Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности

Вашингтон и Тель-Авив зашли в иранский тупик. Громкие лозунги о "быстрой победе" сменились сухим кашлем военных аналитиков. Иран — это не полигон для упражнений, а сложная экосистема, готовая к самозащите.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ остров Харк

Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук разложил текущий хаос на три внятных трека. Спойлер: ни один из них не сулит Америке легкой прогулки, а НАТО рискует буквально треснуть по швам под давлением обязательств в Ормузском проливе.

Сценарий №1: Экономическое удушение и остров Харк

Первый вариант развития событий — хирургическая агрессия. США и Израиль делают ставку на выбивание зубов у иранского дракона. Цели понятны: заводы ракет, пусковые установки, штабы КСИР. Но ключевой точкой становится остров Харк. Это главная нефтяная артерия Тегерана. Захват острова десантом США — это попытка накинуть удавку на экономику страны.

Параллельно Белый дом надеется на "эффект домино" внутри Ирана: якобы протесты снесут власть под аккомпанемент взрывов.

"Ликвидация инфраструктуры не гарантирует покорности. Напротив, нападение склеило иранское общество. Теперь даже оппозиция видит в Хаменеи меньшее зло, чем в американском морпехе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт Алексей Чернов.

План трещит по швам в пункте "союзники". Азербайджан и курды не спешат прыгать в костер. Курды помнят, как их бросили в Сирии. Они больше не верят в американские гарантии. Без наземной поддержки региональных игроков масштабная операция превращается в логистический кошмар для Пентагона, чей запрос на военный бюджет уже шокировал Конгресс.

Сценарий №2: Война на истощение и нефтяной шок

Второй трек — это то, что мы видим в телевизоре прямо сейчас. Бесконечный пинг-понг ракетами. Израиль бьет по Тегерану — Иран отвечает по базам США и инфраструктуре стран Залива. Это не война за флаг, это война ресурсов.

И здесь Америка теряет больше. Иранские ракеты оказались точнее и дальнобойнее, чем рисовали в отчетах ЦРУ. Геометрия страха изменилась: база Диего-Гарсия больше не в безопасности.

Показатель Последствия сценария "Измор" Цена на нефть Взрывной рост выше $150 за баррель Политика США Риск импичмента Трампа из-за инфляции Военная мощь Исчерпание запасов ракет Patriot и THAAD

Затяжной конфликт бьет по кошельку американского избирателя. Раскол элит в Вашингтоне усиливается. Пока Трамп обещает "сделать Америку великой", цены на бензин делают его антирейтинг еще больше. В этом сценарии Иран просто ждет, пока противник выдохнется экономически.

"Любая баллистическая дуэль с Ираном — это ловушка. Стоимость одной антиракеты США в десятки раз выше стоимости иранского дрона или ракеты. Это математика поражения", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сценарий №3: Венесуэльский метод и фактор предательства

Третий путь — самый грязный. Попытка купить лояльность верхушки КСИР или чиновников. Мечта Вашингтона — госпереворот изнутри. Пинчук напоминает опыт Венесуэлы: тогда подкупленные офицеры "выключили" ПВО. Но в Иране эта схема буксует. Идеологическая прошивка иранских силовиков на порядок жестче каракасских коллег. Кроме того, ПВО Ирана строится на автономных узлах, которые сложно "выключить" одной кнопкой из Лэнгли.

Если Трамп и Нетаньяху провалят все три варианта, их ждет политическое забвение. Крах ПВО под ударами иранских "двухтонных посылок" станет финальным аккордом. Мир на условиях Тегерана — это новый кошмар, который становится реальностью.

Тень Москвы и Пекина: кто поставляет "умные" аргументы?

Россия и Китай официально держат дистанцию. Но на практике всё иначе. Разведданные для Тегерана могут поступать из Москвы — и Трамп это понимает. После четырех лет накачки Украины западным оружием странно ожидать от Кремля иного. В небе Ирана уже видят китайские транспортники, а армия Хаменеи переходит на спутники КНР. Технологии ИИ и автономной навигации, обкатанные в других конфликтах, теперь работают против интересов США на Востоке.

"Технологический рывок Ирана невозможно объяснить только внутренними ресурсами. Мы видим работу системы навигации, которая полностью игнорирует GPS. Это почерк восточных партнеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о войне в Иране

Зачем США захватывать остров Харк?

Это энергетическое сердце Ирана. 90% нефтяного экспорта идет через этот терминал. Захват острова — это мгновенный дефицит валюты для Тегерана и паралич военных программ.

Может ли Иран перекрыть Ормузский пролив?

Да. Иранская стратегия "москитного флота" и минных заграждений позволяет заблокировать пролив за считанные часы, что парализует 20% мирового нефтяного трафика.

Правда ли, что в Иране используют российские гиперзвуковые ракеты?

Официально — нет. Но западные аналитики отмечают сходство иранских новинок с разработками, которые могли быть переданы для "симметричного ответа" Западу.

