Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном

В пабликах Израиля разгорелся спор о реальных итогах противостояния с Ираном, где оптимистичные заявления сталкиваются с жёсткой реальностью очевидцев.

Человек, использующий Telegram

Израиль победил Иран тем, что якобы уже получил там совсем другой режим

В Израиле сейчас настроения далеки от победных реляций. Русскоязычный Telegram-канал "Израильские трудовые будни" опубликовал "редакционную статью", которая была с недоверием встречена аудиторией (193 тыс. подписчиков).

По мнению авторов, Израиль и США последние 20 дней "методично выносят иранский военно-промышленный комплекс", отработано более 15000 целей, и разрушения таковы, что понадобятся "годы, если не десятилетия восстановления и сотни миллиардов долларов, которых у Ирана нет".

"Иран уже закончился как военная держава, это уже не региональная сила и не районный тиран. У него фактически больше нет флота, нет ВВС, обычная армия тоже значительно уменьшается с каждым днем", — пишут авторы.

И именно поэтому, по их мнению, возможность бомбить Израиль уменьшилась — "раньше они умудрялись запускать по 150 ракет за залп, а за последние сутки — 21 ракета со всех залпов". У иранцев осталось от 80 до 150 пусковых установок, а ракет примерно около 1000, обнадёживает Telegram-канал.

Также паблик считает, что в Иране всё меньше желающих "умирать за родину", главных "тварей" убили, а следующие не хотят занимать их место.

"В какой-то момент, когда будет уничтожено всё, что можно уничтожить с воздуха, это примерно через пару недель, Пехлеви, Трамп и Нетаньяху, скорее всего, предложат иранскому народу взять власть в свои руки. Но в любом случае, это будет совсем другой режим, с совсем другими возможностями. " — оптимистично пишут авторы.

Больше читается как заклинание

Как ответили подписчики.

1. "Китай и Россия помогут Ирану быстро восстановиться!"

2. "Опыт подсказывает что наши оценки их возможностей восстановления всегда сильно занижены". И до сих пор ни ХАМАС, ни "Хезболла" не уничтожены, наоборот, "Хезболла" возродилась и воюет с ещё большей силой.

3. "Читается больше как заклинание, а не расклад сил на земле, налицо недооценка сил и возможностей врага, которая дорого обходится, так учит история".

4. "Будет опять война через некоторый промежуток времени. Иран оказался нам не по зубам".

5. "Самый главный вывод из этой войны — сейчас все, кому не лень и кто может, побегут создавать или покупать свой ядреный щит, ибо только он может что-то гарантировать в новом мире. И это уже не остановить".

Как мы видим, оценки весьма сдержанные. Есть и прямо критикующие:

"Если где-то взрывают автобус с 20 людьми — это теракт и террористы, а когда утюжат страну с населением 90 миллионов — это оправданная агрессия добрых и заботливых людей. Главное вовремя настроить тупоголовое население под ту или иную агрессию и оправдывать её под разными предлогами, ведь любое зло делается с согласием большинства".

От этой части населения звучит призыв: "Давайте числа до 28 (марта) уже закончим (до этого числа продлено военное положение) и спокойно выспимся". Кстати, многие на грани нервного срыва, получила резонанс история, когда пуделя в убежище ногами избил мужчина и "обещает убить". Нервы не выдерживают, так как собак разрешают заводить в маленькие комнаты, где из-за скопления народа "дышать нечем".

Есть консенсус — мракобесов надо уничтожить

Однако есть и другие мнения.

Их высказывают те, кто призывает мир "понять, что Израиль и Америка воюют за всех, а если будет ядерное оружие у Ирана, то погибнет весь мир".

Про иранцев эти подписчики высказываются крайне негативно: "Таким людоедам нельзя верить, когда вы это поймёте, будет уже поздно, сейчас надо всем вместе собраться и уничтожить врагов всего мира — мракобесов которые живут в средневековье и хотят это средневековье разнести везде".

"Да — в ядерный пепел этот Иран, Ирак, Палестину и прочих, они увещевания не понимают — только аннигиляция".

Зато все подписчики сходятся в резкой критике Трампа, который разрешил покупать у Ирана нефть, "при том, что он его бомбит". Люди иронизируют над его победными реляциями о том, что у Ирана, мол, не осталось пусковых установок, а через несколько дней эксперты заявляют, что их в наличии даже больше "уничтоженных".

Передышка — не значит победа

Впрочем, многие в Израиле считают, что военное положение немногим отличается от мирного времени, потому что " наши всё сбивают". Отметим, что в этом аспекте ситуация меняется. Прошедшей ночью первый удар в субботу вечером пришелся на город Димона, второй залп обрушился на соседний город Арад, сильно повредив несколько многоэтажных жилых зданий.

В целом, можно сделать вывод, что Израиль надеется, что его ждёт очередная передышка, которую можно использовать для переформатирования Ирана и накопления военного потенциала для новой войны. Вряд ли это конструктивный подход, если не считать его безнадёжным.

Читайте Telegram-канал автора.