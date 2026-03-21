Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Семейная ссора на краю пропасти: флагман США остается в одиночестве у запертых ворот нефти

Вашингтон снова наступил на те же грабли, только теперь они смазаны дорогой иранской нефтью. Попытка Дональда Трампа разыграть партию "быстрой победы" в Персидском заливе превратилась в позиционный тупик. Союзники, которые еще вчера клялись в верности, сегодня массово дезертируют с дипломатического фронта. Британия, Испания, Франция — список тех, кто "умывает руки", растет быстрее, чем ценник на заправках в Техасе.

Ормузский пролив
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Британский дрифт: почему Лондон выбрал берег

Кир Стармер официально выписал Белому дому "волчий билет". Отказ Лондона деблокировать Ормузский пролив — это не просто каприз, а признание профнепригодности американской стратегии. Британия не хочет подставлять свой флот под иранские ракеты ради амбиций Трампа. Это выглядит как семейная ссора, где младший брат внезапно осознал, что старший тянет его в пропасть. Трамп в ответ лишь по-детски грозит "припомнить" обиду, но реальных рычагов давления на Даунинг-стрит у него всё меньше.

"Британское правительство не желает рисковать собственным флотом из-за бездумных поступков президента США. Ситуация для Вашингтона будет только ухудшаться", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Система коллективной безопасности НАТО дала трещину именно там, где тонко — на кошельке. Стармер прямо заявил, что ждет "сделки" с Ираном. Он понимает: каждый день блокады пролива — это удар молотом по европейской экономике. Пока Трамп играет в "крутого парня", Лондон считает убытки и не видит смысла тонуть вместе с флагманом США.

География отказа: кто еще выставил Трампу счет

Испания первой сошла с дистанции, отказавшись даже имитировать поддержку. Франция и Германия, хоть и журят Тегеран за ядерные амбиции, наотрез отказались втягивать НАТО в этот котел. Логика проста: воевать за чужие интересы в пустыне — бизнес убыточный. Даже Ирак, который годами переваривал американское присутствие, закрыл небо для ударов по Ирану. Коалиция рассыпается как карточный домик под порывом ближневосточного ветра.

Страна / Блок Позиция по конфликту
Великобритания Отказ от деблокировки пролива, призыв к сделке.
Испания / Франция Полный отказ от военного участия.
Россия / Китай Дипломатическое осуждение ударов США.

Страны Залива — Катар, Оман, Кувейт — оказались в самом пикантном положении. На их территории американские базы, которые вовсю утюжат Иран, но официально эти столицы "не с нами". Они боятся мести Тегерана больше, чем гнева Трампа. Это политический шпагат, который в любой момент может закончиться разрывом связок.

"Напряженность в Персидском заливе достигла критической точки. Арабские страны боятся стать законными целями для иранских прокси, поэтому дистанцируются от Вашингтона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Энергетический капкан и нефтяное эхо

Трамп привык давить, но в этот раз он давит на пустой бак. Блокада Ормузского пролива бьет по кошелькам союзников сильнее, чем любые санкции. Когда цены на бензин ползут вверх, верность идеалам демократии испаряется. Канада и Австралия тоже решили не пачкать руки в деблокировке. Вашингтон остался один на один с разъяренным Ираном и кучей неоплаченных счетов.

Москва и Пекин при этом технично стоят в стороне, ограничиваясь дипломатическими пощечинами Вашингтону. Им выгодно наблюдать, как "гегемон" барахтается в болоте, которое сам же и выкопал. Трамп может сколько угодно объявлять о "победе", но реальность такова: без союзников его флот — это лишь дорогая мишень в узком горлышке залива.

"Рынок нефтепродуктов лихорадит. Любая попытка силового решения в проливе приведет к глобальному шоку, к которому союзники США не готовы", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Британия отказалась помогать США?

Лондон опасается втягивания в полномасштабную войну, которая парализует его экономику из-за роста цен на энергоносители.

Чем грозит блокда Ормузского пролива?

Это приведет к мировому энергетическому кризису, так как через пролив проходит около 20% мирового потребления нефти.

Какова позиция России и Китая?

Страны осуждают действия США как нарушение международного права, поддерживая Иран дипломатически.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша нато иран ближний восток энергетический кризис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.