Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум

Ряд стран региона официально потребовал от Тегерана сменить курс, угрожая силовым ответом, однако проамериканские лидеры не учли то, что Ирану совершенно нечего терять.

Война в Иране

Соседи Ирана поставили ему ультиматум

Саудовская Аравия провела встречу для обсуждения войны с Ираном. Во встрече в Эр-Риаде участвовали главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд рассказал о нарушении Ираном принципов ислама, главный из которых — не нападать на своих соседей-мусульман. По итогам выпущено заявление, в котором удары Ирана по странам Персидского залива названы неоправданными, так как их целями "становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы". В документе содержится прямое требование к Тегерану немедленно прекратить атаки.

Фейсал отдельно заявил, что если Тегеран рассчитывал на неспособность арабских государств Персидского залива ответить на его удары, то он серьёзно просчитался. По его словам, и у Саудовской Аравии, и у других стран региона есть все необходимые военные возможности, и при необходимости они будут задействованы.

По сути, это ультиматум: либо Иран прекращает блокировать экспорт нефти и атаковать союзников США, либо начинается полномасштабный региональный конфликт.

Ультиматум не подействует на Иран, которому ничего терять

В это же время, упомянутые страны совершенно игнорируют тот факт, что атаки на Иран ведутся с авиабаз США, расположенных на их территории, и кораблей США в их территориальных водах. Сегодня США сохраняют значительное военное присутствие в регионе — примерно 30-50 тысяч военнослужащих размещены в странах Персидского залива, включая крупные базы в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Азербайджан вписывается в более широкую конфигурацию проамериканскую коалицию через растущие связи в сфере безопасности с Израилем и Западом.

Представляется, что выданный ультиматум на Иран не подействует, так как ему в буквальном смысле нечего терять в отличие от соседей. Для Тегерана нынешняя военная эскалация и блокада Ормузского пролива — это способ обнулить давно неприемлемую ситуацию. Если Иран не может свободно продавать нефть и жить так, как хочет, то он будет стремиться сделать так, чтобы её не мог продавать никто в регионе, и у союзников США тоже возникли трудности с обеспечением жизни. Это вполне логичная позиция.

А вот для ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара война — это крах их грандиозных планов по выходу на глобальные финансовые и туристические хабы, не говоря уже об энергетических потерях. Один удачный прилёт в опреснительный завод или небоскреб может вызвать отток капитала и населения. В отличие от Ирана, который привык к изоляции, монархии Залива встроены в глобальный рынок, поэтому любая нестабильность для них — катастрофа.

Гораздо выгоднее для них выглядит предложение Ирана — вывести военные базы США и начинать дружить.

Монархиям Залива надо посмотреть на Кипр

Можно посмотреть в качестве примера, как отреагировал президент Кипра Никос Христодулидис на удары по британским базам на своей территории. Он их предложил ликвидировать после окончания конфликта на Ближнем Востоке. Христодулидис заявил, что правительство несёт ответственность за безопасность более 10 тыс. киприотов, которые проживают на территории баз, используемых для операций США и Британии без уведомления властей Кипра. Вот это позиция национального лидера, а не лидера-вассала.

Тем более, что британские базы на Кипре — это буквально британская территория (колониальное наследство). А базы США в Заливе — это объекты, которые монархии сами предоставили американцам по двусторонним договорам. Арабы могут попросить США уйти в любой момент, как это сделал Ирак, но они этого не делают, предпочитая ставить самоубийственные ультиматумы.

Кстати, ни Ирак, ни Оман не присутствовали на собрании "желающих" (смерти Ирану) в Эль-Риаде, хотя американское присутствие там есть. И это не просто желание выжить, но и косвенная поддержка Тегерана.

