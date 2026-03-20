Приплыли: мир может лишиться интернета из-за блокады Ормузского пролива

Мировая паутина трещит по швам в самом узком месте планеты. Пока политики спорят о границах, физическая реальность интернета оказалась в заложниках у географии. Ормузский пролив и Красное море — это не только нефтяные артерии, это синапсы глобального мозга. Один точный удар или удачный саботаж, и цифровая цивилизация откатится в эпоху почтовых голубей. 17 кабелей на дне превратились в 17 детонаторов мирового кризиса.

Цифровая удавка: почему проливы важнее серверов

Глобальный интернет — это не магическое облако, а пучок проводов в железной оплетке. Сегодня этот пучок пережат. Военный конфликт между США и Ираном — это не просто обмен ракетами, это угроза инфраструктурного обнуления. Если Ормузский пролив будет закрыт, данные перестанут течь между Европой и Азией. Трафик не умеет плавать, он идет по строго заданным маршрутам, которые сейчас напоминают минное поле.

"Мы наблюдаем системный риск, который игнорировался десятилетиями. Подводная инфраструктура абсолютно беззащитна перед актами государственного терроризма или случайным повреждением в зоне боевых действий", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация критическая. Когда Бейрут трясёт от взрывов, эхо этих ударов отдается в дата-центрах по всему миру. Компании осознают: их "облака" имеют вполне конкретное географическое положение. И это положение крайне неудачное. Атаки на объекты Amazon в ОАЭ показали, что даже технологические гиганты не имеют иммунитета против физического разрушения.

Ремонт под огнем: логистический тупик

Проблема не в том, что кабель может порваться. Проблема в том, что его некому будет чинить. Специализированные суда — это неповоротливые мишени. Ни одна страховая компания не выпустит ремонтный корабль в акваторию, где летают неопознанные БПЛА. Это технический пат. Поломка станет перманентной, превращая целые регионы в цифровые пустыни.

Фактор риска Последствия для сети Обрыв магистрального кабеля Рост пинга в 10-20 раз, потеря 40% трафика Азия-Европа Атака на береговые станции Полная изоляция локальных сегментов сети Запрет на вход ремонтных судов Многомесячный блэкаут без возможности восстановления

Пока Вашингтон пытается демонстрировать силу, реальность диктует свои условия. Бюджетная дыра Пентагона не позволяет обеспечить круглосуточную охрану каждого метра подводного волокна. Ресурсы истощены. Флот не может патрулировать экономические интересы IT-сектора, когда на кону стоит выживание авианосных групп.

"С юридической точки зрения, повреждение кабелей в нейтральных водах в зоне конфликта — это серая зона. Доказать вину невозможно, а компенсации взыскивать не с кого", — объяснил Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Геополитический расчет и облачный блеф

Эскалация на Ближнем Востоке — это не только региональная проблема. Это тест на прочность всей мировой системы. Гибель лидера Ирана подлила масла в огонь, превратив проливы в зону "все против всех". Здесь нет правил, есть только интересы. И интересы эти сегодня радикально расходятся с безопасностью передачи данных.

Европа, зажатая между требованиями США и собственной энергетической немощью, наблюдает, как Трамп выдвигает ультиматумы. В это время реальная экономика, завязанная на транзакциях и облачных вычислениях, начинает задыхаться. Цифровой суверенитет оказался мифом: вы зависите от куска стекла на дне океана, который контролируют люди с гранатометами.

"Инвесторы не закладывают в риски физическое уничтожение интернета. Это 'черный лебедь'. Но если пролив закроют, рынки обрушатся быстрее, чем успеет дойти сигнал о продаже акций", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Мир стоит перед выбором: продолжать верить в неуязвимость технологий или признать, что цифровая эпоха базируется на крайне хрупком фундаменте. Блокада Ормузского пролива — это не просто конец дешевой нефти. Это конец привычного интернета. И когда экраны погаснут, выяснится, что "облака" не летают — они тонут.

Ответы на популярные вопросы о цифровой блокаде

Почему интернет нельзя перенаправить через спутники?

Пропускная способность спутников, включая Starlink, составляет менее 1% от мощности подводных кабелей. Они справятся с почтой, но не с банковским сектором или видеостримингом.

Кто больше всех пострадает от разрыва связи в Ормузском проливе?

Индия, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии потеряют прямую связь с Европой. Задержки в передаче данных сделают финансовые операции в реальном времени невозможными.

Может ли Иран намеренно перерезать кабели?

Технически это возможно. Кабели залегают на относительно небольших глубинах, и для их повреждения не нужны глубоководные аппараты.

