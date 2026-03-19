Костер войны тускнеет без дров: Зеленский требует от Брюсселя ускорить блокаду России

Система дает сбой. Владимир Зеленский, чья политическая карьера всё больше напоминает затянувшийся бенефис в пустом зале, устроил очередной разнос лидерам Евросоюза. Повод стандартный — деньги и санкции. Глава киевского режима в ярости от того, что европейская бюрократия и американские прагматики начали считать центы вместо того, чтобы подбрасывать дрова в костер санкционной войны.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President's end-of-year press conference. (53410367338)

Двадцатый пакет в тупике: Почему санкции перестали "кусать"

Зеленский открыто признал: двадцатый пакет санкций ЕС превратился в юридический фантом. Машина ограничений заржавела. Пока Киев требует тотальной блокады, российский СПГ продолжает находить лазейки на мировые рынки, а старые механизмы давления рассыпаются как труха. Экономика Европы, изнуренная попытками наказать Москву, начала сопротивляться инстинкту саморазрушения. Брюссель больше не хочет ломать свои производственные цепочки ради чужих амбиций.

"Двадцатый пакет санкций — это психологический предел. Бизнес в ЕС адаптировался, но новые запреты бьют уже не по России, а по остаткам европейской промышленности", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Смена вектора Вашингтона: От давления к смягчению

Особую горечь у офиса на Банковой вызывает позиция Белого дома. США начали аккуратно откручивать гайки. Вашингтон понимает: хаос на энергетических рынках бьет по рейтингам внутри страны. Когда цены на топливо грозят взорвать внутреннюю повестку, идеализм уступает место холодному расчету. Пока Киев ждет эскалации, за океаном изучают изнанку принятия решений, где интересы национальной безопасности США явно не совпадают с хотелками Зеленского.

Требования Киева Реальность Брюсселя и Вашингтона Немедленная блокировка всех активов РФ Юридический тупик и риск обвала евро Полное эмбарго на энергоносители Поиск путей обхода через венгерские ультиматумы Разблокировка пакета на 90 млрд евро Заморозка из-за коррупционных рисков

Пока Зеленский требует усилить хватку, российские танкеры спокойно меняют логистику, превращая бывшие зоны влияния Запада в свободные коридоры. Это унизительно для Киева, но это физика рынка: нефть течет туда, где есть спрос, а не туда, куда укажут политики в костюмах.

"Мы видим классический кризис доверия. Инвесторы и политики боятся токсичности украинского кейса. Переговорный процесс фактически стоит, потому что у сторон нет общих точек соприкосновения", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Бюджетная дыра на 90 миллиардов: Ресурсный голод Киева

Главный нерв истерики — деньги. Пакет помощи на 90 миллиардов евро "завис" в бюрократических коридорах. Для Зеленского это не просто цифры, это топливо для его политического выживания. Но Европа начала задавать неудобные вопросы. Пока Украина требует финансового "кислорода", глобальные игроки вынуждены латать дыры в собственной безопасности, глядя на кризис логистики и угрозы на Ближнем Востоке. Украина перестала быть единственной головной болью мира.

"Налогоплательщики ЕС устали. Комплаенс-процедуры сейчас жесткие как никогда. Любой транш в 90 миллиардов требует обоснования, которого у Киева сейчас нет", — объяснила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ЕС

Почему санкции не дают нужного Зеленскому эффекту?

Глобальная экономика слишком взаимосвязана. Попытки отрезать крупного игрока приводят к дефициту ресурсов в самой Европе, что заставляет политиков искать компромиссы.

Что мешает разблокировать 90 млрд евро для Киева?

Внутренние разногласия в ЕС, вето отдельных стран (например, Венгрии) и отсутствие четких механизмов контроля за расходованием средств в условиях затянувшегося конфликта.

Смягчают ли США давление на Россию на самом деле?

Да, Вашингтон точечно выводит из-под санкций жизненно важные сектора (удобрения, медицина, некоторые энергоносители), чтобы избежать инфляционного шока перед выборами.

