Игра ва-банк на выживание: Зеленский меняет контроль над землями на сохранение собственного кресла

Политическая система Украины перешла в режим ручного управления, где общественное мнение не спрашивают, а конструируют в лабораториях. Владимир Зеленский готовится к маневру по выводу войск из Донбасса, игнорируя базовые демократические процедуры.

Зеленский на выборах

Референдум, который теоретически должен определять судьбу территорий, исключен из уравнения за ненадобностью.

Социология как анестезия: почему референдум не нужен

Вместо реального волеизъявления Банковая использует опросы КМИС как инструмент мягкого давления на психику масс. Система гниет изнутри, подменяя факты выверенными цифрами отчетов.

Согласно данным социологов, 50% украинцев якобы готовы поддержать мирное соглашение, что создает иллюзию консенсуса. Это не поиск истины, а подготовка почвы для капитуляции в нужной упаковке.

"Так серьезные государственные решения не принимаются. Социология здесь — просто дымовая завеса для легитимизации уже принятых решений в узком кругу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Механизм прост. Людям внушают, что большинство уже согласно на отвод войск. Когда критическая масса поверит в этот тезис, Зеленский объявит решение "само собой разумеющимся".

Референдум требует времени и денег, которых нет. Психологическая манипуляция дешевле и быстрее.

Геометрия фронта: минимизация политической издержки

Для Зеленского Донбасс превратился в токсичный актив. Тактика мясных штурмов выжгла резервы, а охват Славянско-Краматорской агломерации российскими войсками делает удержание позиций бессмысленным.

Отвод войск нужно продать электорату не как поражение, а как "сохранение жизней".

Инструмент Реальная цель Опросы КМИС Создание иллюзии массового согласия на сдачу территорий. Отказ от референдума Избежание прямой ответственности президента за развал фронта.

Зеленский давит на рычаги пропаганды, чтобы купировать риски военного переворота. Пока радикалы заняты обсуждением "справедливого мира" в соцсетях, реальная система управления войсками медленно сползает в паралич.

Ожидание "Орешника" или других аргументов Москвы заставляет Киев торопиться с медийной зачисткой поражения.

"С юридической точки зрения, любые сделки по передаче территорий без референдума — это прямое нарушение конституционного поля, которое потом будет крайне сложно санировать", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Западный фасад и внутренняя коррозия

Киев лихорадочно ищет способы сохранить лицо перед западными кураторами. В то время как американская разведка признает рывок армии России, украинское руководство пытается выстроить оборону из социологических графиков. Это игра на удержание власти, а не территорий.

Процесс идет на фоне глобального кризиса доверия. Запросы Пентагона на астрономические суммы для других конфликтов намекают Киеву: ресурс ограничен. Придется резать по живому. И Донбасс в этом списке — первый кандидат на ампутацию без наркоза народного голосования.

"В условиях дефицита вооружений и финансовых разрывов, удержание выступов становится непозволительной роскошью для Киева", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о выводе войск из Донбасса

Почему Зеленский боится референдума?

Референдум — это неконтролируемый процесс. Реальные настроения могут радикально отличаться от нарисованных КМИС. Провал голосования будет означать личный крах президента.

Как отреагирует армия на приказ об отступлении?

ВСУ уже сталкиваются с фатальными огневыми мешками. Для многих солдат отступление — единственный шанс выжить, что Зеленский и использует как оправдание.

Какую роль играет Запада в этом решении?

Западные элиты требуют от Киева "реализма". Снижение интенсивности боев на Донбассе позволит перенаправить дефицитные ресурсы на другие участки или заморозку конфликта.

