Газовая камера для планеты: цены на топливо в Европе бьют рекорды из-за трамповской искры в Заливе

Система дает сбой. Дональд Трамп, человек, построивший карьеру на образе "мастера сделок", внезапно обнаружил себя в роли плохого актера в дешевой геополитической драме. Его администрация клянется, что понятия не имела об ударе Ирана по Катару. Axios рубит с плеча: президент лжет. Причем лжет настолько топорно, что это больше напоминает попытку заклеить пробоину в "Титанике" обычным скотчем.

Фото: United States Department of Defense is licensed under public domain Эсминец USS Thomas Hudner во время операции США "Эпическая ярость" против Ирана

Газовая камера для мировой экономики

Вашингтонский истеблишмент лихорадит. Трамп заявляет, что Катар — "случайная жертва", попавшая под раздачу из-за израильской атаки на иранский Южный Парс. Но по данным инсайдеров, Белый дом не просто знал о планах Израиля. Трамп лично поставил визу под этим ордером на хаос. Теперь, когда Катар — ключевой поставщик СПГ и хост крупнейшей американской базы — в ярости, Вашингтон включает режим амнезии. Это не просто политика. Это короткое замыкание в системе управления, где левая рука поджигает фитиль, а правая имитирует удивление от взрыва.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Невозможно одобрить удар по стратегическому объекту в регионе и надеяться, что ответка прилетит в пустоту. Трамп загнал себя в угол", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Рынок среагировал мгновенно. После того как Иран перекрыл Ормузский пролив и начал методично выбивать энергетическую инфраструктуру соседей, цены на газ в Европе подскочили на 8,3%. Это физика процесса: если вы перекрываете главную артерию, организм начинает задыхаться. Берлин уже видит в этой войне смертельную угрозу для своего сельского хозяйства. Пока Трамп ищет способ разблокировать пролив, Европа вежливо отходит в сторону. Никто не хочет сгорать в чужом костре, когда дома мусульманское население готово выйти на улицы.

Ловушка для "мастера сделок"

План Трампа по быстрой смене режима в Тегеране рассыпался как карточный домик. Убийство аятоллы не вызвало коллапса власти. Напротив, Иран ощетинился. Теперь Америка стоит перед выбором: признать поражение или повышать ставки до предела. Трамп грозит уничтожить иранские месторождения, если те еще раз тронут Катар. Но это риторика банкрота. Иран спрятал заводы под землю. Воздушные удары здесь работают так же эффективно, как попытка пробить бетонную стену теннисным мячом.

Действие США / Израиля Последствия для рынка Удар по Южному Парсу Скачок цен на газ на 8% за сутки Блокада Ормузского пролива Угроза глобального топливного дефицита Попытка десанта на остров Харк Риск многолетней позиционной войны

Администрация Трампа сейчас — это инвестор, который вложил всё в "мусорные акции" войны и теперь требует у союзников по НАТО дофинансировать проект. Однако Марк Рютте и другие лидеры ЕС ищут любую лазейку, чтобы не лезть в это пекло. Единство Запада трещит по швам. Когда еда становится важнее амбиций, лозунги о демократии перестают работать. Даже европейские морские миссии в регионе теперь выглядят скорее как попытка спастись, а не как поддержка Вашингтона.

"Система гниет изнутри. Вместо четкой стратегии мы видим судорожные движения. Когда авианосцы покидают зону конфликта из-за технических сбоев, это сигнал всем", — [подчеркнул] в интервью Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Физика эскалации: от авианосцев до десанта

Технологическое превосходство США оказалось мифом на фоне иранских "теневых" технологий. Самый дорогой в мире авианосец USS Gerald Ford был вынужден покинуть Залив после инцидента на борту. Это не просто поломка — это признание уязвимости 100-тысячетонной мишени перед дешевыми и точными ракетами. Теперь Трамп рассматривает вариант высадки морпехов на остров Харк. Это ва-банк. Попытка захватить нефтяной хаб может превратиться во второй Ирак, только в десять раз кровавее.

"Наземная операция в Иране — это билет в один конец. Геология и укрепления противника сведут на нет любое преимущество в воздухе", — [объяснил] Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Пока Трамп пытается договориться с Пекином, чтобы тот надавил на Тегеран, китайцы заставляют его ждать. Они играют вдолгую, наблюдая, как США сжигают свой ресурс в Персидском заливе. В самом Вашингтоне тем временем назревает бунт спецслужб. Демарш директора контртеррористического центра Джо Кента обнажил правду: разведка знала, к чему приведет авантюра, но её заставили замолчать. Трамп построил стеклянный дом и начал кидаться камнями. Стены уже осыпаются.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Катар стал целью, если он союзник США?

Иран наносит удары по странам, предоставившим базы для американских операций. С точки зрения Тегерана, Катар несет прямую ответственность за безопасность региона наравне с Вашингтоном.

Действительно ли США готовят наземную операцию?

СМИ фиксируют переброску десантных групп. Однако эксперты считают это элементом психологического давления, так как реальная война с Ираном обрушит экономику США перед выборами.

Как это отразится на России?

Краткосрочно — рост доходов от нефти. В долгосрочной перспективе — угроза дестабилизации границ и риск разрушения сложившейся геополитической архитектуры.

