аналитических центрах, на земле продолжается деградация логики: сверхтехнологичное оружие против груды металлолома. И эта "игра в поддавки" обходится миру слишком дорого.

Ответы на популярные вопросы о ПВО Ирана

Почему Иран до сих пор использует технику 70-х годов?

Это прагматичный расчет. Старая техника используется как ложные цели и приманки для истощения боезапаса противника и вскрытия его огневых точек.

Откуда у Ирана взялись системы из Восточной Европы?

В 90-е годы Польша и Украина активно распродавали советское наследство, пренебрегая санкционным давлением ради быстрой прибыли.

Действительно ли США уничтожают действующие системы ПВО?

В большинстве видеоотчетов фигурируют либо поврежденные ранее объекты, либо устаревшие модели, не влияющие на реальную обороноспособность Тегерана.

