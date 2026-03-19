Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стеклянный дом вместо крепости: ФБР закупает историю перемещений граждан у обычных брокеров

Мир

ФБР официально признало: американская мечта о приватности окончательно превратилась в цифровой товар. Директор ведомства Кэш Пател подтвердил, что спецслужбы снова активно скупают данные о геолокации граждан у коммерческих брокеров. Это изящный обход Четвертой поправки к Конституции США, напоминающий техническое отверстие в бронированной двери, через которое можно вынести всё содержимое дома.

Фото: dvidshub.net by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ситуация выглядит как системный сбой правосудия. С 2018 года Верховный суд запрещает требовать данные о местоположении у сотовых операторов без ордера. Но ФБР нашло "черный ход". Зачем спорить с судьями, когда можно просто достать чековую книжку? Рекламные идентификаторы в вашем смартфоне фиксируют каждый шаг с точностью мастера маникюра, а брокеры упаковывают этот "цифровой след" в удобные базы для продажи.

"Покупка коммерческих данных — это способ обойти жесткие процессуальные рамки, не нарушая букву закона, но полностью игнорируя его дух", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Пока политические лидеры ведут диалог о глобальных угрозах, обычный смартфон превратился в добровольный электронный браслет. ФБР утверждает, что такие закупки необходимы для борьбы с картелями и педофилами. Но критики видят в этом критический узел перегрузки системы: если данные может купить любой, то права человека становятся лишь пустой декларацией.

Логика рынка: данные как нефть

Информационный рынок сегодня напоминает геополитику Ближнего Востока, где данные — это новая сырая нефть. ФБР выступает здесь не как страж закона, а как крупный корпоративный клиент. Разница лишь в том, что обычный потребитель покупает кроссовки, а спецслужбы — возможность восстановить ваш маршрут за последние несколько лет по минутам.

Метод получения данных Нужен ли ордер суда?
Запрос сотовому оператору Да (согласно решению суда от 2018 г.)
Покупка у дата-брокеров Нет (считается открытой информацией)

Такая всеядность спецслужб пугает сенаторов даже больше, чем газовый кризис в Европе. Рон Уайден прямо называет это "позорным обходом Конституции". Он опасается, что использование Искусственного Интеллекта для анализа этих массивов создаст систему тотального контроля, где никто не сможет скрыться от всевидящего ока государства.

"Рынок персональных данных сейчас — это абсолютно непрозрачная зона, где комплаенс-процедуры часто носят формальный характер", — отметила комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Политический ринг: безопасность против свободы

Сторонники закупки данных, вроде Тома Коттона, сравнивают работу спецслужб с работой спасателей. Если злоумышленник оставляет цифровые следы, глупо ими не воспользоваться. Однако это напоминает попытку починить изношенную энергосистему Кубы с помощью скотча и проволоки — временное решение ценой долгосрочной деградации основ свободы.

Пока в США спорят о слежке, в других частях света применяют более топорные методы контроля. Например, в Скандинавии корпорации уже тестируют программы контроля аппетитов своих рабочих. Мир плавно переходит в эпоху, когда ваше тело и ваши движения принадлежат кому угодно, только не вам. Глобальная коалиция по защите ценностей рассыпается, когда дело касается выгодных данных.

"Мы видим, как финансовые интересы корпораций и аппетиты спецслужб сливаются в единый поток, размывая понятие частной собственности на информацию", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

В конечном счете, если ФБР может купить историю ваших передвижений за тридцать серебреников у брокера из Техаса, то никакие поправки к законам не спасут. Это похоже на попытку сдержать птичий грипп в открытом поле. Информация уже утекла в систему. И теперь ФБР просто подбирает то, что мы сами разбросали по пути в кофейню.

Ответы на популярные вопросы о слежке

Зачем ФБР покупать данные, если можно получить их легально?

Покупка проходит быстрее и не требует судебного одобрения. Это позволяет ведомству действовать оперативно, обходя бюрократические препоны и судебный контроль.

Откуда берутся данные у брокеров?

Источником служат обычные приложения в смартфонах: навигаторы, погодные информеры и даже игры. Все они собирают геолокацию и передают её рекламным агрегаторам.

Можно ли защититься от такой слежки?

Полностью — практически невозможно. Можно ограничить права приложений в настройках смартфона, но "цифровой шум" всё равно будет генерироваться системными службами.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы фбр сша технологии безопасность права человека кибербезопасность персональные данные
Новости Все >
Спутники рисуют карту сорняков: Курская область очищает угодья от кустарника с помощью ИИ
Тени эзотерики крадут опоры: в Иваново назвали главную угрозу семейным устоям
Холодной воды не будет: 19 марта отключения коснутся этих домов Липецка
Кошелёк или стадо: фермерам начали выплачивать миллионы за потерю скота в сибирских подворьях
Граффити на фасаде превратили в повод: в многоэтажке Красноярска нашли способ наказать всех жильцов
Пятую колонну разнесло, но она сменила лицо: в Калининграде описали новую форму оппозиции
Железный дождь над северными реками: территория ХМАО станет временным пристанищем для обломков ракеты
Машина заводится всё хуже с каждым утром — хотя батарея новая: почему аккумулятор теряет силу
Первая весенняя мойка может обернуться проблемой: почему спешка с чисткой машины играет против водителя
Массовая эвакуация может стать дорогой в неизвестность: одна деталь решает судьбу тысяч
Сейчас читают
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Недвижимость
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Стальной орешек дома: 5 базовых упражнений для идеальных ягодиц без похода в спортзал
Новости спорта
Стальной орешек дома: 5 базовых упражнений для идеальных ягодиц без похода в спортзал
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Медовый месяц закончился: Лондон требует от Киева жёстких гарантий вместо пустых обещаний
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова
Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей
Врачи не дают одного ответа: развитие болезни Лерчек может пойти по самому тяжёлому пути
Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше
Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше
Последние материалы
Тени эзотерики крадут опоры: в Иваново назвали главную угрозу семейным устоям
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Холодной воды не будет: 19 марта отключения коснутся этих домов Липецка
Дышащее тесто и хрустящая зелень: эти лепешки хочется готовить каждое утро, забыв про хлеб и тосты
Одна заправка может убить двигатель: чем опасна привычка ездить на одну и ту же АЗС
Кошелёк или стадо: фермерам начали выплачивать миллионы за потерю скота в сибирских подворьях
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Натуральный допинг на сугробах: как за копейки превратить пустую землю в жирный чернозем в марте
Муж в шоке, дети в восторге: как превратить овощные котлеты в сочный деликатес за 5 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.