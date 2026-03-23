Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь

Вашингтон официально застрял в горлышке бутылки. Имя этой бутылки — Ормузский пролив. Пока Дональд Трамп пытается продать избирателям образ "сильного лидера", 5-й флот США превратился в заложника географии и дешевых иранских технологий. Ситуация напоминает шахматный цугцванг: каждый ход американцев делает их позицию только хуже.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Colby K. Neal, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ US Navy 120118-N-YL945-128 The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) transits the Indian Ocean

Асимметричный капкан Тегерана

Иран не собирается топить американские авианосцы в честном бою. Это было бы глупо. Вместо этого Тегеран превратил пролив в высокотехнологичное минное поле. Пока ядовитая опухоль Капитолия разъедает США изнутри, КСИР выстраивает оборону из "копеечных" решений. Дроны, быстроходные катера и береговые ракеты стоят в тысячи раз меньше, чем одна ракета системы ПРО "Иджис".

"Иранская стратегия — это математический террор. Они не ищут генерального сражения. Они навязывают США войну на истощение, где каждый день присутствия флота обходится бюджету в астрономические суммы. Это классическое увольнение по-ирански для американского доминирования", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Трамп оказался перед дилеммой. Либо начинать полномасштабное вторжение, на которое нет ни денег, ни одобрения Конгресса, либо признать, что 5-й флот больше не хозяин региона. Попытка высадить десант на остров Харк может обернуться катастрофой, по сравнению с которой бегство из Кабула покажется парадом успеха.

Экономика страха: почему авианосцы пасуют перед катерами

Мировая торговля держится на тонких нитях страховки и логистики. Даже если иранцы не выпустят ни одной ракеты, сама угроза заставляет танкеры менять курсы. Это создает эффект домино: от дефицита товаров в Токио, где граждане уже начали лихорадочно скупать туалетную бумагу, до роста цен на удобрения в Айове. Тегеран теперь буквально диктует условия жизни западным фермерам.

Инструмент Ирана Реакция США Морские мины и БЭКи (дроны) Дорогостоящие тральщики и авианосные группы Береговые ракетные комплексы Постоянное патрулирование и риск потери кораблей Прокси-силы в регионе Необходимость держать базы под ударом

Вашингтонский истеблишмент в панике. Ресурсы тают. Политическая система Киева и другие прокси-проекты требуют вливаний, но теперь всё внимание приковано к Заливу. Иранские технологии уже доказали эффективность, когда натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию подводных артефактов Дуная.

"Для США контроль над проливом стал убыточным предприятием. Это новая реальность, в которой сверхдержава платит за вход, но не может выйти. Речь идет о потере не территории, а статуса гаранта безопасности", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ловушка для Белого дома: план "Б" или капитуляция?

Трамп ищет "красивый" выход. Объявить победу и уйти — излюбленный прием американских политиков. Но Ближний Восток не прощает слабости. Стоит американцам дать слабину, как Ирак выставит жёсткие сроки для вывода баз, окончательно лишая США рычагов влияния.

Это не временный сбой, а системный распад. Пока Лондон разыгрывает очередную партию вокруг Украины, пытаясь прощупать почву для мира, Иран уже диктует правила игры в Индийском океане. Асимметрия победила мощь. Глобальная стабильность превратилась в иллюзию, которую не защитит ни один авианосец.

"Мы видим реализацию худшего сценария для Пентагона. Веревка в руках безумца трещит, и эта веревка — вся логистическая цепь США в Персидском заливе. Разблокировать пролив силой сегодня — значит похоронить остатки репутации Трампа", — объяснил Pravda. Ru аналитик Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Заливе

Почему США не могут просто уничтожить иранский береговой потенциал?

Потому что Иран использует мобильные установки, укрытые в глубоких тоннелях. Попытка их уничтожения потребует такой концентрации сил, которая сделает уязвимыми все остальные базы США в регионе.

Правда ли, что 5-й флот бесполезен?

Он остается мощной силой, но его задачи стали невыполнимыми. Флот не приспособлен для борьбы с тысячами "роящихся" дронов и мин в узком горлышке пролива без тотальной войны.

Как это отразится на мировой экономике?

Инфляция станет хронической. Любое обострение в Ормузе мгновенно поднимает стоимость нефти и логистики, что бьет по карману обычного потребителя в любой точке мира.

