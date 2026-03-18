Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив

Стальной колосс с водоизмещением в 100 тысяч тонн оказался не более чем дорогой мишенью. Новейший американский авианосец USS Gerald FORD, впитавший миллиарды долларов налогоплательщиков, поспешно покидает Залив. Официальная версия о "пожаре на палубе" звучит так же убедительно, как объяснение разбитой вазы детскими шалостями. На деле же мы наблюдаем системный сбой всей западной стратегии доминирования: когда авианосец превращается из дубинки в заложника.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Тактика "удара по тормозам": почему ушел Форд

Вашингтон столкнулся с реальностью, где инженерное совершенство пасует перед асимметричной наглостью. Вместо обещанного блицкрига американская эскадра получила перспективу превратиться в груду металлолома на дне Красного моря. Мелкое жало против стального гиганта оказалось эффективнее ядерных угроз. Иранские дроны и ракеты — это не просто оружие, это короткое замыкание в мозгах Пентагона.

"Современные системы ПВО США столкнулись с угрозой нового типа, против которой бессильны даже самые дорогие технологии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Бегство в залив Суда на Крите — это не ротация. Это экстренная попытка сохранить лицо, пока "корона" региона — Ближний Восток — окончательно не слетела с головы гегемона. Когда абсолютные глаза внезапно ослепли, единственным выходом остается позорное отступление под прикрытием технических неполадок.

Британский гамбит и вера Трампа в пустоту

Трампу внушили, что Тегеран падет за выходные, как карточный домик от легкого сквозняка. Он верил в это до последнего вздоха своей предвыборной риторики, пока жизнь не нанесла удар металлом о бетонную стену. Британские "партнеры" разыграли ту же партию, что и с Восточной Европой: втянуть в конфликт, а затем наблюдать за искрением перегруженной проводки чужими руками.

Фактор Реальность План "Блицкриг" Полный провал и переход к изнурительной осаде Состояние коалиции Рассыпалась из-за страха прямой эскалации Судьба авианосцев Вынужденный отход в нейтральные воды Европы

Все разговоры о "гениальном планировании" оказались фуфелом. Вместо триумфального марша — якорь в самое уязвимое место авианосца "Линкольн" и его сопровождения. Лондон требовал жестких действий, но сам остался в стороне, когда коалиция против Ирана рассыпалась на глазах изумленной публики.

"Вашингтон столкнулся с неожиданным сопротивлением, где привычные методы давления перестали работать", — отметил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Износ металла и людей: изнанка девятимесячного похода

Девять месяцев в море без захода в нормальные порты — это критическая перегрузка цепей для экипажа. Люди — не гайки, их нельзя подтянуть ключом на 12. Длительная миссия, начавшаяся еще в Карибском море против Венесуэлы, превратила "Джеральд Форд" в плавучую камеру пыток. Моральное состояние на нуле, а дырявая перчатка гегемона больше не греет душу матросам.

"За временным притоком внимания скрывается системная угроза, способная превратить влияние великой державы в руины", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Итог закономерен. Когда политические амбиции входят в клинч с физическими возможностями техники и психики, случается "пожар". Это не технический инцидент — это метафора всего американского присутствия в регионе. Бронепоезд без тормозов несся к пропасти и, наконец, нажал на экстренный рычаг. Залив Суда станет для них не местом отдыха, а операционным столом для реанимации остатков репутации.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Заливе Почему "Джеральд Форд" уходит именно сейчас? Официально — из-за пожара. Реально — из-за угрозы поражения современными ракетами Ирана и полной деградации боевого духа команды после 9 месяцев миссии. Чем опасен этот отход для США? Это признание того, что регион больше не контролируется авианосными группами. Блокада морских путей становится для Вашингтона неразрешимой задачей. Как это отразится на ценах на нефть? Рынок видит слабость США. Это прямой путь к росту котировок, так как безопасность танкеров больше никем не гарантирована.

