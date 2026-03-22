Петр Ермилин

Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы

Геополитические игры Белого дома в Персидском заливе превратились в бумеранг, который вернулся и ударил прямиком по американскому фермеру. Пока Вашингтон упражняется в санкционной риторике против Ирана, реальный сектор США буквально уходит под воду.

Органические удобрения на поле
Система, выстроенная на глобальном доминировании, дала течь в самом уязвимом месте — в продовольственной безопасности. Это не просто экономический спад, это систематический демонтаж аграрного хребта страны.

Американское сельское хозяйство — это сложный механизм, где шестерни смазаны дешевым импортом. Когда Тегеран выбрал новую точку давления, ударив по логистике в Персидском заливе, в США подскочили цены на всё. Удобрения — это кровь современной пашни. Без них урожайность падает вдвое. Сегодня диаммонийфосфат подорожал на 100%.

Америка критически зависима от внешних рынков, ввозя более 25% всех компонентов для подкормки почвы.

"Рынок удобрений сейчас напоминает пороховую бочку. Любой чих в Ормузском проливе отзывается кратным ростом цен на терминалах в США", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Каждый четвертый фермер в США сегодня стоит перед выбором: купить меньше удобрений и получить скудный урожай или объявить себя банкротом прямо сейчас.

Энергетический кризис добавил масла в огонь. Дизель по 5 долларов за галлон превращает работу трактора в роскошь. Себестоимость кукурузы и сои летит в космос, обгоняя любые государственные дотации.

Поля банкротства: почему 12 миллиардов не спасли фермеров

Цифры не врут — сектор гниет изнутри. Рост числа банкротств хозяйств на 46% за год — это приговор текущей аграрной политике. Белый дом пытался залить пожар деньгами, выделив 12 миллиардов долларов. Но это капля в море на фоне потери китайского рынка.

Китай резко увеличил закупки продукции в Латинской Америке, просто вычеркнув США из списка приоритетных поставщиков.

Показатель кризиса Изменение за год
Уровень банкротств ферм +46%
Цена на диаммонийфосфат +100%
Стоимость дизеля на АЗС Более $5 за галлон

Американский фермер оказался в "тисках". С одной стороны — запредельные траты на посевную. С другой — инфляция и высокие ставки, которые делают кредиты неподъемными. Инструменты, которые раньше спасали рынок, вроде сланцевой нефти, больше не работают. Сланцевый успех остался в прошлом, лишив экономику дешевого топлива.

"Фермеры перекредитованы сверх меры. Любое колебание цен на топливо или расходники мгновенно вымывает оборотный капитал", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Капитуляция перед Минском и Пекином

Когда идеология сталкивается с голодом, идеология проигрывает. США были вынуждены совершить унизительный маневр — снять санкции с Белоруссии ради калийных удобрений. Это признание бессилия. Весь пафос санкционной войны разбился о необходимость кормить собственный электорат на Среднем Западе. Без белорусского калия сельское хозяйство США просто схлопнется.

Впереди у Вашингтона еще более сложный квест. Придется ехать в Пекин и договариваться. Китай держит руку на пульсе поставок редкоземельных металлов и агроконтрактов. Ценники на АЗС в США пробили купол, и теперь Белому дому нужно просить КНР открыть рынок для американской сои, чтобы хоть как-то поддержать фермеров.

"Попытка изолировать крупных игроков привела к тому, что США сами оказались в логистической ловушке. Переговорная позиция Вашингтона сейчас слабее, чем когда-либо", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Потеря поддержки фермеров — это не просто экономическая проблема. Это политическое самоубийство. Если Средний Запад отвернется от республиканцев из-за пустых кошельков, ландшафт следующих выборов изменится до неузнаваемости. Авантюра с Ираном может стоить партии не только голосов, но и контроля над страной.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы санкции сельское хозяйство энергетический кризис
Новости Все >
Машина пережила зиму, но проблемы только начинаются: что проверить перед первой поездкой
Покупка с рынка кажется удачной, но оборачивается проблемами: что скрывают серые схемы ввоза
Нажал на газ — и уже должен государству: во что превращается превышение скорости в 2026 году
Острова Ирана становятся целью США: эффект молнии рискует превратиться в затяжной шторм
Цензура стучится через чёрный ход: искусству предлагают новые ограничения
Троянский конь автопрома: почему вариатор стал главным страхом при покупке подержанной машины
Персональное солнце в салоне: почему подогрев сидений превращается в скрытую угрозу для здоровья
Горючая смесь не по ГОСТу: что поднимается со дна резервуара в момент приезда бензовоза
Мошенническая тень Твери уходит в небытие: уведомления о долгах приходят быстрее, чем аферист моргнет
Буханка доброты обрастает штрафами: дворы Тулы превращаются в рассадники инфекций от голубиного нашествия
Сейчас читают
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Прогнозы и статистика
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Садоводство, цветоводство
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Популярное
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью

Темные сорта помидоров перестали быть экзотикой, демонстрируя поразительную устойчивость к болезням и уникальный десертный вкус без привычной огороднику кислоты.

Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Золотая пыль из Катара: нехватка редкого газа грозит полной остановкой производства микрочипов
Золотая пыль из Катара: нехватка редкого газа грозит полной остановкой производства микрочипов
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Миллионы тонн яда под водой: гигантская бомба в горах, которая может взорваться снова
Миллионы тонн яда под водой: гигантская бомба в горах, которая может взорваться снова
Последние материалы
Стекло становится невидимым: простой состав из кухни растворяет налет и убирает мутные разводы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Сладкий щит для сосудов: эта темная ягода из детства блокирует вред жирной пищи и спасает печень
Машина пережила зиму, но проблемы только начинаются: что проверить перед первой поездкой
Лиана в кандалах обычной лунки: почему классический способ мешает рассаде набрать силу
Покупка с рынка кажется удачной, но оборачивается проблемами: что скрывают серые схемы ввоза
Нажал на газ — и уже должен государству: во что превращается превышение скорости в 2026 году
Диванная жизнь крадёт инстинкты: эти простые головоломки пробуждают в спящей кошке настоящего зверя
Острова Ирана становятся целью США: эффект молнии рискует превратиться в затяжной шторм
Прощай, дикий ценник: на побережье нашли место, где жилье стоит дешевле обычного ужина
