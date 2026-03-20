Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе

Наконец, проясняется, что Европе нужно от Украины в экономическом плане. Накануне Брюссель выставил Киеву три условия, выполнение которых приблизит Украину к вступлению в Евросоюз. Почему только приблизит, а не гарантирует вступление? Объясняем.

Фото: Офіс Президента України is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license Украина подала заявку на членство в Евросоюзе

Что на самом деле нужно Европе от Украины

В наше турбулентное время быть уверенным в будущем никак нельзя, от слова совсем. Тем более жителям Украины полагаться на манну небесную от Евросоюза.

И это вовсе не потому, что мы тут, "бессердечные" россияне, хотим позлорадствовать над бедной Украиной. Хотя не без этого, конечно. Но по большому счету обидно за вас. И тем не менее, чего же хочет Евросоюз от государства, которое еще не вмерло, но очень старается.

Да совсем не так много: куртка, мотоцикл и ботинки. А если серьезно, то вот три условия:

конкурентоспособность и инклюзивное развитие;

зеленая повестка дня и устойчивое соединение;

ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности.

М-да, тут самый раз почесать нам репу и понапрягать посконный умишко.

Зеленая повестка: что стоит за формулировками

Любят же западники красивые, но бестолковые фразы. Тут, конечно, в этих формулировках надо бы поразбираться внимательно, но если взглянуть на это легко и с юмором, то многое становится ясно.

Начнем с пункта номер два. Он самый простой и понятный. Зеленая повестка и какое-то устойчивое соединение. Это значит — долой традиционную энергетику. Вот тут согласны на все сто. Тем более над этим проектом мы уже активно работаем. Хотя жаль, что не мы были первыми. Еще с 90-х годов сами украинцы преуспели в улучшении экологии, разворовывая промышленное достояние Советского Союза. Теперь вот мы добиваем.

Вопрос только в атомных станциях. Сами закроют или Армия России тоже должна помочь? И воцарится тогда над Украиной чистый голубой воздух, точь-в-точь как на их флаге.

Ресурсы и сельское хозяйство: третий пункт без иллюзий

С третьим пунктом вообще все ясно как божий день. Ресурсы и сельское хозяйство с какой-то еще политикой сплоченности. Про украинский чернозем и произрастающее из него сельское хозяйство нам прожужжали все уши.

Особенно Запад преуспел в том, чтобы доказывать незаменимость Украины в контексте мировой продовольственной безопасности.

Ага, мы еще посмотрим на вас, как вы будете объяснять мировой продовольственный кризис из-за событий в Персидском заливе. Ведь Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ — одни из крупнейших игроков на мировом рынке удобрений.

С ресурсами украинскими по третьему пункту тоже все понятно. Их еще нужно найти, а потом еще и постараться выкопать.

Что интересно, не видим мы в этих пунктах никакой промышленности. А, ну, видимо, и не нужна она Украине. А зачем? Вот и пришла очередь посмотреть пункт первый.

Конкурентоспособность и "инклюзивность": финальные выводы

Конкурентоспособность и какое-то инклюзивное развитие. Ну да, рынок, все дела, равные права. Знаем, плавали. Но Европа не для вас старается, украинцы. Конкурентоспособность в переводе на украинский означает — пустите западный бизнес на Украину. А украинская промышленность не нужна.

В подтверждение можно посмотреть пункт третий — только в виде сельского хозяйства, то есть хутора. Ну, может быть, очень большого хутора.

Ну и не забываем про второй пункт с зеленой повесткой. Кто ж вам даст загаживать голубой воздух Украины смрадной промышленностью?

Что еще напрягает в первом пункте, так это "инклюзивное развитие". Как-то попахивает нездоровой однополой любовью. Фу! ЛГБТ — забирайте себе в Европу.

Остаются у нас еще непонятные фразы из второго пункта про "устойчивое соединение" и "политику сплоченности" из третьего.

Соединение оставим в загадках. Может, имелась в виду коммуникация или связь как техническая инфраструктура.

А вот с политикой сплоченности более-менее понятно. Граждане украинцы, Евросоюз хочет вам сказать — вы там не развалитесь совсем на части. А то принимать будет некого и нечего.

Делаем выводы. Украина нужна Европе как огород, полигон, свалка и место для добычи всего полезного, что еще осталось в земле.

Тю, Евросоюз, да забирайте это добро. Или, граждане украинцы, может, лучше к нам, по-братски? Мы дома строим, дороги и на машинке умеем…