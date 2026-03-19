Новая фаза войны всё ближе: Трамп всерьёз задумался высадить десант в Иране

Администрация Дональда Трампа вплотную подошла к черте, за которой локальный конфликт превращается в полномасштабную наземную операцию. На фоне продолжающейся третью неделю войны в Персидском заливе Вашингтон рассматривает возможность отправки тысяч военнослужащих для усиления ближневосточной группировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Elisha Dawkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Армия США

Источники Reuters в Пентагоне сообщают, что планирование переходит в фазу обсуждения конкретных наземных целей, включая критическую инфраструктуру Ирана.

Ситуация осложняется тем, что логистические цепочки США уже испытывают напряжение. Пока Белый дом взвешивает риски, Пентагон вынужден латать дыры в морской стратегии: стратегически важный авианосец Джеральд Форд экстренно направился в Грецию после технического инцидента, оставив ударную группу без своего главного "кулака" в самый ответственный момент.

Контроль над Ормузским проливом и береговая линия

Обеспечение безопасности судоходства остается приоритетом номер один. Основная нагрузка здесь ложится на ВВС и ВМС, однако стратеги подчеркивают: полноценный контроль над акваторией невозможен без присутствия на побережье. Это означает потенциальную высадку десанта на иранской стороне для подавления мобильных ракетных установок и береговой артиллерии, которые представляют прямую угрозу танкерам.

"Любая попытка закрепиться на береговой линии Ирана потребует колоссальных ресурсов. Это не просто патрулирование, а полноценный захват плацдармов в условиях враждебного окружения", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Европа наблюдает за этими планами с нарастающей тревогой. Для стран ЕС последствия войны с Ираном могут стать фатальными из-за разрыва логистических связей и взрывного роста цен на энергоносители. Брюссель уже пытается лавировать, заявляя о расширении морских миссий, но одновременно вводя жесткие ограничения на участие своих судов в прямых столкновениях.

Остров Харг: энергетическое сердце под прицелом

Одной из наиболее обсуждаемых опций является захват острова Харг — ключевого узла, через который проходит до 90% иранского нефтяного экспорта. Трамп уже угрожал ударами по нефтяной инфраструктуре, но военные эксперты склоняются к мысли, что контроль над островом выгоднее его уничтожения. Это позволит диктовать условия Тегерану, буквально держа руку на его "экономической сонной артерии".

Сценарий на острове Харг Риски и последствия Ракетно-бомбовый удар Полная остановка экспорта, экологическая катастрофа Наземный захват Высокие потери личного состава от дронов и ракет Блокада с моря Затяжной конфликт, риск столкновения с третьими странами

Однако Иран подготовился к такому развитию событий. Харг прикрыт эшелонированной системой ПВО, а близость материка позволяет атаковать любые силы высадки роями беспилотников. В Вашингтоне признают, что такая операция будет "крайне рискованной".

Ядерный арсенал: миссия для спецназа

Третьим вектором возможного усиления является вопрос ядерной безопасности. Белый дом обсуждает возможность отправки подразделений специального назначения для захвата и вывоза запасов высокообогащенного урана. Несмотря на то, что Тулси Габбард заявила об уничтожении ключевых объектов в июне, в Вашингтоне опасаются, что часть материалов могла уцелеть в глубоких подземных бункерах.

"Контроль над ядерными объектами в зоне боевых действий — это задача на грани невозможного. Обугленные руины и зацементированные входы в лаборатории не гарантируют отсутствие угрозы распространения материалов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Вопрос об изъятии ядерного топлива остается открытым. Дональд Трамп рассматривает различные варианты, включая технологические способы "запечатывания" объектов, однако окончательного решения о привлечении сухопутных войск для этой цели еще не принято. Ситуация осложняется тем, что администрация активно использует кулуарное давление на партнеров: Марк Рютте и другие лидеры НАТО поставлены перед жестким выбором относительно уровня поддержки американских инициатив.

Политические риски и "сапоги на земле"

Для Трампа отправка наземных войск — это опасная политическая игра. Его предвыборные обещания строились на завершении "бесконечных войн" на Ближнем Востоке. Прямое вмешательство может оттолкнуть значительную часть электората. На сегодняшний день в регионе уже находятся около 50 000 американских солдат, и потери среди них, пусть и ограниченные, вызывают раздражение в обществе.

Тем не менее, риторика Белого дома меняется. Если раньше Трамп призывал другие страны взять на себя ответственность за Ормузский пролив, то теперь он всё чаще пишет в социальных сетях о необходимости "покончить с иранским государством-террористом" собственными силами.

Экономическое эхо и союзники

Военная эскалация в Заливе бьет по глобальным рынкам так же сильно, как ракетные удары. Энергетический кризис уже стучится в двери Европы, где даже крупнейшие экономики, такие как германская, едва справляются с ценовым давлением. В самом США также растут опасения за приватность и внутреннюю стабильность под предлогом военной цензуры: недавние разоблачения показали, как ФБР закупает данные о перемещениях граждан, используя пробелы в законодательстве для мониторинга общественных настроений.

"Бюджетное напряжение в США из-за новых военных нужд может привести к сокращению трансфертов и программ социально-экономического развития. Война — это всегда дефицит бюджета на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока Вашингтон инициирует масштабные перемещения сил, союзники ищут способы минимизировать ущерб. Даже внутри США появляются "загадочные" ресурсы вроде забронированного домена aliens. gov, что эксперты связывают с попытками администрации отвлечь внимание публики от реальных кровавых сводок новостями иного порядка.

Ответы на популярные вопросы о конфликте с Ираном

Пойдут ли США на полномасштабное вторжение в Иран?

На данный момент Белый дом рассматривает только ограниченные наземные операции для захвата стратегических объектов (нефтяных терминалов и ядерных складов), избегая оккупации всей страны.

Как вывод авианосца USS Gerald Ford повлияет на операцию?

Уход корабля на ремонт временно снижает возможности США по нанесению массированных авиаударов, что вынуждает Пентагон рассмотреть компенсацию этой мощи за счет наземных сил или переброски дополнительных эскадрилий с баз в Катаре и ОАЭ.

Будет ли Иран атаковать танкеры в ответ на высадку войск?

Это основной риск. Тегеран уже продемонстрировал готовность использовать беспилотники-камикадзе против любых гражданских судов, что может парализовать мировой нефтяной рынок.

