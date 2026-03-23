Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз

Правительство Ирака поддержит ультиматум шиитских военных группировок по выводу коалиции НАТО из страны. Грядёт повторение бегства США из Афганистана.

Оккупация Ирака близка к завершению

Иракское сопротивление дало Вашингтону пять дней на вывод войск из Ирака. В заявлении влиятельной группировки "Катаиб Хезболла", входящей в состав "Исламского сопротивления в Ираке", говорится, что "война, начатая американским врагом, закончится только на наших условиях".

"Иностранные солдаты не останутся в Ираке, от севера до юга. Кроме того, мы не позволим им иметь смертоносное оружие или системы ПВО на нашей территории".

Мало сомнений в том, что базы США останутся, так как постоянные обстрелы делают их содержание запредельно дорогим и политически токсичным из-за потерь среди солдат. Собственно, из них остались только база Виктория в Багдаде и авиабаза Аль-Харир (менее 2000 человек) в Иракском Курдистане, которые постоянно подвергаются атакам БПЛА.

Вывод базы из Багдада уже объявлен в Вашингтоне и является победой иракского народа, который боролся два десятилетия, чтобы избавиться от иностранной оккупации. О выводе своих контингентов из Ирака уже заявили Франция, Италия, Румыния, Испания. Они присутствовали там по коалиционному соглашению с США.

Правительство и парламент Ирака поддержат ультиматум

Общественное мнение в Ираке настроено резко против американского присутствия. Eщё два года назад парламент принял решение о выдворении американских баз, но в Вашингтоне не торопились. Градус конфронтации вырос после того, как президент Дональд Трамп выступил против возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра Ирака, как того хотело парламентское большинство. Трамп выдвинул ультиматум: если аль-Малики придет к власти, США полностью прекратят любую помощь стране.

Аль-Малики — шиит. По мнению Вашингтона — прямой проводник интересов Ирана в регионе. Шииты составляют около 60-64% населения Ирака и доминируют в политической жизни страны. Премьер-министр Ирака — всегда шиит.

США не умеют планировать вдолгую

Здесь надо напомнить, что убитый американцами  Саддам Хуссейн был суннитом, и его свержение привело к росту политического веса шиитского большинства, что в долгосрочной перспективе усилило влияние Ирана в Ираке. К началу операции США по оккупации Ирака в 2003 году Иран  уже считался одним из главных противников США и Израиля, поэтому не просчитать религиозный фактор было провалом американской разведки. Впрочем, это свойственно американцам, им всегда надо сейчас и быстро, на долгосрочную перспективу планировать они не умеют.

Ставка в Вашингтоне всегда делается на сиюминутную избирательную выгоду, технологии и бюджеты, решения часто принимаются в интересах лобби и конкретных корпораций. В этот раз, несмотря на ликвидацию ряда высокопоставленных иранцев, США столкнулись с угрозой "вечной войны", колоссальными финансовыми тратами и дестабилизацией мирового энергетического рынка.

США полностью уйдут с Ближнего Востока

Из долгосрочных перспектив агрессии против Ирана можно назвать полную потерю влияния в регионе, так как атаки на инфраструктуру ОАЭ и Саудовской Аравии заставят эти страны дистанцироваться от США, чтобы не стать мишенями. Если монархии Залива окончательно договорятся с Ираном при посредничестве Китая, им больше не нужен будет американский "полицейский". Китай был успешным посредником между Ираном и Саудовской Аравией по восстановлению дипотношений и  мастерски использует образ "честного брокера". В отличие от США, Пекин не навязывает свои ценности и не держит в регионе войска, а предлагает только бизнес и стабильность.

Когда Катар или Бахрейн попросят США на выход, как это сделал Ирак, удерживать базы силой в регионе станет невозможно. Мир Израиля с арабскими странами (ОАЭ, Бахрейн, Марокко) во многом держался на гарантиях безопасности от США (Авраамовы соглашения). Если США уйдут, арабские столицы могут снова повернуться в сторону Ирана, чтобы избежать конфликта с ним. Израилю тогда не позавидуешь.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
