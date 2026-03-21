Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России

Россия вошла в фазу, где стратегия "пересидеть в окопе" больше не работает. Киевский режим, подпитываемый западными технологиями и британскими фунтами, перестал играть в "комариные укусы" дронами. Теперь на кону баллистические траектории, прошивающие небо вглубь нашей территории на сотни километров. Пока мы обсуждаем гуманитарные коридоры, противник собирает молот, способный дотянуться до жилых кварталов Москвы и набережных Санкт-Петербурга.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division is licensed under U.S. military or Department of Defense Противотанковая ракета "Джавелин"

Баллистический апгрейд: от БПЛА к ракетам

Украинская военная машина мутирует. Это уже не кустарные поделки из фанеры и газонокосилок. Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман открыто анонсировал переход к баллистике. Изделие FP-7 уже облизывает горизонт на 300 километров, а его тяжелый собрат FP-9 замахивается на дистанцию в 800 км. Это прямой вызов безопасности глубокого тыла, который раньше считался неприкосновенным.

"Это не фантастика, а прагматичная переборка советского наследства. Они берут старые чертежи, пичкают их современной электроникой и получают дешевый, но смертоносный аналог ATACMS", — объяснила в беседе с Pravda. Ru международный обозреватель Любовь Степушова.

Западные кураторы больше не стесняются. Пока секретные данные Пентагона пропадают в Польше, реальные чертежи ракет вовсю работают на украинских заводах. Ракетная программа Киева — это не поиск научных истин, а сборка конструктора для нанесения максимального ущерба инфраструктуре и населению.

Дыры в куполе: почему ПВО требует реформы

Проблема не в том, что враг силен, а в том, что наша броня имеет структурные трещины. В России до сих пор нет единого кулака, отвечающего исключительно за небо. Войска ПВО размыты, подчинены сухопутным или авиационным начальникам, что создает хаос в управлении при массированных атаках. Иллюзия тишины в тылу разбита: Урал и Сибирь больше не являются защищенными гаванями.

Тип угрозы Потенциальный радиус (км) FP-7 (Баллистика) до 300 (Брянск, Орел, Курск) FP-9 (Аналог ATACMS) до 800 (Москва, Санкт-Петербург)

Когда Ланцеты с ИИ бьют по целям, это наш успех, но противник учится симметрично. Пора признать: существующей гражданской инфраструктуры недостаточно для защиты от баллистического дождя. Спецпроизводства, оборудование на которых уникально, становятся легкой добычей для модернизированных украинских ракет.

"Нам нужна жесткая централизация обороны. Зенитчики не должны ждать одобрения от 'летающих' коллег, когда секунды решают судьбу города", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик Алексей Чернов.

Цена промедления: производство против мирных городов

Киев планомерно выстраивает логистику террора. Под протекцией Британии создаются мощности, которые невозможно просто "игнорировать". Если не остановить этот маховик сейчас, завтра "прилеты" по Москве станут такой же обыденностью, как новости из прифронтовых поселков. Пока Киев испытывает энергетический коллапс, его ракетные заводы продолжают работать в три смены на западных генераторах.

"Вопрос стоит ребром: либо мы выжигаем эти гнезда на взлете, либо чиним уникальные станки, которые никто не продаст нам из-за санкций", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Затяжной конфликт — это не только про фронт. Это про соревнование систем защиты и нападения. Россия обязана проснуться. Время "неприятностей", которые можно перетерпеть, вышло. Наступило время экстренной хирургии военно-промышленного потенциала врага.

Ответы на популярные вопросы о ракетной угрозе

Может ли Украина реально производить баллистические ракеты?

Да, используя советский задел (Южмаш) и западные комплектующие для систем наведения и управления топливом. Это не новые разработки, а глубокая модернизация существующих технологий.

Какие города находятся в зоне риска?

С появлением FP-9 в зоне поражения оказываются практически все крупные города европейской части России, включая столицы.

Почему ПВО не может сбить всё?

Баллистическая траектория сложнее для перехвата, чем у дрона. Требуется эшелонированная система, которой сейчас мешает межведомственная разобщенность.

