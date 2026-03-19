Трамп дергает поводок: Нетаньяху запрещают жечь иранские вышки из-за взлета цен на бензин

Дональд Трамп включил режим "старшего по бараку". Его короткое, но веское "я сказал ему больше этого не делать" в адрес Биньямина Нетаньяху — это не просто дипломатия. Это попытка в последний момент выдернуть чеку из гранаты, которую Израиль уже занес над иранскими нефтяными вышками. Вашингтон делает вид, что удивлен ударом по месторождению "Южный Парс", хотя в реальности просто пытается купировать последствия собственной неосведомленности.

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)

Нефтяной поводок: почему Трамп бьет по рукам

Трамп понимает: каждый горящий иранский терминал — это цент к цене галлона бензина в США. Его "запрет" Нетаньяху выглядит как попытка сохранить лицо на фоне того, что морские силы Ирана и его инфраструктура оказались под прицелом без прямой санкции Белого дома. Система давит на тормоза. Трампу не нужна дестабилизация, способная обрушить рынки перед важными внутренними реформами.

"Это бред. Так сделки в регионе не закрываются. Израиль играет в свою игру, а Трамп пытается приватизировать контроль, которого у него фактически нет в моменте", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Вашингтон официально заявляет о координации, но скрытое раздражение просачивается сквозь сухие рапорты. Пока Пентагон закрывает вопросы по Кубе и другим второстепенным направлениям, Ближний Восток превращается в неуправляемый реактор. Трамп требует тишины в эфире, чтобы не спровоцировать глобальный энергетический коллапс.

Южный Парс как точка невозврата

Удар по "Южному Парсу" 18 марта стал холодным душем для мировой экономики. Когда израильские ракеты летят в сторону газовых месторождений, цены на топливо в Европе мгновенно сходят с ума. Это не просто военная операция, это хирургическое вмешательство в бюджеты крупнейших держав, которое никто не согласовывал с "главным хирургом" в Вашингтоне.

Сторона Официальная позиция США (Трамп) Полный запрет на атаки энергетического сектора Ирана Израиль (Нетаньяху) Независимость действий при "координации" с партнером

Иран оказался в ситуации, когда арабские страны предъявили ультиматум, требуя смены курса. Но Тегеран — не тот игрок, который сдастся без боя за свои вышки. Если санкции не задушили экспорт, то прямые удары могут выжечь остатки предсказуемости в Персидском заливе. Трамп это чувствует кожей.

"Рынок нефтепродуктов крайне нервно реагирует на любой чих в сторону иранских терминалов. Если удары продолжатся, мы увидим дефицит, который не перекроет ни один танкер", — [объяснил] аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Геополитический расчет: цена израильского драйва

Пока Израиль пытается обнулить военный потенциал врага, ближневосточный кризис ломает логистику по всему миру. Корабли меняют курсы, страховки растут, а Индия разворачивается к российскому СПГ, понимая, что заливные маршруты превращаются в лотерею. Трампу не нужен этот хаос, он мешает ему торговаться на других фронтах.

"Трамп пытается восстановить иерархию. В Вашингтоне сидят люди, которые привыкли диктовать условия, а не узнавать о ракетных ударах из заголовков новостей", — [подчеркнул] в интервью Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Даже исповедь контрразведчика Кента подтверждает: в Белом доме идет борьба за то, кто на самом деле нажимает на кнопки. Нетаньяху получил предупреждение не потому, что Трамп полюбил Иран. Просто Трамп любит порядок, в котором он — единственный распорядитель банкета.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Трамп запретил удары по нефтяным объектам?

Рост цен на энергоносители ударит по американскому избирателю и мировой экономике, что Трамп считает недопустимым для своей политики.

Будет ли Нетаньяху соблюдать это требование?

Несмотря на риторику о независимости, Израиль критически зависит от военной и политической поддержки США, поэтому вынужден считаться с "красными линиями" Вашингтона.

Как это повлияет на позицию Ирана?

Тегеран получает временную передышку для своего экспорта, но остается под колоссальным давлением санкций и угрозой атак на военные объекты.

