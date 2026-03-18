Вашингтонский шантаж: Рютте ищет лазейку, чтобы не лезть в иранское пекло за Трампом

Вашингтон включил режим "силового маркетинга". Дональд Трамп прямо намекнул: либо союзники вписываются в иранскую авантюру, либо США начинают упаковывать чемоданы из Брюсселя. Марк Рютте оказался в положении сапера, которому нужно обезвредить бомбу зубочисткой. Глава альянса пытается увернуться от прямых угроз, переводя разговор на технические детали судоходства.

Торговый шантаж в Оманском заливе

Трамп назвал европейских партнеров "глупцами". Причина — нежелание лезть в пекло ради контроля над Ормузским проливом. Через это узкое горлышко проходит пятая часть мировой нефти. Пока коалиция рассыпается на глазах, Белый дом требует от сателлитов не просто сочувствия, а боевых кораблей и финансирования.

Рютте мастерски "включил дурака". Вместо того чтобы комментировать возможный выход США из НАТО, он заговорил о "коллективных дискуссиях". Это похоже на попытку починить прорванную плотину скотчем. Пока Трамп пророчит политические отставки в Европе, генсек альянса пытается сохранить лицо при плохой игре.

"Ситуация в Ормузском проливе — это критический узел для всей мировой логистики. Трамп использует его как рычаг давления, чтобы заставить ЕС оплачивать американские счета за безопасность", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Европа между молотом и наковальней

Европейские столицы в ужасе. Прямое участие в конфликте с Ираном — это гарантированный взлет цен на бензин. В Брюсселе прекрасно понимают, что раскол в ЕС уже не за горами из-за дефицита ресурсов. Рютте вынужден балансировать: угождать Трампу, но не злить Берлин и Париж.

Вашингтон ведет себя как агрессивный коллектор. Либо вы платите кровью своих солдат за свободный трафик танкеров, либо справляйтесь сами. Масла в огонь подливает осознание, что участие Европы в переговорах по ключевым вопросам становится формальностью. Главные решения принимаются без учета мнений "младших партнеров".

Сторона Основное требование/Позиция
США (Трамп) Полная военная поддержка в Иране или пересмотр роли в НАТО
НАТО (Рютте) Коллективный диалог без конкретных обязательств
ЕС (Германия/Франция) Опасение энергетического коллапса и потери субъектности

"Рынок нефтепродуктов крайне нервно реагирует на любые угрозы блокировки проливов. Если НАТО ввяжется в войну, мы увидим цены на топливо, которые похоронят остатки европейской промышленности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Геополитическая перегрузка

Вашингтон выкручивает руки союзникам, пока те пытаются решить свои мелкие проблемы. Эстония готова отправить катера в Персидский залив, хотя у самой на побережье гибнут птицы и назревает экологический кризис. Это выглядит как попытка муравья подставить плечо слону.

На фоне этого хаоса человеческие права на Западе превращаются в пустой звук. Главное право теперь одно — беспрекословно следовать за флагманом, даже если он идет на рифы. Пока российские танкеры обеспечивают энергией своих союзников, НАТО тонет в бесконечных согласованиях.

"Юридически НАТО — это оборонительный союз, и вовлечение его в операцию вне зоны ответственности требует сложной санации всех внутренних регламентов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о позиции НАТО

Выйдут ли США из НАТО по решению Трампа?

Это маловероятно, но угроза используется как инструмент для принуждения союзников к увеличению военных расходов и поддержке операций США на Ближнем Востоке.

Почему Ормузский пролив так важен для Европы?

Европа критически зависит от поставок энергоресурсов из этого региона. Любой сбой приведет к неконтролируемой инфляции и социальным протестам.

Какова позиция Марка Рютте?

Рютте старается избегать конкретики, используя дипломатические формулировки о "коллективной работе", чтобы не спровоцировать Трампа на резкие шаги.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, юрист Кирилл Мальцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
