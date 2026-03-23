Министр на прослушке у Украины: битва за Венгрию достигла апогея перед выборами

Киев сделает всё для того, чтобы Орбан проиграл на выборах 12 апреля, но венгерский премьер так просто не сдастся.

Украинские спецслужбы напали на Венгрию

Спецслужбы Украины прослушивали мобильный телефон главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сообщил премьер Виктор Орбан. По его словам, номер Сийярто был передан украинской разведке венгерским журналистом.

"Прослушивание телефонных разговоров члена правительства является серьёзным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Сийярто", — написал Орбан в соцсети.

Официальные лица Венгрии заявляют, что целью прослушивания была политическая дестабилизация и вмешательство в предстоящие парламентские выборы, намеченные на 12 апреля. Украина пытается помочь венгерской оппозиции (партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром) прийти к власти, чтобы сменить нынешний внешнеполитический курс Будапешта на "проукраинский".

Орбан получает козырь перед выборами

По версии венгерских властей, спецслужбы Украины искали информацию о связях правительства с Россией, деталях блокировок помощи Евросоюза для Киева и позиции Венгрии внутри НАТО.

Этот скандал — мощнейший козырь в руках Орбана прямо перед выборами. Он идеально ложится в его предвыборную стратегию "защиты национального суверенитета". Для сторонников партии FIDESZ (Fiatal Demokraták Szövetsége, что переводится как "Союз молодых демократов") новость о том, что иностранные спецслужбы следят за их лидером, — это подтверждение слов Орбана о "внешнем заговоре". Это сплотит избирателей вокруг идеи, что только он может защитить Венгрию от внешнего вмешательства.

Главный лозунг Орбана: "Мы не дадим втянуть Венгрию в войну" сегодня как никогда актуален. Избиратели готовы голосовать за статус-кво — стабильность, в том числе энергетическую. В этом плане есть в Венгрии партии гораздо консервативнее, чем FIDESZ с большим числом избирателей.

Киевский режим, скорее всего, пришёл к выводу, что хуже отношения уже не будут, и решил перейти от дипломатии к методам спецслужб, чтобы либо заставить Орбана замолчать, либо способствовать его политическому поражению. В случае победы партии Орбана, отношения с Киевом официально упадут "ниже нуля". Венгрия получит железный повод блокировать любые инициативы ЕС и НАТО по Украине, аргументируя это нарушением суверенитета.

Выборы в Венгрии решают если не всё, то многое

Но идёт и контригра. The Washington Post, ссылаясь на сотрудника европейской службы безопасности, сообщила, что Сийярто на протяжении нескольких лет передавал "живые отчеты" прямо с заседаний ЕС своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Премьер Польши Дональд Туск официально подтвердил, что в Брюсселе "давно были подозрения" на этот счёт. Он отметил, что именно из-за угрозы "сливов" со стороны людей Орбана он старается говорить на саммитах в Брюсселе "ровно столько, сколько нужно".

Выборы в Венгрии 12 апреля будут решать, как будет выглядеть Европа в ближайшие годы. Победа Орбана означает продолжение блокировки военной помощи Украине, вето на вступление в ЕС и НАТО, а также сохранение особого мнения Будапешта, которое раздражает Брюссель. Победа оппозиции означает резкий разворот. Венгрия может стать "отличником" Евросоюза, разблокировать все транши для Киева и лишить Россию последнего адвоката внутри западных структур.

Будапешт является "входными воротами" для китайских инвестиций (заводы электромобилей BYD) и российских интересов в Европе. Геополитически это делает Венгрию мостом между Востоком и Западом, который оппозиция хочет разрушить. Для Москвы это риск потери ключевого партнера, для Киева — шанс убрать главное препятствие на пути в ЕС, а для Брюсселя — возможность наконец-то выступить единым фронтом.

