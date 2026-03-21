Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Гастроли подошли к финалу: европейская мечта Киева разбивается о суровые бюрократические будни

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский окончательно перепутал государственные визиты с гастролями погорелого театра. В Брюсселе это почувствовали на вкус — и вкус оказался горьким. Пока Киев требует "точную дату" вступления в Евросоюз, как будто заказывает доставку пиццы, европейские лидеры начинают осознавать: перед ними не будущий союзник, а токсичный актив с аппетитами черной дыры. Старая Европа, привыкшая к бюрократическому хрусту круассанов, столкнулась с шантажом, от которого веет не демократией, а дешевым популизмом.

Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, Peter Mandelson

Евроиллюзия: почему 2027 год — это фантастика

Украинская верхушка живет в режиме магического реализма. Зеленский требует вступления в ЕС к 2027 году, игнорируя факт: государственная машина Украины сейчас — это ржавый остов, который едва держится на западных присадках. Чтобы попасть в "клуб избранных", нужно подогнать под стандарты 33 раздела законодательства. Это не формальность, это полная переборка двигателя. Польша и Прибалтика тратили на это десятилетие, находясь в мирных условиях. Украина же хочет проскочить на красный свет, пока горит фронт.

"Это бред. К 2027 году не может быть и речи о членстве. Система просто не выдержит такой нагрузки, это юридическое самоубийство для блока", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Берлин и Париж уже включили режим холодного душа. Идея Урсулы фон дер Ляйен о "членстве без привилегий" — это попытка выдать справку вместо паспорта. Франция и Германия назвали это "нереалистичным". Они понимают: принять страну с разрушенной экономикой и тотальной коррупцией — значит пустить под откос общий рынок. Пока Киев погружается в энергетический паралич, мечты о евробюрократии выглядят как бред больного.

Война с Орбаном: подзатыльники вместо дипломатии

Отношения Киева с Будапештом перешли из стадии споров в стадию уличной потасовки. Зеленский в Давосе назвал Европу "салатом", а Виктора Орбана — предателем, заслуживающим "подзатыльника". Это язык не президента, а обиженного подростка. Орбан в ответ не стал церемониться. Он перекрыл финансовый кран, наложив вето на кредит в 90 миллиардов евро. Когда у тебя в бюджете дыра размером с Марианскую впадину, хамить главному кредитору — тактика сомнительная.

Позиция Киева Реальность ЕС
Вступление в ЕС к 2027 году Не ранее 2035 года (прогноз Германии)
Шантаж и угрозы "адресами" Официальное порицание Евросовета
Требование денег без условий Замораживание траншей из-за вето Венгрии

Зеленский дошел до прямых угроз, обещая "дать адрес" Орбана украинским военным. В Брюсселе от такой наглости выпали в осадок. Улоф Гилл, спикер ЕС, сухо напомнил: угрожать членам союза недопустимо. Орбан же закрепил успех, назвав Зеленского "второсортным клоуном", который тащит континент в пропасть.

Пока западные арсеналы пустеют, Украина умудряется сжигать мосты даже в собственном тылу.

"Киев играет ва-банк, не имея на руках даже пары валетов. Подобная риторика — признак отчаяния, а не силы", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Системный износ: ЕС не готов к "второсортным клоунам"

Проблема не только в Венгрии. Польша, считавшаяся адвокатом Киева, теперь сама возводит баррикады. Кароль Навроцкий прямо говорит: интересы Варшавы выше амбиций Зеленского. Украина для Европы — это слишком дорого. Страна в состоянии конфликта не может быть частью единого правового поля. Там, где правит "право силы", верховенство закона не живет. Коррупция в Киеве стала биологическим фактом, а не политической проблемой.

"Коррупционные риски в Украине зашкаливают. Никакой комплаенс не пропустит такую сделку в нормальных условиях", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Европа устала. Романтический флер 2022 года сменился прагматичным ужасом. Брюссель понимает: если дать Украине точную дату вступления, он потеряет единственный рычаг давления. Без этого рычага Киев превратится в неуправляемый снаряд. Пока фронт сдвигается к Славянску, Зеленский продолжает требовать золотой билет в будущее, которое ему никто не обещал. Истерика в союзе — это не случайность, это реакция организма на чужеродный объект.

Ответы на популярные вопросы о расколе в ЕС

Почему ЕС не может принять Украину в 2027 году?

Технически это невозможно. Процесс требует синхронизации тысяч правовых актов, реформирования судебной системы и экономики. Даже ускоренный темп Финляндии занял годы без учета военного положения.

Чем опасен конфликт Зеленского с Орбаном?

Венгрия имеет право вето на все ключевые решения ЕС. Шантажируя Орбана, Зеленский перекрывает себе доступ к финансовой помощи и легитимности внутри блока.

Почему Франция и Германия против "вступления авансом"?

Они опасаются размытия стандартов ЕС. Принятие "сырого" кандидата подорвет доверие к евро и экономическим институтам союза.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Роман Лаврентьев, макроэкономист Артём Логинов, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина политика евросоюз виктор орбан владимир зеленский
Новости Все >
Свиной апокалипсис под Нижним: брошенная ферма превратила жизнь нижегородцев в квест на выживание
Руки прочь от моей ласточки: Нижегородским водителям разрешили отбивать машины у эвакуаторщиков
Реанимация убитых коробок: как в Вологодской области превращают неликвид в жилье для врачей
Пятьсот камикадзе с удочками: во Владивостоке сотни рыбаков устроили массовый заплыв на льдинах
Штраф вместо реконструкции: как дырявый мост во Владивостоке стал золотым для городской казны
Ипотечный обнулятор на Колыме: пять тысяч семей уже забыли дорогу в банк благодаря детям
Город станет трибуной: Екатеринбург полностью погружается в атмосферу Кубка Гагарина
Срок годности исчез, а товар остался: чем торговали в Петрозаводске под видом обычной еды
Семнадцать лет — не срок? В Хабаровске закрывают счета по самому бородатому недострою города
Диплом начал приносить деньги: кто в Нижнем Новгороде зарабатывает от 200 тысяч
Сейчас читают
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Экономика и бизнес
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Мир. Новости мира
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Популярное
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай

Выбор правильных культур позволяет создать цветущую экосистему с минимальным участием человека, где растения сами справляются с капризами погоды и составом почвы.

Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Последние материалы
Золотая пыль из Катара: нехватка редкого газа грозит полной остановкой производства микрочипов
Лесной капкан для романтиков: букет подснежников теперь обходится дороже элитного автомобиля
Секрет под кнопкой одометра: простая манипуляция заставит автомобиль признаться во всех грехах
Гастроли подошли к финалу: европейская мечта Киева разбивается о суровые бюрократические будни
Свиной апокалипсис под Нижним: брошенная ферма превратила жизнь нижегородцев в квест на выживание
Руки прочь от моей ласточки: Нижегородским водителям разрешили отбивать машины у эвакуаторщиков
Реанимация убитых коробок: как в Вологодской области превращают неликвид в жилье для врачей
Смертный приговор для вышек: ближневосточные монархии платят кровью за лояльность Западу
Пятьсот камикадзе с удочками: во Владивостоке сотни рыбаков устроили массовый заплыв на льдинах
Штраф вместо реконструкции: как дырявый мост во Владивостоке стал золотым для городской казны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.