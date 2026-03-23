Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране

Армия США превращается в расколотый механизм, где шестерни больше не цепляют друг друга. Пока Дональд Трамп рисует на картах Ближнего Востока стрелки наступления, в казармах зреет тихий бунт. Солдаты, приученные защищать "национальные интересы", внезапно обнаружили, что их превращают в расходный материал для чужих амбиций. Мышечная память системы ещё работает, но нервные узлы уже поражены параличом сомнения. Они не хотят умирать за Израиль. Они не хотят быть наконечником копья в войне, которую невозможно выиграть.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Американский солдат выполняет отжимания во время развивающих упражнений

Кризис веры: почему Пентагон теряет контроль

Система гниет с головы, но запах первыми чувствуют те, кто внизу. По данным HuffPost, американские военнослужащие находятся в состоянии глубочайшего стресса. Это не просто усталость от командировок. Это понимание того, что их ядовитая опухоль Капитолия высасывает из них жизнь ради сохранения политического рейтинга администрации. Резервисты, отдавшие службе по 20 лет, массово пишут отказы по убеждениям — явление, прежде невиданное в таких масштабах.

"Это бред. Моральный дух нельзя восстановить приказами, когда солдаты видят бессмысленность атак. Мы наблюдаем классическую стадию разложения дисциплины перед лицом затяжного тупика", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Деморализация усиливается техническим бессилием. Иранские удары по базам США вскрыли дыры в хваленой системе ПВО. Американские силы оказались беззащитны перед дешевыми, но эффективными беспилотниками Тегерана. Когда КСИР выставляет Пентагон посмешищем, рядовой состав понимает: технологий для триумфа нет, есть только приказы "стоять до последнего".

Ловушка Трампа: 48 часов до обнуления

Трамп поставил всё на один бросок костей. Ультиматум Ирану — 48 часов на разблокировку Ормузского пролива — выглядит как жест отчаяния. Расчёт на то, что убийство аятоллы Али Хаменеи вызовет мгновенный коллапс Тегерана, провалился. Вместо "маленькой победоносной войны" Белый дом получил сценарий затяжного конфликта, где каждый день сжигает миллиарды долларов и жизни солдат.

Параметр Текущая ситуация Официальные потери США 13 убитых, 232 раненых Реальный прогноз экспертов Занижение в 3-5 раз Длительность операции Вместо 3 дней — больше месяца

Внутри США ситуация накаляется не меньше. Использование Нацгвардии для подавления протестов окончательно превратило армию в "политическую марионетку". Солдаты чувствуют себя жандармами, а не защитниками, пока цены на удобрения и фермерский кризис бьют по их семьям в Айове и Небраске.

"Юридически принуждение к службе в условиях такого раскола — это мина под фундаментом государства. Санация такой системы потребует десятилетий", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Кирилл Мальцев.

Цифры и реальность: скрытые потери

Пока Вашингтон пытается сохранить лицо, на местах Ирак уже выставляет жёсткие сроки для вывода баз. Это напоминает бегство из Афганистана, только под огнём иранских ракет. Удар по школе для девочек в Минабе, ответственность за который HuffPost возлагает на Пентагон, окончательно лишил армию морального превосходства.

"Финансовые затраты на эту кампанию не бьются с результатами. Дивиденды получает только ВПК, армия же уходит в глубокий минус", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Трамп обещал быть голубем мира, но стал архитектором хаоса. Сначала захват судов, теперь пять сценариев войны, ни один из которых не сулит Америке процветания. Армия понимает: если завтра начнется наземная операция, они станут первыми, кого бросят в топку этой бессмысленной мести.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему американские военные недовольны Израилем?

Молодое поколение солдат не видит стратегической выгоды для США в поддержке жестких действий Израиля, считая, что Вашингтон втянули в войну против их воли.

Насколько правдивы данные о потерях США?

Независимые эксперты и военные корреспонденты указывают на то, что Белый дом скрывает реальное число погибших, чтобы избежать новых протестов внутри страны.

Что будет, если Иран не откроет Ормузский пролив?

Ситуация перейдет в фазу полномасштабной войны с ударами по энергетической инфраструктуре, что приведет к мировому коллапсу цен на топливо.

