Петр Ермилин

Кошелёк пуст, а воевать хочется: бюджетная дыра в 2 триллиона долларов душит амбиции Пентагона

Пит Хегсет пришел в Конгресс не как триумфатор, а как проситель с протянутой рукой. Еще вчера он занимался политическим газлайтингом. Уверял нацию: арсеналы США — это бездонный колодец. Сегодня пластинка сменилась. Теперь во всем виноваты предшественники и Киев. Ракетные запасы истощены. Склады пусты. А дыра в бюджете в 2 триллиона долларов превращает любую попытку выбить деньги в политическую мясорубку.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Master Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хегсет требует 200 миллиардов на новую авантюру в Иране. Но время — самый дефицитный ресурс Трампа. У него есть два месяца. Дальше — либо капитуляция перед Конгрессом, либо бесславный выход из конфликта, в котором у Белого дома нет даже черновика стратегии.

Пустые склады: логика банкротства Пентагона

Военная машина США столкнулась с кассовым разрывом. Хегсет признал: ракеты не растут на деревьях. Наземные войска США могут остаться без прикрытия. Раньше Пентагон кормил союзников обещаниями. Теперь он требует "благодарности" от европейцев. Те в шоке. Топливные цены в ЕС взлетели на 70%. Энергетический кризис душит союзников Вашингтона быстрее, чем иранские санкции — Тегеран.

"Система гниет изнутри. Ресурс выкачан под ноль. Мы пытаемся воевать в кредит, когда кредитный лимит исчерпан", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон пытается играть в гегемона с пустым кошельком. Технологическое превосходство тает. В небе над Ближним Востоком сбивают F-35. Это не просто потеря борта. Это обрушение рыночной стоимости американского ВПК. Продавать "невидимки", которые видят старые советские радары — плохой бизнес.

Тупик на Капитолийском холме: дефицит и шантаж

200 миллиардов долларов — это цена входа в полноценную войну с Ираном. В Конгрессе Хегсета ждет холодный душ. У республиканцев в Палате представителей большинство только на бумаге. Любой чих — и кворум рассыпается. В Сенате демократы уже готовят кандалы. Им нужно 60 голосов. Они их не дадут. Трампа будут заставлять каяться за каждый цент.

Администрация зажата между долгами и обязательствами. Дефицит в 2 триллиона — это не цифра в отчете. Это приговор. Приходится тратить еще 170 миллиардов на компенсации за тарифы. Экономика США напоминает перегретый котел, у которого заварили клапаны.

Проблема Последствие
Дефицит бюджета $2 трлн Блокировка новых военных траншей
Рост цен на топливо в ЕС Раскол внутри НАТО и отказ от поддержки

"Это юридический тупик. Конгресс может просто выключить рубильник финансирования, и любая военная кампания превратится в незаконную операцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Иранская ловушка: стратегия без выхода

Трамп зашел в Иран без обратного билета. Разгром морских сил Ирана, о котором кричит Пентагон, не решил проблему. Ракеты всё еще летят. Дроны летают над Вашингтоном. Иран показал, что может огрызаться асимметрично. У Белого дома нет понимания, что делать после того, как закончатся первые 200 миллиардов. А они закончатся быстро.

Апрель станет точкой кипения. Если Трамп не продавит законодателей, его "иранская авантюра" схлопнется. Демократы будут наслаждаться зрелищем. Они будут требовать бесконечных отчетов, слушаний и проверок. Ядерная бомба Ирана - это уже не страшилка, а реальная перспектива, на которую у США нет ответа, кроме пустых угроз в соцсетях.

"Бюджетные дыры не затыкаются патриотическими лозунгами. Либо есть деньги на войну, либо наступает банкротство стратегии", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Конгрессе

Почему США не могут просто напечатать деньги на войну?

Инфляция уже съедает доходы американцев. Печатный станок приведет к социальному взрыву внутри страны быстрее, чем победа над внешним врагом.

Сможет ли Трамп продолжить войну без одобрения Конгресса?

У него есть окно в 60 дней по закону о военных полномочиях. После этого он становится "хромой уткой" без права на выстрел.

Как Иран влияет на бюджет США?

Конфликт в Заливе взвинтил цены на нефть, что требует миллиардных субсидий для американского бизнеса и населения, усугубляя дефицит.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист Роман Лаврентьев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран пентагон конгресс сша дональд трамп
