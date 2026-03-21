Петр Дерябин

Смертный приговор для вышек: ближневосточные монархии платят кровью за лояльность Западу

Вашингтон рассчитывал на короткую "прогулку" по Персидскому заливу. Получил вязкий стратегический тупик. Война с Ираном обнажила раскол американских элит, которые теперь кусают локти, наблюдая за горящими нефтяными вышками.

Фото: https://avash.ir/ by محمد برنو, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране

Нефтяной разгром инфраструктуры

Удар по объекту "Южный Парс" стал спусковым крючком. Иран перестал играть в вежливость. Ракеты Тегерана методично "выжигают" энергетический потенциал соседей. Катарский комплекс Рас-Лаффан — лишь начало списка потерь. Региональные игроки платят цену за лояльность Вашингтону кровью своей экономики.

"Иранцы всегда открыто говорили о последствиях, и до сих пор они не блефовали. Это смертный приговор для нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Премьер Израиля Нетаньяху рапортует об "уничтожении" армии Ирана. Однако реальность бьет по его словам с каждым новым запуском ракет. Иран мобилизовал оборонительную линию, игнорируя попытки навязать перемирие. Тегеран требует полной остановки агрессии, а не тактической паузы.

Заявления Нетаньяху Реальные факты
Армия Ирана разгромлена Иран продолжает ракетные пуски
ПВО Ирана бесполезно Инфраструктура региона под ударом

Раскол элит и тупик в США

Война подрывает позиции НАТО. Американская администрация запрашивает астрономические бюджеты, но Конгресс не видит света в конце тоннеля. Внутри власти США нарастает хаос. Трамп и его сторонники используют кризис для дискредитации текущего курса, превращая военную авантюру в рычаг давления.

"Война усиливает раскол. Истеблишмент в Вашингтоне не может согласовать стратегию, пока реальные потери противоречат победным реляциям", — подчеркнул политолог-американист Герман Сухов.

Москва заняла жесткую позицию поддержки Тегерана. Путин подтвердил статус надежного партнера. В текущей геополитической игре это перечеркивает планы США на быструю изоляцию Ирана. События на Ближнем Востоке напрямую влияют на глобальный передел сил.

"Логистика войны с Ираном превращает преимущество Вашингтона в груду бесполезного железа", — объяснил военный аналитик Игорь Герасимов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Иран не соглашается на перемирие?

Тегеран стремится к полному демонтажу влияния США в регионе, считая компромиссы уступкой, которая позволит врагу перегруппироваться.

Как война влияет на бюджет США?

Расходная часть растет экспоненциально из-за необходимости постоянно восполнять запасы ракет и перебрасывать авианосные группы.

Читайте также

Экспертная проверка: Алексей Чернов (аналитик рынка), Илья Кравцов (финансовый консультант), Роман Лаврентьев (юрист по корпоративному праву)
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Реанимация убитых коробок: как в Вологодской области превращают неликвид в жилье для врачей
Пятьсот камикадзе с удочками: во Владивостоке сотни рыбаков устроили массовый заплыв на льдинах
Штраф вместо реконструкции: как дырявый мост во Владивостоке стал золотым для городской казны
Ипотечный обнулятор на Колыме: пять тысяч семей уже забыли дорогу в банк благодаря детям
Город станет трибуной: Екатеринбург полностью погружается в атмосферу Кубка Гагарина
Срок годности исчез, а товар остался: чем торговали в Петрозаводске под видом обычной еды
Семнадцать лет — не срок? В Хабаровске закрывают счета по самому бородатому недострою города
Диплом начал приносить деньги: кто в Нижнем Новгороде зарабатывает от 200 тысяч
Магаданский арбитраж не оценил фокус: подрядчика заставили выложить миллионы за игры с авансом
Рыбалка обернулась миллионом: новосибирец сорвал куш прямо между поклёвками
Сейчас читают
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Популярное
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай

Выбор правильных культур позволяет создать цветущую экосистему с минимальным участием человека, где растения сами справляются с капризами погоды и составом почвы.

Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Последние материалы
Диплом начал приносить деньги: кто в Нижнем Новгороде зарабатывает от 200 тысяч
Магаданский арбитраж не оценил фокус: подрядчика заставили выложить миллионы за игры с авансом
Рыбалка обернулась миллионом: новосибирец сорвал куш прямо между поклёвками
Серверная в бездне: космический холод заменит дата-центрам счета за электричество и воду
Медвежья арифметика Хабаровска: сколько стоит право войти в тайгу и не стать фигурантом дела
Тихая гавань для капитала: почему малый бизнес массово отказывается от банковских карт
Удар по сосудам изнутри: привычная утренняя чашка кофе натощак порой выдает опасный недуг
Геометрия страха в штабе Пентагона: дальность удара Ирана оказалась вдвое выше ожиданий разведки
Сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Петербурге: ожидания и реальность не совпали
Карьера без столиц: Костромская область вошла в топ регионов, где реально растут доходы и возможности
