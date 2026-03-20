Виктор Дементьев

Второй Вьетнам пугает до дрожи: народ США показал Трампу кукиш на идею десанта в Иране

Американцы смотрят в сторону Персидского залива с плохо скрываемым ужасом. Свежий опрос Reuters/Ipsos срывает маски с вашингтонских кабинетов: 65% граждан уверены, что Трамп втянет страну в масштабную наземную мясорубку. Поддерживают эту затею лишь 7% опрошенных. Остальные — в жесткой оппозиции к идее превратить Иран в очередной Вьетнам.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Призраки наземной операции

Администрация играет на нервах, обсуждая высадку спецназа на остров Харг. Идея проста: перерезать артерии иранского нефтяного экспорта. Трамп дергается, как игрок, у которого нет козырей. Он публично отрицает планы, но за кулисами просчитывает варианты деструкции морских сил оппонента.

"Экономические рычаги сейчас перегреты. Любая попытка физической оккупации портов закончится не блокировкой нефти, а обвалом мировых финансовых индексов", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Рынки под давлением кризиса

Энергетические цены бьют рекорды. Конфликт ломает логистику, превращая спокойные воды Залива в ловушку. Мир лихорадит. Индия уже ищет спасение в российском СПГ, видя, как Ормузский пролив превращается в бутылочное горлышко мировой торговли.

Показатель Статус
Поддержка сухопутной войны 7% населения
Страх начала эскалации 65% населения

"Инфляционные ожидания в США достигли пика именно из-за неопределенности в топливном секторе. Война — это прямые расходы бюджета, которые мы сейчас не можем себе позволить", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Политическая математика Белого дома

Республиканцы — верные солдаты Трампа — пока поддерживают удары, но их лояльность трещит по швам перед выборами. 59% американцев против любых наземных операций. Это сигнал: народ устал от бесконечных войн. Трамп понимает: превращение высокотехнологичных истребителей в металлолом над Тегераном станет политическим приговором.

"Сейчас мы наблюдаем классическую игру на повышение ставок. Но у Трампа руки связаны протестами избирателей, которые не хотят платить за бензин по цене золота из-за идеологических амбиций", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему американцы так боятся наземной операции?

Они видят в этом повторение иракского сценария: бесконечные траты, тысячи гробов и рост цен внутри страны, что опасно для экономики после пандемического кризиса.

Насколько реальна атака на нефтяные объекты Ирана?

Это опция на столе Пентагона, но она блокируется жесткой реальностью: глобальный скачок цен ударит по кошельку каждого американского избирателя, сделав переизбрание в Конгресс невозможным.

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран дональд трамп энергетический кризис
