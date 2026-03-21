Морпехи вместо дипломатии: десантный корабль Трампа идёт на штурм иранских берегов

Вашингтон снова достает из кобуры "морских котиков". На фоне разрастающегося пожара на Ближнем Востоке Дональд Трамп отправляет к берегам Ирана экспедиционный отряд морской пехоты и десантный корабль USS Boxer. Система перегрета: три недели войны с Тегераном подбросили цены на нефть на 50%, а Ормузский пролив превратился в бетонную стену для танкеров. Трамп в своей манере рубит сплеча, обвиняя союзников в трусости, пока американские избиратели с ужасом смотрят на ценники на АЗС.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Petty Officer 2nd Class, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Десант как последний аргумент: морпехи идут в бой

Как сообщает Reuters, Пентагон перебрасывает 2500 морских пехотинцев. Это не просто ротация, это подготовка к штурму. Пока официальные лица жуют галстуки, не уточняя задачи, реальность такова: американские ресурсы истощены. Бюджетная дыра в 2 триллиона долларов связывает руки генералам, но Трамп настаивает на "окончательном решении" иранского вопроса. Цели обозначены четко — нефтедобывающая инфраструктура и остров Харг.

"Ресурсная база США выжата досуха. Отправка USS Boxer — это попытка закрыть амбразуру телом, когда на высокотехнологичное доминирование просто нет денег", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Тем временем Иран демонстрирует зубы. Удары по кувейтским НПЗ и атаки на американские базы в Бахрейне показывают, что "ослабленный" Тегеран все еще способен наносить смертельные уколы. Пока Израиль стирает с лица земли жилые кварталы в Тегеране, Бейрут трясёт от взрывов, превращая регион в сплошную зону руин. Это не хирургическая операция, это тотальный снос старого порядка.

Ормузский узел: логистика на грани коллапса

Пятая часть мирового трафика нефти встала. Танкеры замерли, боясь иранских ракет и американских перехватов. Ситуация абсурдна: Трамп, еще вчера проповедовавший изоляционизм, теперь обращается к Китаю за помощью в охране пролива. Пекин выжидает, получая выгоду от хаоса, в который Вашингтон загнал сам себя.

Показатель Статус до конфликта Текущее состояние (март 2026)
Цена нефти Brent $72 $110+
Трафик через Ормуз Свободный Блокирован/Военная зона
Потери добычи 0 12 млн баррелей в сутки

Риски выходят далеко за пределы ТЭК. Блокада пролива ставит под удар глобальную связность. Мир рискует столкнуться с тем, что интернет-магистрали будут перерезаны из-за диверсий на кабелях, проложенных по дну. Цифровая экономика может схлопнуться быстрее, чем упадет иранский риал.

"Мы видим системный отказ мировых рынков. Нефть по 110 — это только начало, если пролив останется закрытым еще неделю. Иран бьет по инфраструктуре прицельно, зная, что восстановить её под обстрелами невозможно", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Бумажные тигры: почему НАТО боится входить в воду

Трамп в ярости. Он публично назвал лидеров ЕС трусами. Европа, привыкшая жить под американским зонтиком, внезапно обнаружила, что зонтик дырявый. Ультиматум Трампа союзникам поставил НАТО на грань развала: Париж и Берлин требуют прекращения огня, понимая, что их экономики не выдержат долгой войны. Германия готова говорить, но не готова воевать.

На фоне этого медиа-пространство заполняется шумом. Пока западные таблоиды обсуждают фейковые вбросы о сделках по разведке, реальная политика делается в заливе. Иранский Supreme Leader жив и обещает "дезориентирующий удар". Трамп отвечает: "Нам не с кем разговаривать, и нам это нравится". Это язык эскалации, где дипломатия заменена десантными операциями.

"С юридической точки зрения Трамп игнорирует все международные протоколы. Это банкротство старой системы безопасности. Мы наблюдаем силовой передел без оглядки на последствия", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Зачем США отправляют именно морпехов?

Морская пехота — это инструмент быстрого реагирования для захвата плацдармов. В условиях блокированного пролива Трампу нужны люди, способные занять прибрежные объекты Ирана и обеспечить проход танкеров вручную, если потребуется.

Почему цены на нефть могут вырасти еще сильнее?

Рынок потерял 12% мирового предложения. Если Иран продолжит атаковать НПЗ соседей, дефицит станет физически невосполнимым, что подтолкнет баррель к отметке $150.

Как это отразится на выборах в США?

Рост цен на топливо — политический яд для Трампа. Опросы показывают, что 93% избирателей против наземной операции. Если морпехи завязнут в песках, кампания республиканцев может закончиться досрочно.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран израиль дональд трамп ближний восток
