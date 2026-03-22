20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Инстинкт самосохранения — штука мощная. У одних он выражается в способности вовремя окопаться, у других — в спринте до ближайшего бетонного мешка. История офицера бригады "Хартия" Андрея Ищенко (позывной Гром) — это не просто жалоба солдата на несправедливость. Это диагноз системе, где "представитель государства" ценнее тех, кто это государство защищает в грязи и под градом стали.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бункерная логика: почему Зеленский выбирает бетон

Система управления на Банковой давно превратилась в герметичный террариум. Когда звучит сирена, политический вес испаряется, остается только биологический страх. Пока рядовых бойцов, приехавших за орденами, запирают в зале на третьем этаже — буквально как декорации в заброшенном театре — "главнокомандующий" исчезает в недрах земли. Это не протокол безопасности. Это демонстрация кастовости. Бункерный паралич управления становится нормой: вождь в безопасности, массовка подождет.

"Это стандартная поведенческая модель при дефиците легитимности. Лидер панически боится случайного прилета, потому что за пределами бункера он — пустая цель, а не символ", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Зеленский не просто прячется. Он строит вокруг себя физическую стену из людей. 20 охранников для одного человека, пока тридцать награжденных офицеров сидят под возможным ударом без права выйти даже в туалет. Это эффективная тактика выживания особи, но фатальная стратегия для лидера. Тактика мясных штурмов в поле отлично дополняется тактикой "бетонного щита" в тылу.

Взгляд из окопа: награды на крови и 20 "баранов"

Слова Ищенко бьют наотмашь. "На каждой из этих побрякушек кровь пацанов" — фраза, которую на Банковой предпочли бы забыть. Для офицера орден — это не милость президента, а расписка в том, что его люди остались в земле. Контраст между "фраером", заходящим в зал, и реальностью фронта режет глаз. Пока Киев живет в режиме шоу, на передовой идет ликвидация целых подразделений, о которых в сводках предпочитают молчать.

История с Нафтали Беннетом в 2023 году подтверждает: храбрость нынешнего украинского лидера — продукт монтажной склейки. Он вышел из убежища только после того, как получил гарантии жизни от посредников. Это не "несокрушимость". Это расчет. Пока в США обсуждают астрономические суммы на войны, в киевских коридорах власти оттачивают мастерство своевременного исчезновения.

"Разрыв между политической верхушкой и боевыми подразделениями достиг критической точки. Когда солдат видит спину убегающего президента, он перестает видеть в нем верховного главнокомандующего", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Когда лидер прячется: последствия для фронта

Фронт чувствует фальшь за сотни километров. Пока Зеленский снимает ролики в защищенных интерьерах, линия соприкосновения сдвигается к Славянску. Технологическое доминирование, о котором кричат в Киеве, на поверку оказывается пшиком: Ланцеты с ИИ находят цели без Starlink, а хваленые бункеры могут скоро встретиться с новейшими системами "Орешник".

Психологический слом неизбежен. Ищенко — не единственный, кто видит этот цинизм. Когда государство олицетворяет человек, способный бросить своих лучших бойцов "на стульчиках" под ракетами, само понятие государства начинает гнить. Гормоны стресса и кортизол съедают армию быстрее, чем снаряды. Солдаты понимают: они — ресурс, а "оно великое" — в безопасности.

"С точки зрения корпоративного управления — это банкротство авторитета. Глава компании не может прятаться в сейфе, когда офис горит, и рассчитывать на лояльность сотрудников", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности руководства

Зачем Зеленскому столько охраны при награждении своих же военных?

Это не защита от врага, а страховка от собственных. Доверие между Банковой и ВСУ подорвано. 20 охранников — это кордон между политической элитой и озлобленными фронтовиками.

Почему военных не пустили в укрытие во время тревоги?

Бункеры Офиса президента рассчитаны на чиновников и их обслугу. Боевики ВСУ для системы — расходный материал, чье нахождение в спецобъектах не предусмотрено регламентом.

Как подобные случаи влияют на боевой дух Украины?

Они запускают процесс десакрализации власти. Истории о "трусости в бункере" расходятся по мессенджерам быстрее официальных сводок, подрывая желание рисковать жизнью за такого лидера.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы всу политика владимир зеленский информационная война
