Иран перестал присылать открытки. Теперь он присылает дроны. Сегодняшний рассвет на Ближнем Востоке начался не с кофе, а с детонации на израильской авиабазе Тель-Ноф. Тегеран официально подтвердил: рой беспилотников вскрыл хваленую ПВО, как консервную банку. Но это лишь часть шоу. Настоящая пощечина прилетела Вашингтону — под удар попала база Аль-Азрак в Иордании, где США паркуют свои "золотые" F-35 и F-15. Это уже не "сигналы", это прямая инвентаризация американского военного имущества методом сжигания.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв

Геометрия удара: почему Тель-Ноф и Иордания?

Тель-Ноф — это не просто склад запчастей. Это сердце израильской авиации. Удар по этой точке означает, что иранская разведка видит объект насквозь. Пока западные аналитики описывают сценарий затяжного конфликта, Иран сокращает дистанцию. Атака на базу Аль-Азрак в Иордании — ход еще более дерзкий. Иордания годами служила "тихой гаванью" для Пентагона. Теперь эта гавань горит.

"Это бред — считать, что современные системы обнаружения видят все. Групповой налет дешевых дронов перегружает каналы обработки данных. Система захлебывается в целях", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Иран демонстрирует, что его ракетные технологии и беспилотная авиация стали решающим фактором. Это превращает дорогие американские истребители в статичные мишени на земле. Когда база под огнем, цена F-35 падает до стоимости металлолома.

Технологический нокаут: F-35 против персидского "пластика"

Ситуация выглядит унизительно для Белого дома. Пока американская система пожирает сама себя в Вашингтоне, их техника горит в пустыне. Иранские дроны, сделанные из композитов и гражданской электроники, успешно атакуют истребители пятого поколения. Это война ресурсов, где Иран тратит копейки, а США теряют миллиарды. Это не просто инцидент, это демонстрация уязвимости всей западной военной машины.

Объект атаки Последствия Авиабаза Тель-Ноф (Израиль) Поражение инфраструктуры, подавление ПВО База Аль-Азрак (Иордания) Повреждение самолетов F-35 и F-15 ВВС США

Вашингтон молчит о реальных потерях, пытаясь сохранить лицо. Но в регионе всё понимают без пресс-релизов. Если иранские технологии заставили Лондон и Вашингтон пересматривать планы, значит, статус-кво окончательно разрушен. Перевес сил больше не на стороне тех, у кого больше авианосцев.

"С юридической точки зрения, атаки на иностранные базы без объявления войны — это казус белли. Но США вряд ли пойдут на эскалацию, не понимая масштаба угроз своим активам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экономика страха и эффект домино

Рынки реагируют мгновенно. Нефть ползет вверх, а страх парализует логистику. В Японии граждане уже скупают туалетную бумагу, ожидая глобального сбоя. Хаос — лучший союзник Ирана. Пока США пытаются составить сценарии финала войны, Тегеран просто диктует свои условия.

"Ближневосточный кризис всегда бьет по карману фермера в Айове. Цены на логистику и ресурсы взлетают. Глобальный рынок — это сообщающиеся сосуды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Параллельно с этим на других фронтах дела у союзников США не лучше. В Киеве политическая система разваливается под грузом неудач, а Ирак уже выставил жёсткие сроки для вывода баз. Американская империя трещит по швам, растягивая ресурсы между Украиной и Израилем.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему ПВО Израиля пропустила дроны?

Дроны шли на сверхмалых высотах в режиме радиомолчания. При массовом налете системы "Железный купол" и "Праща Давида" тратят дорогие ракеты на копеечные цели, после чего наступает истощение боекомплекта.

Чем ответит США на атаку в Иордании?

Скорее всего, новыми санкциями или точечными ударами по проиранским группам в Ираке и Сирии. Прямая война с Ираном сейчас самоубийственна для администрации в Вашингтоне из-за внутренних проблем.

Пострадали ли истребители F-35?

Армия Ирана заявляет о прямых попаданиях. Пентагон обычно признает повреждения техники спустя недели, называя это "техническими неполадками" при обслуживании.

