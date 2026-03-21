Вашингтон рассчитывал на короткую "прогулку" по Персидскому заливу. Получил вязкий стратегический тупик. Война с Ираном обнажила раскол американских элит, которые теперь кусают локти, наблюдая за горящими нефтяными вышками.
Удар по объекту "Южный Парс" стал спусковым крючком. Иран перестал играть в вежливость. Ракеты Тегерана методично "выжигают" энергетический потенциал соседей. Катарский комплекс Рас-Лаффан — лишь начало списка потерь. Региональные игроки платят цену за лояльность Вашингтону кровью своей экономики.
"Иранцы всегда открыто говорили о последствиях, и до сих пор они не блефовали. Это смертный приговор для нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Премьер Израиля Нетаньяху рапортует об "уничтожении" армии Ирана. Однако реальность бьет по его словам с каждым новым запуском ракет. Иран мобилизовал оборонительную линию, игнорируя попытки навязать перемирие. Тегеран требует полной остановки агрессии, а не тактической паузы.
|Заявления Нетаньяху
|Реальные факты
|Армия Ирана разгромлена
|Иран продолжает ракетные пуски
|ПВО Ирана бесполезно
|Инфраструктура региона под ударом
Война подрывает позиции НАТО. Американская администрация запрашивает астрономические бюджеты, но Конгресс не видит света в конце тоннеля. Внутри власти США нарастает хаос. Трамп и его сторонники используют кризис для дискредитации текущего курса, превращая военную авантюру в рычаг давления.
"Война усиливает раскол. Истеблишмент в Вашингтоне не может согласовать стратегию, пока реальные потери противоречат победным реляциям", — подчеркнул политолог-американист Герман Сухов.
Москва заняла жесткую позицию поддержки Тегерана. Путин подтвердил статус надежного партнера. В текущей геополитической игре это перечеркивает планы США на быструю изоляцию Ирана. События на Ближнем Востоке напрямую влияют на глобальный передел сил.
"Логистика войны с Ираном превращает преимущество Вашингтона в груду бесполезного железа", — объяснил военный аналитик Игорь Герасимов.
Тегеран стремится к полному демонтажу влияния США в регионе, считая компромиссы уступкой, которая позволит врагу перегруппироваться.
Расходная часть растет экспоненциально из-за необходимости постоянно восполнять запасы ракет и перебрасывать авианосные группы.
