Любовь Степушова

Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум

Ряд стран региона официально потребовал от Тегерана сменить курс, угрожая силовым ответом, однако проамериканские лидеры не учли то, что Ирану совершенно нечего терять.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Соседи Ирана поставили ему ультиматум

Саудовская Аравия провела встречу для обсуждения войны с Ираном. Во встрече в Эр-Риаде участвовали главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд рассказал о нарушении Ираном принципов ислама, главный из которых — не нападать на своих соседей-мусульман. По итогам выпущено заявление, в котором удары Ирана по странам Персидского залива названы неоправданными, так как их целями "становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы". В документе содержится прямое требование к Тегерану немедленно прекратить атаки.

Фейсал отдельно заявил, что если Тегеран рассчитывал на неспособность арабских государств Персидского залива ответить на его удары, то он серьёзно просчитался. По его словам, и у Саудовской Аравии, и у других стран региона есть все необходимые военные возможности, и при необходимости они будут задействованы.

По сути, это ультиматум: либо Иран прекращает блокировать экспорт нефти и атаковать союзников США, либо начинается полномасштабный региональный конфликт.

Ультиматум не подействует на Иран, которому ничего терять

В это же время, упомянутые страны совершенно игнорируют тот факт, что атаки на Иран ведутся с авиабаз США, расположенных на их территории, и кораблей США в их территориальных водах. Сегодня США сохраняют значительное военное присутствие в регионе — примерно 30-50 тысяч военнослужащих размещены в странах Персидского залива, включая крупные базы в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Азербайджан вписывается в более широкую конфигурацию проамериканскую коалицию через растущие связи в сфере безопасности с Израилем и Западом.

Представляется, что выданный ультиматум на Иран не подействует, так как ему в буквальном смысле нечего терять в отличие от соседей. Для Тегерана нынешняя военная эскалация и блокада Ормузского пролива — это способ обнулить давно неприемлемую ситуацию. Если Иран не может свободно продавать нефть и жить так, как хочет, то он будет стремиться сделать так, чтобы её не мог продавать никто в регионе, и у союзников США тоже возникли трудности с обеспечением жизни. Это вполне логичная позиция.

А вот для ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара война — это крах их грандиозных планов по выходу на глобальные финансовые и туристические хабы,  не говоря уже об энергетических потерях. Один удачный прилёт в опреснительный завод или небоскреб может вызвать отток капитала и населения. В отличие от Ирана, который привык к изоляции, монархии Залива встроены в глобальный рынок, поэтому любая нестабильность для них — катастрофа.

Гораздо выгоднее для них выглядит предложение Ирана — вывести военные базы США и начинать дружить.

Монархиям Залива надо посмотреть на Кипр

Можно посмотреть в качестве примера, как отреагировал президент Кипра Никос Христодулидис на удары по британским базам на своей территории. Он их предложил ликвидировать после окончания конфликта на Ближнем Востоке. Христодулидис заявил, что правительство несёт ответственность за безопасность более 10 тыс. киприотов, которые проживают на территории баз, используемых для операций США и Британии без уведомления властей Кипра. Вот это позиция национального лидера, а не лидера-вассала.

Тем более, что британские базы на Кипре — это буквально британская территория (колониальное наследство). А базы США в Заливе — это объекты, которые монархии сами предоставили американцам по двусторонним договорам. Арабы могут попросить США уйти в любой момент, как это сделал Ирак, но они этого не делают, предпочитая ставить самоубийственные ультиматумы.

Кстати, ни Ирак, ни Оман не присутствовали на собрании "желающих" (смерти Ирану) в Эль-Риаде, хотя американское присутствие там есть. И это не просто желание выжить, но и косвенная поддержка Тегерана.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Новости Все >
Мошенников прижали — тарифы рухнули: в Новосибирске готовят снижение ОСАГО
Затишье перед бурей: что скрывается за неожиданным снижением тарифов на страхование авто в Петербурге
Экономика сражается с войной: как война на Ближнем Востоке рушит логистику
Лёд среди зноя и солёного ветра: Севастополь готовится к открытию первой городской арены
Озера Карелии кормят лучше государства: какой доход скрывается за тяжелым трудом на воде
Новый взгляд на старый город: реновация Заозерска открывает горизонты для будущего Мурманской области
Золотое ухо полицейского: житель Тамбовщины заплатит 50 тысяч за один пьяный удар
Прощай, дешевый 95-й: тульские АЗС готовятся переписать правила игры на дорогах
Больше никаких стертых линий: лучи света заменят изношенную разметку на перекрестках Вологды по этим адресам
Кроватка по наследству от государства: в Туле круговорот вещей экономит миллионы родителей
Сейчас читают
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Наука и техника
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Последние материалы
Новый взгляд на старый город: реновация Заозерска открывает горизонты для будущего Мурманской области
Золотое ухо полицейского: житель Тамбовщины заплатит 50 тысяч за один пьяный удар
Прощай, дешевый 95-й: тульские АЗС готовятся переписать правила игры на дорогах
Больше никаких стертых линий: лучи света заменят изношенную разметку на перекрестках Вологды по этим адресам
Шок для ленивого метаболизма: четыре минуты японской методики сжигают жир лучше часового бега
Кроватка по наследству от государства: в Туле круговорот вещей экономит миллионы родителей
Куда уплыл брус? В Тамбове жильцы следят за стройкой, которая больше похожа на самоликвидацию
Американская демократия сорвалась с тормозов: праймериз разбудили то, что годами держали в узде
Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки
В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто
