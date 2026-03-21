Империя считает убытки, а не пули: огромная бюджетная дыра заставляет Пентагон отступать из Залива

Вашингтон выбросил белый флаг в Ормузском проливе. Трамп, еще вчера обещавший "стереть Иран с карты", внезапно обнаружил, что главная энергетическая артерия планеты Америке больше "не нужна". Это не жест доброй воли. Это капитуляция перед реальностью, где каждый день войны в Заливе сжигает миллиарды долларов быстрее, чем печатает станок ФРС. Пока авианосцы превращаются в мишени, Белый дом пытается продать избирателю поражение как "финальную победу".

США в Иране

У победы плохая память: почему Трамп бросает союзников

Трамп объявил, что морские силы Ирана разгромлены, цели достигнуты, а пролив — это "проблема Европы и Азии". Логика бизнесмена проста: зачем тратить ресурсы на охрану маршрута, которым пользуются конкуренты? Назвав партнеров по НАТО "трусами", Вашингтон фактически выписал им счет за будущий хаос. Система безопасности, выстраивавшаяся десятилетиями, пошла трещинами, как перекачанный нефтью старый резервуар.

"Трамп цинично перекладывает на союзников бремя войны, выгоду от которой получил американское нефтегазовое лобби", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

За риторикой о "ненужности" скрывается паника. Морпехи вместо дипломатии - вот реальная повестка. Пока президент говорит о мире, Пентагон перебрасывает элитные подразделения и готовит блокаду терминала Харк. Это не выход из игры, это попытка сменить правила, когда стационарные базы превратились в ловушки под прицелом баллистических ракет.

Нефтяная реанимация: лицензия на спасение доллара

Самый громкий абсурд недели: Минфин США разрешил продажу 140 миллионов баррелей иранской нефти под предлогом борьбы с Ираном. На деле — это попытка залить пожар дефицита бензином врага. Цены на топливо в Европе и США бьют рекорды, угрожая снести администрацию Трампа быстрее, чем иранские "Шахеды". Экономика Штатов задыхается, и "черная кровь" Тегерана — единственный доступный аппарат ИВЛ.

Показатель Статус / Прогноз Затраты США на конфликт (21 день) $100 — $200 млрд Общий финансовый урон Около $0,5 трлн Статус Ормузского пролива Частичная блокада / Высокий риск

Рынок не верит в "победу". Когда Индия поворачивается к российскому СПГ, игнорируя американские гарантии, — это диагноз. Глобальные логистические цепочки рвутся. США пытаются латать дыры, но бюджетная дыра в 2 триллиона долларов делает любую масштабную операцию нецелесообразной. Война превратилась в слишком дорогое хобби для обанкротившейся империи.

"С военной точки зрения, они закончены — это лишь слова для внутреннего потребителя. На деле бюджетная дыра Пентагона диктует условия капитуляции", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Удар на четыре тысячи: британский урок для Киева

Иранский ответ Лондону прилетел точно по адресу. Баллистические ракеты КСИР преодолели 4000 км до базы Диего-Гарсия. Это послание прочитали везде, кроме Киева. Пока Зеленский требует от Брюсселя ускорить блокаду и отправляет людей помогать перехватывать дроны в Заливе, Тегеран расширяет зону легитимных целей. Дистанция до Украины вдвое меньше, чем до британской базы в Индийском океане.

Технологическое превосходство Запада испаряется. Иранские системы научились видеть F-35, а американские противоракеты SM-3 работают с перебоями. Для Белого дома это катастрофа. Если "невидимые" самолеты и базы-острова больше не защищены, то вся стратегия глобального доминирования превращается в груду металлолома. Трамп это понимает, поэтому и спешит сдать пролив, пока его не вышибли оттуда силой.

"Это не просто демонстрация силы, это слом всей архитектуры безопасности НАТО в регионе", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Заливе

Почему США внезапно отказались от Ормузского пролива?

Содержание 5-го флота и защита танкеров союзников обходятся Вашингтону слишком дорого на фоне внутреннего экономического кризиса. Трамп предпочитает использовать энергетический хаос для давления на Европу и Китай, одновременно снимая с себя финансовую ответственность за безопасность маршрута.

Чем опасен ракетный удар Ирана по британской базе для Европы?

Успешная атака на дистанции 4000 км доказывает, что под прицелом КСИР теперь находится любая европейская столица и любая военная инфраструктура НАТО. Статус "недосягаемости" западных баз официально аннулирован.

Как снятие санкций с иранской нефти повлияет на рынок?

Это временная мера для сдерживания инфляции внутри США. Она не стабилизирует рынок в долгосрочной перспективе, но дает Белому дому передышку перед возможным обвалом экономики из-за дефицита ГСМ.

