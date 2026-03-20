Анхар Кочнева

Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности

Большому Ирану с момента начала агрессии против него досталось уже свыше 7 000 бомбардировок. Крохотному Ливану — 800. Но для такой маленькой страны это очень много. Особенно интенсивно израильская авиация бомбила его в первые дни.

Бомбардировки Ливана
Фото: Анхар Кочнева is licensed under Pravda.Ru
Бомбардировки Ливана

Сейчас интенсивность несколько снизилась. Сами же ливанцы практически на каждую бомбежку своей территории "ответили" ракетой. 800 ракет с 2 марта. И в некоторые дни — по сотне за день. Та самая "Хезболла", которую Израиль уже давно "победил".

Несоразмерность вооружений и "Купол"

Конечно, эти ракеты не могут наносить такого же ущерба, какой наносит израильский бомбардировщик. От такой ракеты не разнесет в пыль многоэтажный дом. Но такую цель ливанцы перед собой и не ставят.

Важно то, что на каждую сбитую ливанскую простую дешевую ракету приходится по дорогой ракете из "Купола". Который уже давно злые языки называют "дырявым": перехватывается далеко не всё.

Ливанские ракеты, которые применяют до сих пор, не являются точным оружием. Летит, куда-то падает — и ладно. В то время как израильтяне точно знают, жителей какого дома они собираются сделать бездомными. Или в какую квартиру хотят "точечно" доставить смерть.

 

То, что рядом почти неминуемо пострадают, а то и погибнут соседи, — не важно. "Сопутствующий ущерб" достаточно часто не берется в расчет теми, кто привык величать себя представителями "самой демократичной и цивилизованной" страны региона.

Разрушенный дом и человеческие потери

Жилой восьмиэтажный дом в одном километре от здания ливанского правительства чем-то особо не полюбился нашим южным соседям. В прошлую агрессию осенью 2024 года, в последнюю ночь перед перемирием, которое позднее нарушалось ими более 2500 раз, среди сотен пораженных "целей" была квартира в этом доме. Ее атаковали с беспилотника.

Я тогда разговаривала с братом владельца этой квартиры: семья отсутствовала дома, перебравшись в более безопасный район страны. С началом этой агрессии на несчастное здание обрушились тяжелые авиабомбы, перебив ряд перекрытий, повредив стены. Но здание устояло.

Правда, продлилось это недолго. Теперь на его месте невысокая горка обломков. Куски бетона вперемешку с книгами, ложками, элементами квартирного декора.

Вероятнее всего, жильцы не стали выносить из квартир всё имущество, наивно полагая, что поврежденный дом еще какое-то время постоит и вынести пожитки и мебель можно будет после того, как закончится война и встанет вопрос о его сносе. Теперь эти люди потеряли всё, что оставили внутри. И припаркованные около дома автомобили. В одну воронку, как оказалось, может упасть даже не два раза, а целых три…

Удары по городу и жизнь под угрозой

В ту же ночь примерно в том же районе (а дело было довольно близко от престижных районов центра ливанской столицы) беспилотники нанесли удары по трем квартирам. В отличие от удара по в третий раз атакованному дому, все три обстрела были совершены без предупреждения.

Погибли 12 человек, множество раненых. В том числе ранена чья-то домработница из Эфиопии. В одной из атакованных квартир проживал с семьей ливанский журналист, работавший в СМИ, связанном с "Хезболлой". Теперь на месте квартиры, в которой они жили, зияет черная страшная дыра.

О том, что дом был уютным, напоминают разбросанные по округе вещи. Диванные подушки падали на припаркованные внизу автомобили вместе с кусками бетона…

 

В другом атакованном доме выбило стену. И вниз улетел целый диван. Сейчас стоит в траве. Крепкий такой. С шестого этажа упал и не сломался… Люди, к сожалению, не диваны и такого обращения не выдерживают.

Удары по самому Бейруту сравнительно немногочисленны. Куда хуже обстоят дела на юге Ливана и в крупном шиитском анклаве к югу от Бейрута, который так и называется — Южный пригород. Журналистов туда по-прежнему практически не пускают. Проехать для съемок можно, только получив кучу разрешений, что непросто.

О том, что такие поездки за репортажами реально смертельно опасны, напомнил в четверг обстрел англоязычной группы канала "Россия сегодня", чудом избежавшей гибели от сброшенного прямо на них снаряда. Именно поэтому до сих пор в прессе не так много фото- и видеоматериалов, которые могли бы более полно показать результаты израильского варварства. Сложно попасть. Опасно работать.

 

То, что есть в сети, снимают обычные люди. Те, кто, несмотря на опасность, патрулируют опасные для жизни районы и не дают развернуться мародерам. Те, кто приезжает домой на минуту, чтобы забрать что-то из своих вещей. Забирают, при возможности, и оказавшихся запертыми в брошенных квартирах животных.

А еще есть люди, которые под бомбежками кормят оказавшихся в катастрофической ситуации котов и собак. Они тоже показывают остальным, что сотворили с густонаселенным и благоустроенным районом израильтяне. Нет, там еще не Газа. Пока что. Но…

Автор Анхар Кочнева
Анхар Кочнева — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы ливан конфликт
