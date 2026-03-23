Веревка в руках безумца трещит: 5 сценариев финала войны США и Израиля против Ирана

Война дуэта США-Израиль против Исламской Республики перевалила за четвертую неделю. Политические круги впали в ступор от двух вопросов. Первый: сколько это продлится? Ответ: как длина веревки в руках безумца — никто не знает, а значит, спекуляции бессмысленны. Второй вопрос сложнее: как это закончится? Перед нами пять сценариев финала, где каждый следующий выглядит безумнее предыдущего.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запуск ракеты из РСЗО Himars

Сценарий Трампа: Декларация пустой победы

Первый вариант — классика от Дональда Трампа. Объявить о триумфе и переключиться на гольф. Когда в прошлом месяце по Ирану полетели "Томагавки", многие ждали хирургической точности. Трамп хотел показать груду щебня на месте ядерных центров в Натанзе. Но МАГАТЭ портит малину. У Тегерана десятки тайных объектов. Никто не знает, где спрятаны 400 килограммов обогащенного урана. Без "чистой справки" от инспекторов любая военная операция на Ближнем Востоке превращается в политический пшик.

"Без физического контроля над шахтами любые заявления о ликвидации ядерной программы Ирана — это просто сотрясание воздуха для внутреннего потребителя", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Второй путь — сфокусироваться на ракетах. Трамп может заявить, что арсенал аятолл обнулен. Но это игра в рулетку с судьбой. Тегерану достаточно запустить один дрон-камикадзе через день после "победной" речи, чтобы выставить лидера сверхдержавы клоуном. Вашингтон уже осознал, что сценарии конфликта с Ираном не подразумевают легкой прогулки, особенно когда иранские технологии заставляют пересматривать военные планы прямо на ходу.

Ракетный блеф и венесуэльский капкан

Третий сценарий обожают в Белом доме, но ненавидят в Иерусалиме. Это "модель Венесуэлы". Отрезаем голову режиму, но позволяем туловищу дергаться под присмотром лидеров второго эшелона. В Иране это не сработает. Чавес и Мадуро — это революционеры в футболках с Че Геварой, которые любят набивать карманы. Исламская Республика же построена на антиамериканизме как на фундаменте. Без борьбы с "Большим Сатаной" они — никто.

Параметр сравнения Иранская реальность Ядерный статус Скрытые запасы и неопределенность МАГАТЭ Влияние на рынок Способность обрушить мировые цены на нефть

Наследники Хомейни выставили условия: закрыть все базы США на Востоке, выгнать американский бизнес из стран ОПЕК и перейти на валюты БРИКС. Это не просто торг. Это попытка выкинуть доллар из нефтяных котировок. Трамп в ярости, ведь кризис в Вашингтоне и без того бьет по его рейтингам, а инфляция пожирает экономику США изнутри.

"Рынок уже закладывает риски блокады Ормузского пролива. Если логистика встанет, нефтепродукты взлетят в цене, и Трампу придется объясняться с фермерами Айовы", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Бесконечная бомбежка: Ловушка Сонни Листона

Четвертый сценарий — просто продолжать бомбить. Но через пару недель цели закончатся. Алгоритмы ИИ начнут выбирать гражданские объекты. Миллионы беженцев не скажут "спасибо". Иран превратится в клоаку антисемитизма, потеряв остатки прозападных симпатий. Это "синдром Сонни Листона". Легендарный боксер прижал Кассиуса Клея к канатам и бил, пока сам не выдохся. Иран ждет, когда США вымотаются политически и экономически.

Вашингтону уже указывают на дверь в регионе. Правительство в Ираке требует вывода войск, устанавливая жесткие сроки. Ресурсы США распылены. Пока они вязнут в песках, их союзники вроде Зеленского в Киеве теряют контроль над ситуацией, пытаясь удержать кресло любой ценой на фоне обвала фронта.

"Финансовая система США перенапряжена. Рост стоимости обслуживания долга на фоне войн делает невозможным долгое доминирование в Заливе", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пятый сценарий — фантастический. Трамп летит в Пекин к Си Цзиньпину и просит его "подержать Иран на поводке" в обмен на уступки. Это позволило бы объявить победу и уйти, сохранив лицо. Но согласится ли Си спасать американскую исключительность, когда она сама радостно прыгает в пропасть?

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США не могут просто уничтожить ядерные объекты Ирана?

Большая часть инфраструктуры глубоко под землей или скрыта в гражданских районах. Полное уничтожение требует наземной операции, на которую у Пентагона нет ни сил, ни мандата.

Как война влияет на американского избирателя?

Через цены. Сельскохозяйственный кризис в США уже начался из-за дефицита удобрений, цены на которые диктует в том числе глобальная нестабильность поставок газа и калия.

