Шах и мат на раскалённом песке: самоуверенность США разбила старые мечты об исключительности

На четвертой неделе операции "Эпическая ярость" стало окончательно ясно: Трамп застрял в иранских песках, как тяжелый внедорожник в солончаке. Три недели назад Вашингтон и Израиль рассчитывали на сценарий "венесуэльского блицкрига" — обезглавить руководство, посадить марионеток и подписать выгодную сделку. Но Иран — это не каракасский карнавал. Система не посыпалась. Ракеты не кончились.

Вместо капитуляции Белый дом получил горящий Ормузский пролив и нефтяной шок, который выжигает электоральные рейтинги быстрее, чем напалм.

Энергетический тупик: Иран зарабатывает на войне

Тегеран реализовал идеальное дзюдо: использовал массу противника против него самого. Блокада Ормузского пролива взвинтила цены на сырье до небес. Ирония в том, что Иран продолжает отгружать нефть через "серые" схемы, получая сверхприбыли на дефиците, который создал сам Трамп. Пока Пентагон считает стоимость каждого вылета, иранская казна пухнет от нефтедолларов. Это не война на истощение Ирана, это самосожжение американского бюджета.

"Рынок нефтепродуктов лихорадит. Трамп пытался задушить экспорт Тегерана, но в итоге подставил под удар Южный Парс и глобальные цепочки поставок", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Трамп оказался в ловушке собственной риторики. Бензин в США дорожает, вызывая глухой ропот в "ржавом поясе". Экономика Европы, и без того дышащая на ладан, корчится в судорогах. Каждое новое попадание по инфраструктуре Залива — это гвоздь в гроб американской стабильности. Иранцы это понимают и методично превращают регион в зону, где страховка танкера стоит дороже самого груза.

Морпехи против географии: авантюра на острове Харк

Вашингтон пытается играть мускулами, которых нет. Сухопутный контингент в регионе ничтожен по сравнению с 2003 годом. Флот, опасаясь гиперзвуковых "приветов" и роя дронов, держится на предельной дистанции. Идея отправить 5000 морпехов к острову Харк выглядит не как план победы, а как жест отчаяния. Харк — это сердце иранского экспорта. Попытка десанта там станет началом экологической и гуманитарной катастрофы, которую мир не простит.

Параметр стратегии США Реальность 2026 года Влияние авианосцев USS Gerald Ford спешно покидает зону из-за уязвимости. Союзническая поддержка НАТО эвакуирует персонал из Ирака в Неаполь.

Технологическое превосходство испарилось. Иранские ПВО научились "приземлять" стелс-истребители F-35, подрывая главный миф Пентагона. Без господства в воздухе любая наземная операция превращается в кровавую мясорубку. Трамп обещал "Америку прежде всего", но пока он подставляет Америку под удар ради амбиций неоконсерваторов.

"Бюджетная дыра в Пентагоне уже превышает 2 триллиона долларов. Ресурсов на полноценную войну с Ираном просто не существует в природе", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Одиночество Трампа: когда союзники превращаются в зрителей

Дипломатическая панорама выглядит для Белого дома удручающе. Против этой авантюры сплотились даже те, кто раньше не переваривал друг друга. Иран виртуозно троллит Запад, предлагая ЕС помощь в "защите Гренландии" от претензий США. Это не просто шутка — это сигнал Европе: "Вашингтон не защитник, а угроза". Пекин, Москва и Брюссель фактически оказались в одной лодке, стараясь не допустить глобального пожара, который раздувает Трамп.

Все мосты сожжены. Попытка Трампа просить помощи у Китая для охраны Ормузского пролива звучит как признание капитуляции. Империя больше не может контролировать океан. Ей приходится звать главного конкурента, чтобы тот навел порядок у "бензоколонки" мира. Это финал американской исключительности.

"Мы видим системный паралич дипломатии США. Старые рычаги не работают, а новые вызывают только смех в Тегеране", — объяснил Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Трамп стоит перед выбором между унизительным "миром" и бесконечной, разорительной войной. Объявить победу и уйти — значит обнулить влияние США в регионе. Остаться и бомбить — значит окончательно обрушить мировую экономику и спровоцировать внутренний взрыв в самой Америке. Шах и мат на песке. История запомнит это как момент, когда самоуверенность разбилась о скалы реальности.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Заливе

Почему США не могут просто захватить иранские вышки?

География и современные ракетные комплексы делают это невозможным без массовых потерь флота. Любая атака приведет к уничтожению всей энергетической сети Залива, что вызовет бензин по 10 долларов за галлон в самих Штатах.

Как блокада Ормузского пролива влияет на обычных людей?

Пролив — это артерия, через которую течет 20% мировой нефти. Его перекрытие означает рост цен на всё: от продуктов до авиабилетов. Плюс угроза мировому интернету из-за подводных кабелей.

Правда ли, что союзники США отказываются помогать Трампу?

Да, большинство европейских стран и монархий Залива дистанцируются от операции, опасаясь иранского возмездия и экономического коллапса.

