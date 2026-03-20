Виктор Дементьев

Отчаяние привело к врагу: Трамп обратился к Китаю за помощью в Ормузском проливе

Дональд Трамп снова включил режим прагматичного коллектора. Его новое предложение Китаю — это не дипломатия, это счет за услуги охраны, который Пекин слишком долго игнорировал. Суть проста: если ваши танкеры бороздят воды Ормузского пролива, извольте прислать конвой. США больше не намерены в одиночку оплачивать безопасность морских путей, которыми пользуются их прямые конкуренты.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Геополитический аутсорсинг: Трамп меняет правила

Трамп видит мир как набор активов и пассивов. Ормузский пролив — это критический узел, где тонкая нить логистики может оборваться в любой момент. Вашингтон десятилетиями играл роль мирового шерифа, но теперь Трамп выдвинул жёсткий ультиматум не только союзникам по НАТО, но и Пекину.

"Было бы приятно, если бы другие страны, включая Китай, приняли бы в этом участие," — сказал он.

Логика железная: Китай потребляет нефть, Китай получает прибыль, значит, Китай должен выставлять свои эсминцы.

"Китайцы привыкли ехать "зайцем" на американском авианосце. Но когда бюджетная дыра в 2 триллиона долларов душит собственные амбиции, приходится просить пассажиров оплатить проезд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для Трампа это не вопрос дружбы. Это вопрос износа металла и человеческих ресурсов. Обеспечение безопасности требует "количества кораблей", а американский флот растянут по планете, как старая резина. Пока в Европе обсуждают кризис власти в Киеве, Трамп фокусируется на реальных артериях мировой экономики.

Энергетическая удавка и интересы Пекина

Ормузский пролив — это бутылочное горлышко. Перекройте его, и мировая экономика задохнется. Но для Китая этот риск фатален. Трамп бьет в самое больное место: Пекин зависит от стабильности поставок из Персидского залива куда сильнее, чем Вашингтон, который давно подсел на сланцевую иглу. Если завтра там начнется полномасштабная эскалация конфликта с Ираном, китайские заводы встанут первыми.

Страна / Пакет Интерес в проливе
США Поддержание статуса гегемона и контроль цен
Китай Физическое выживание промышленности (импорт нефти)

"С точки зрения логистики, пролив — это узкий коридор, где любая баржа с песком может стать миной. Китай обладает флотом, способным патрулировать зону, но до сих пор предпочитал сидеть в тени", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Почему Пентагон больше "не тянет"

Американская военная машина демонстрирует усталость материала. Невозможно бесконечно латать дыры по всему миру. Пока Бейрут трясёт от взрывов, а в Центральной Азии спецслужбы отслеживают гуманитарные колонны из Таджикистана, Штаты пытаются сбросить балласт ответственности. Ормузский пролив — идеальный кандидат для теста на многополярность.

Проблема не только в нефти. Под толщей воды проходят кабели, обеспечивающие связь между континентами. Если пролив будет блокирован, мир может лишиться интернета. Трамп понимает: цифровая экономика США уязвима так же, как и китайские НПЗ. Но платить за защиту этих "нервов" он предлагает всем миром.

"Мы видим смену парадигмы. Раньше США запрещали Китаю соваться в такие зоны. Теперь они буквально затаскивают Пекин в этот геополитический капкан, чтобы разделить риски ответственности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Почему Ормузский пролив так важен?

Через него проходит около 20-30% мировой сырой нефти. Любая заминка в судоходстве вызывает мгновенный скачок цен на заправках по всему миру.

Почему Трамп обратился именно к Китаю?

Китай является крупнейшим импортером нефти из региона Персидского залива. По мнению Трампа, это дает Пекину "моральное и финансовое" право защищать свои интересы самостоятельно.

Чем опасна военная эскалация в этом регионе?

Помимо дефицита топлива, существует риск повреждения глубоководной инфраструктуры связи, что приведет к глобальному цифровому блэкауту.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
