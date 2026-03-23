Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз

Правительство Ирака поддержит ультиматум шиитских военных группировок по выводу коалиции НАТО из страны. Грядёт повторение бегства США из Афганистана.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo / Tech. Sgt. Jeremy T. Lock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожарные в Ираке

Оккупация Ирака близка к завершению

Иракское сопротивление дало Вашингтону пять дней на вывод войск из Ирака. В заявлении влиятельной группировки "Катаиб Хезболла", входящей в состав "Исламского сопротивления в Ираке", говорится, что "война, начатая американским врагом, закончится только на наших условиях".

"Иностранные солдаты не останутся в Ираке, от севера до юга. Кроме того, мы не позволим им иметь смертоносное оружие или системы ПВО на нашей территории".

Мало сомнений в том, что базы США останутся, так как постоянные обстрелы делают их содержание запредельно дорогим и политически токсичным из-за потерь среди солдат. Собственно, из них остались только база Виктория в Багдаде и авиабаза Аль-Харир (менее 2000 человек) в Иракском Курдистане, которые постоянно подвергаются атакам БПЛА.

Вывод базы из Багдада уже объявлен в Вашингтоне и является победой иракского народа, который боролся два десятилетия, чтобы избавиться от иностранной оккупации. О выводе своих контингентов из Ирака уже заявили Франция, Италия, Румыния, Испания. Они присутствовали там по коалиционному соглашению с США.

Правительство и парламент Ирака поддержат ультиматум

Общественное мнение в Ираке настроено резко против американского присутствия. Eщё два года назад парламент принял решение о выдворении американских баз, но в Вашингтоне не торопились. Градус конфронтации вырос после того, как президент Дональд Трамп выступил против возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра Ирака, как того хотело парламентское большинство. Трамп выдвинул ультиматум: если аль-Малики придет к власти, США полностью прекратят любую помощь стране.

Аль-Малики — шиит. По мнению Вашингтона — прямой проводник интересов Ирана в регионе. Шииты составляют около 60-64% населения Ирака и доминируют в политической жизни страны. Премьер-министр Ирака — всегда шиит.

США не умеют планировать вдолгую

Здесь надо напомнить, что убитый американцами Саддам Хуссейн был суннитом, и его свержение привело к росту политического веса шиитского большинства, что в долгосрочной перспективе усилило влияние Ирана в Ираке. К началу операции США по оккупации Ирака в 2003 году Иран уже считался одним из главных противников США и Израиля, поэтому не просчитать религиозный фактор было провалом американской разведки. Впрочем, это свойственно американцам, им всегда надо сейчас и быстро, на долгосрочную перспективу планировать они не умеют.

Ставка в Вашингтоне всегда делается на сиюминутную избирательную выгоду, технологии и бюджеты, решения часто принимаются в интересах лобби и конкретных корпораций. В этот раз, несмотря на ликвидацию ряда высокопоставленных иранцев, США столкнулись с угрозой "вечной войны", колоссальными финансовыми тратами и дестабилизацией мирового энергетического рынка.

США полностью уйдут с Ближнего Востока

Из долгосрочных перспектив агрессии против Ирана можно назвать полную потерю влияния в регионе, так как атаки на инфраструктуру ОАЭ и Саудовской Аравии заставят эти страны дистанцироваться от США, чтобы не стать мишенями. Если монархии Залива окончательно договорятся с Ираном при посредничестве Китая, им больше не нужен будет американский "полицейский". Китай был успешным посредником между Ираном и Саудовской Аравией по восстановлению дипотношений и мастерски использует образ "честного брокера". В отличие от США, Пекин не навязывает свои ценности и не держит в регионе войска, а предлагает только бизнес и стабильность.

Когда Катар или Бахрейн попросят США на выход, как это сделал Ирак, удерживать базы силой в регионе станет невозможно. Мир Израиля с арабскими странами (ОАЭ, Бахрейн, Марокко) во многом держался на гарантиях безопасности от США (Авраамовы соглашения). Если США уйдут, арабские столицы могут снова повернуться в сторону Ирана, чтобы избежать конфликта с ним. Израилю тогда не позавидуешь.

Читайте Telegram-канал автора.