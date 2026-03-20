Трамп снова перевернул шахматную доску. В Овальном кабинете, сидя рядом с онемевшей японской коллегой Санаэ Такаити, он выдал исторический пассаж, который дипломаты будут расшифровывать годами. Сравнить свои удары по Ирану с атакой на Перл-Харбор — это не просто политический эпатаж. Это прямое признание того, что правила старого мира сожжены. Система больше не скрывает агрессию, она ею бравирует.
Трамп действует как классический рейдер. Ему не нужны согласования с союзниками. Когда журналисты спросили его, почему Иран узнал о ракетах раньше, чем партнеры по НАТО и Япония, ответ был по-инженерному прост: "Нам нужен был сюрприз". И тут же последовал хук слева: "Кто знает о сюрпризах лучше Японии? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?". Это не шутка. Это обнуление всех политесов. Трамп дает понять: лояльность — это тишина, а не консультации.
"Это политический прагматизм, возведенный в абсолют. Трамп ломает механизмы коллективной безопасности, заменяя их правом сильного. Если морские силы Ирана нейтрализованы внезапным ударом, для Белого дома это успех, оправдывающий любые имиджевые издержки", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Пока Такаити пыталась сохранить лицо, Трамп продолжал вколачивать сваи в фундамент новой реальности. Его логика прозрачна: союзники должны следовать в фарватере, не задавая вопросов. Особенно когда речь идет о регионе, где стелс-технологии США внезапно сталкиваются с жестким противодействием восточных систем ПВО. Сюрприз — единственное, что позволяет сохранять лицо при растущих потерях техники.
Япония критически зависит от поставок из Персидского залива. Для Токио любая искра в Ормузском проливе — это приговор экономике. Но Трампа это не заботит. Он играет в свою игру, где цены на бензин внутри США важнее стабильности мирового рынка. Вашингтон одной рукой бьет по Ирану, а другой — тормозит Израиль, чтобы тот не спалил газовые вышки в Катаре, иначе энергетический кризис в Европе и Азии превратится в глобальный коллапс.
|Фактор эскалации
|Последствия для союзников
|Внезапные удары по инфраструктуре
|Паника на биржах, рост фрахта
|Блокада Ормузского пролива
|Дефицит топлива в Японии и Индии
|Игнорирование дипломатии
|Разрушение военных альянсов
Пока Трамп иронизирует над историей, Индия и другие игроки судорожно ищут замену ближневосточным поставкам. Российский СПГ становится спасательным кругом на фоне американской политики "управляемого хаоса". Трамп буквально выталкивает азиатские страны в объятия Москвы, пока в Овальном кабинете обсуждают призраков 1941 года.
"Рынок нефтепродуктов лихорадит. Трамп использует войну как инструмент передела энергетических квот. Токио поставлен в положение заложника: либо поддерживать удары, либо остаться без ресурсов", — подчеркнул Геннадий Чернов, аналитик рынка нефтепродуктов.
В этой встрече не было дипломатии. Была демонстрация силы. Трамп показал, что рассматривает союзников как вспомогательный персонал. Даже когда арабские страны предъявляют Тегерану ультиматумы, последнее слово остается за Вашингтоном. И это слово может быть непредсказуемым. Сегодня — Иран, завтра — решение по Кубе, где Пентагон закрывает вопросы контроля одним росчерком пера.
"С точки зрения корпоративного права, Трамп ведет себя как владелец мажоритарного пакета акций, игнорирующий мнение миноритариев. Его высказывания — это юридическая установка на приоритет нацинтересов США над любыми международными договорами", — объяснил юрист Роман Лаврентьев.
Трамп не просто вспомнил Перл-Харбор. Он напомнил Японии ее место в иерархии. Если ты не за столом, ты в меню. И судя по выражению лица Санаэ Такаити, японские элиты начали понимать: старый зонтик безопасности США превратился в дубинку, которой могут ударить в любой момент ради "эффекта неожиданности".
Это была циничная аналогия, чтобы оправдать скрытность военных планов. Трамп считает, что внезапность — ключ к победе, и использует исторические травмы союзников для подавления их критики.
Официальный Токио сохраняет сдержанность, но шок премьер-министра Такаити был очевиден. Для Японии тема Перл-Харбора остается крайне болезненной в отношениях с США.
Безусловно. "Сюрпризы" в Персидском заливе создают неопределенность, которая гонит котировки вверх. Инвесторы опасаются, что следующие ходы Трампа будут столь же непредсказуемыми.
