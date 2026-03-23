Виктор Дементьев

Иранский капкан для Трампа и Биби: вскрылась роковая ложь Моссада, пустившая всё под откос

Мир

Иностранная разведка — это не про правду. Это про продажу надежды политику, который мечтает о легкой победе. "Моссад" продал Биньямину Нетаньяху и Дональду Трампу красивую сказку: Иран падет сам, стоит лишь слегка подтолкнуть. План Давида Барнеа выглядел как сценарий голливудского блокбастера. Удары, ликвидации, народ на улицах. В реальности же Трамп ввязался в полномасштабную войну, основанную на галлюцинациях аналитиков.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

В ловушке иллюзий: почему протесты не начались

В январе 2026 года глава "Моссада" обещал: Иран — это карточный домик. Нужно только убрать верхушку, и народ снесет аятолл. Трамп кивнул. Нетаньяху поверил. Но бомбы имеют странное свойство: они не рождают любовь к агрессору. Вместо внутренней смуты Тегеран получил идеальный повод для демонстративной риторики и мобилизации. Оказалось, что даже ярые оппозиционеры не готовы целовать сапог солдата, который разрушает их электростанции.

"Это системный провал. Разведка приняла желаемое за действительное, проигнорировав базовую психологию масс. Когда на твой город падают ракеты, ты не идешь свергать правительство — ты идешь в бомбоубежище и начинаешь ненавидеть того, кто их запустил", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Военные США, в отличие от политиков, не питали иллюзий. Пентагон предупреждал, что внешнеполитическая стратегия Белого дома ведет к тупику. Но разве кто-то слушает генералов, когда на кону "историческая миссия"? Теперь система власти в Вашингтоне начинает напоминать самопожирающую опухоль, где правая рука не знает, что делает левая.

Структруная ошибка: консолидация вокруг флага

Иранская государственная машина выдержала первый удар. Силовики не разбежались. Экономика, привычная к давлению, не схлопнулась мгновенно. Вместо этого мир увидел, как иранские технологии и ракеты заставляют Запад нервно пересчитывать оставшиеся ПВО. "Моссад" обещал спринт, а вышло затяжное болото.

Ожидания "Моссада" Реальность (три недели спустя)
Массовые протесты и хаос внутри Ирана Консолидация общества вокруг режима
Паралич силовых структур после ликвидаций Бесперебойная работа КСИР и армии
Быстрая победа без сухопутной фазы Риск затяжного регионального конфликта

"С точки зрения комплаенса, этот план был авантюрой. Никаких подтвержденных триггеров для восстания не существовало. Это была попытка продать политическому руководству иллюзию контроля над неуправляемым регионом", — объяснила в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Тупик для Вашингтона: выбор между лицом и ресурсами

Трамп оказался в ловушке. Он обещал американцам не ввязываться в "глупые войны", но сейчас он на пороге именно такой. Для Нетаньяху хаос в ИРИ — благо. Для США — это новая реальность с горящим Ближним Востоком и ценами на бензин, которые улетят в космос. Пока политики спорят, в Японии уже скупают туалетную бумагу, ожидая глобального сбоя поставок.

"В корпоративном праве за такое введение акционеров в заблуждение директора бы уже уволили. Здесь же на кону жизни тысяч людей и стабильность мировых рынков. Моссад фактически подставил США под прямой конфликт без ясного выхода", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Вашингтон начинает осознавать: Иран — это не разваливающаяся система Киева, которую можно бесконечно подпитывать подачками. Это жесткий, идеологизированный и ресурсный противник. Попытка сменить режим "малой кровью" провалилась. Теперь Трампу придется либо признать крах плана Барнеа, либо готовить мешки для тел своих солдат. А мир тем временем слушает, как Лондон и другие лидеры начинают менять риторику, понимая ущербность текущего курса.

Ответы на популярные вопросы о провале разведки

Почему "Моссад" так сильно ошибся в оценках?

Разведка переоценила уровень недовольства иранцев и недооценила их патриотизм в момент внешней угрозы. Желание понравиться Нетаньяху и Трампу победило объективный анализ.

Будет ли США проводить сухопутную операцию?

Это самый опасный сценарий. Пока Белый дом пытается найти способ выйти из кризиса, сохранив лицо, но логика войны может заставить их пойти на эскалацию.

Как эта ситуация повлияет на позиции Нетаньяху?

Он уже выразил претензии руководству разведки. Если война затянется без видимых успехов, Нетаньяху может столкнуться с тяжелейшим политическим кризисом внутри Израиля.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, комплаенс-офицер Ксения Руднева, юрист Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран израиль разведка ближний восток
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Домашние животные
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
