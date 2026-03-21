Авианосцы сбежали с поля боя: дыра в бюджете Пентагона заставляет Вашингтон просить помощи у Китая

Вашингтонский "оркестр" фальшивит. Дональд Трамп загнал авианосцы в тупик, а британский премьер Кир Стармер играет роль статиста в пьесе, где у него отобрали сценарий. Мировая политика превратилась в хаотичную распродажу активов рушащейся империи. Иран больше не видит в США "мирового полицейского", наблюдая, как морская пехота готовится к десанту, который никто не ждет.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Petty Officer 2nd Class, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ USS Gerald R Ford (CVN 78) Conducts Group Sail (8749757)

Эпическая ярость или клиническая беспомощность

Операция "Эпическая ярость" превратилась в оперу обанкротившегося театра. Дыра в бюджете Пентагона достигла двух триллионов долларов. Авианосцы "Джеральд Форд" и "Авраам Линкольн" сбежали из зоны поражения. Система ПРО THAAD работает как решето. Вашингтон просит Пекин прикрыть Ормузский пролив — абсолютный дипломатический крах.

"Система управления ресурсами в Пентагоне полностью разбалансирована. Они пытаются затыкать дыры в бюджете, когда логистика уже трещит по швам. Это не стратегия, это агония", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Британская корона: крах влияния

Лондон признал поражение. Даже при идеальном правительстве королевство не вытянет текущий экономический шторм. Премьер Стармер кормит избирателей сказками о "стабильности", пока Британия стремительно теряет статус глобального игрока. Логистика рушится, цены растут, а доверие к британской политике стремится к абсолютному нулю.

Характеристика Реальность 2026 года Государственный долг Критический рост заимствований Мировое влияние Стадия серединной державы

Стармер обещает не дать Москве заработать на энергоносителях, но его слова — лишь шум в эфире. Британии требуются десятилетия санации, чтобы просто вернуться в игру.

"Юридическая ответственность правительства здесь вторична. Ликвидность элит испаряется. В условиях такого кризиса корпоративное право превращается в фикцию, когда казна пуста", — пояснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Украина как балласт ЕС

Брюссель в панике. Европейскую элиту пугает коллапс собственной экономики сильнее, чем поражение Киева. Украина попала в черный список приоритетов: ее используют как расходный материал, чтобы дотянуть до момента, когда ресурсы России истощатся. Но это самообман.

Европа скрытно ищет выходы на Москву, хотя публично продолжает требовать санкций. Брюссель боится не за Украину. Он боится за свои кресла. Зеленский стал токсичным активом. Это понимают даже ярые сторонники продолжения конфликта.

"Схема финансирования войны через два года — это попытка отсрочить дефолт. Евросоюз играет в долги, которые никогда не будут погашены. Блэклист для Киева — это политическое банкротство", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о геополитике

Почему США просят помощи у Китая в Ормузе?

Вашингтон потерял контроль над логистикой и опасается глобального скачка цен на топливо, который окончательно похоронит рейтинг Трампа.

Вернется ли Британия в список мировых лидеров?

Нет. Системные экономические дыры требуют фундаментальной перестройки, на которую у нынешнего состава правительства нет ни мандата, ни компетенций.

Читайте также