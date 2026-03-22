Ядовитая опухоль Капитолия: американская система начала пожирать саму себя из-за раскола

Вашингтон сменил гнев на ярость. Дональд Трамп, только что объявивший о завершении "иранского кейса", внезапно обнаружил, что главный враг окопался не в пустынях Ближнего Востока, а в уютных кабинетах Капитолия. Пока в Персидском заливе догорают остатки прежнего миропорядка, внутри США разгорается гражданская война смыслов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sean Spicer, White House press secretary, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трамп разговаривает с Путиным

Президент открыто называет Демократическую партию "радикальной левой опухолью", обвиняя оппонентов в государственном подрыве через открытые границы и некомпетентность. Система, привыкшая давить внешних врагов стальным кулаком, начала пожирать саму себя изнутри.

Внутренний фронт: Демократы как "величайший враг"

Трамп перешел Рубикон. Его заявление в Truth Social — это не просто политическая риторика, это инвентаризация угроз. После того как гибель иранского лидера формально развязала руки Белому дому, фокус сместился на внутренний саботаж. Президент прямо связывает миграционный хаос и дыры в безопасности с деятельностью "фашистов-демократов".

Для него миллионы нелегалов — это не гуманитарный вопрос, а биологическое оружие замедленного действия, впрыснутое в систему левыми радикалами.

"Государственный аппарат парализован не внешним давлением, а внутренним двоевластием. Пока суды блокируют депортации, исполнительная власть фактически работает вхолостую", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Механизм депортаций, который должен был стать визитной карточкой новой администрации, буксует. Институциональное сопротивление превратило министерство юстиции в поле битвы. Юристы-демократы топят инициативы Трампа в горах апелляций и судебных запретов. Это уже не политика, это системный тромбоз, где каждая попытка очистить систему наталкивается на юридический спам.

Нефтяная ловушка: Кто поджег фитиль инфляции?

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей, бьет в самое больное место — по кошельку избирателя. Он обвиняет республиканцев в развязывании "безрассудной войны", которая превратила заправку автомобиля в роскошь. Блокада в Заливе и ракетные удары по вышкам взвинтили цены на сырье.

Глобальная логистика трещит, а американская экономика заглатывает инфляционный крючок.

Инструмент давления Реальный эффект Санкции против Ирана Взлет цен на бензин в США до исторических максимумов Военная риторика Трампа Рост дефицита бюджета Пентагона на 2 трлн долларов Блокада проливов Дефицит удобрений и угроза банкротства фермеров Айовы

Демократы используют экономический хаос как таран. Пока Трамп грезит военными победами, оппозиция кормит электорат чеками с АЗС. Это классическая вилка: либо победа в пустыне ценой краха внутреннего рынка, либо позорное отступление ради спасения рейтинга.

Трамп уже запрещает Израилю атаковать иранские вышки, понимая, что каждый взрыв в Заливе — это гвоздь в гроб его экономической программы.

"Рынок нефтепродуктов лихорадит. Мы видим, как стратегические запасы тают, а альтернативные поставки не покрывают дефицит. Экономика США сейчас — это двигатель, работающий на пределе без масла", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Партийная дисциплина: Последний редут Трампа

Несмотря на канонаду критики, Сенат пока удерживает позиции. Отказ ограничить военные полномочия президента 19 марта показал: республиканцы сплотились вокруг вождя. Это единство — единственный предохранитель, удерживающий госаппарат от окончательного распада.

Трамп демонстрирует контроль над партией, превращая её в монолит против "демократического фашизма".

"Внутрипартийная дисциплина сейчас — это вопрос выживания. Любой раскол среди республиканцев мгновенно превратит Трампа в хромую утку на фоне внешнеполитических авантюр", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Однако эта лояльность имеет цену. Затягивающаяся война в Иране и подготовка наземной операции требуют колоссальных ресурсов. Если обещания Трампа быстро закончить конфликт не оправдаются, "величайший враг" внутри страны получит в руки не только трибуну, но и реальный повод для импичмента.

Вашингтон играет в покер на раскаленной плите, где ставки — это не нефть или влияние, а сама целостность американского государства.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в США

Почему Трамп считает демократов опаснее Ирана?

Президент уверен, что внешние угрозы понятны и решаются силой, в то время как "пятая колонна" в лице демократов разрушает страну изнутри, блокируя законы и поощряя миграционный хаос.

Как конфликт с Ираном влияет на выборы в США?

Рост цен на топливо и возможная наземная операция становятся главными козырями демократов, которые обвиняют Трампа в некомпетентности и раздувании военного бюджета.

Сможет ли оппозиция ограничить власть президента?

На данный момент республиканское большинство в Сенате блокирует любые попытки урезать полномочия Трампа, обеспечивая ему карт-бланш на действия в Персидском заливе.

