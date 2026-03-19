Виктор Дементьев

Дырявый общак Европы: почти все деньги на модернизацию ФРГ ушли в неизвестном направлении

Политический Берлин накрыло облако финансового перегара. Выяснилось, что 500 миллиардов евро, выделенных на спасение немецкой инфраструктуры, растворились в социальных выплатах. Фактически, правительство Фридриха Мерца совершило классический "наброс" бюджетных денег на вентилятор текущих расходов, забыв про дырявые мосты и ржавые рельсы. Это не просто ошибка в расчетах, а системный сбой, превращающий локомотив Европы в дрезину.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бунт "принципиальных": почему экс-генсек CDU идет против своих

Марио Чайя, бывший генеральный секретарь CDU, решил, что лояльность партии не стоит участия в коллективном самоубийстве. Он открыто призывает депутатов Бундестага подать иск в Конституционный суд. Чайя сравнивает действия кабинета Мерца с попыткой заделать пробоину в танкере пачками банкнот. Деньги, которые должны были стать фундаментом будущего, просто проели. Пока в Берлине делят виртуальные миллиарды, Евросоюз погружается в кризис, осознавая свою зависимость от внешних ресурсов.

"Ситуация с нецелевым использованием спецфондов напоминает попытку починить ядерный реактор изолентой. Если суд признает бюджет антиконституционным, правительству придется урезать социалку, что равносильно политической кастрации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Фридрих Мерц, который еще недавно позиционировал себя как жесткий прагматик, оказался в ловушке. Он вынужден кормить избирателя обещаниями, пока реальный сектор экономики задыхается без инвестиций. Это напоминает ситуацию, когда финский лесопромышленный гигант берет под контроль рацион рабочих, чтобы сэкономить: жестко, цинично и без гарантий успеха.

Бюджетная пирамида: как 95% средств ушли не туда

Цифры бьют наотмашь. Инфраструктурный фонд на 500 миллиардов евро оказался огромным "общаком" для латания дыр в пенсионной и социальной системах. Только 5% пошли по назначению. Остальное — это камуфляж для некомпетентности. Вместо модернизации сетей Германия получила лишь рост инфляционных ожиданий. Даже в условиях, когда Германия боится роли безмолвного плательщика на мировой арене, внутри страны она уже им стала.

Статья расходов Реальность (оценка JU)
Заявленные инвестиции в мосты и ж/д Менее 5% от объема фонда
Скрытые социальные дотации Более 470 млрд евро
Уровень доверия внутри CDU Близок к критическому сбою

Молодежное крыло партии (JU) еще год назад било в набат. Они понимали, что долги лягут на плечи тех, кто сегодня только идет в школу. Ситуация подозрительно похожа на ресурсный рай в обмен на покорность: политики предлагают населению сытую жизнь сегодня, забирая будущее у следующих поколений.

"Мы видим классическое перегорание предохранителей в финансовой системе ФРГ. Когда бюджет превращается в фикцию, инвесторы начинают смотреть в сторону более стабильных рынков, а это грозит оттоком капитала", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Последствия для коалиции и экономики Германии

Если Чайя найдет сторонников, Германию ждет политическое землетрясение. Иск в суд может парализовать все выплаты из спецфонда. Коалиция с SPD, которая и так держится на честном слове и страхе перед перевыборами, рискует развалиться. Это напоминает столкновение интересов в Оманском заливе - старые союзы трещат, когда речь заходит о реальном выживании.

Пока Берлин разбирается со своими "скелетами в шкафу", мировые энергетические потоки меняются. Даже российские стальные гиганты спасают Гавану, а Германия теряет статус промышленного лидера из-за внутренних интриг. Если Кристиан Линднер или Фридрих Мерц не найдут способа вернуть бюджет в правовое поле, им придется уйти.

"Подобное жонглирование цифрами всегда заканчивается банкротством — либо финансовым, либо политическим. Коалиция сейчас идет по тонкому льду, который уже начал трескаться", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В мире, где гуманитарный кризис на Западе становится нормой, немецкая элита выбирает путь наименьшего сопротивления. Они надеются, что "авось" пронесет. Но в Берлине этот номер редко проходит. Дети и внуки нынешних налогоплательщиков вряд ли оценят щедрость, оплаченную их будущей нищетой.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в ФРГ

В чем суть претензий Марио Чайи?

Он утверждает, что правительство нарушило Конституцию, используя деньги из целевого фонда на нужды, которые не имеют отношения к инфраструктуре. Это обман избирателей и сознательное увеличение госдолга.

Чем это грозит Фридриху Мерцу?

В худшем случае — отставкой и развалом коалиции. В лучшем — жесткой бюджетной дисциплиной, которая обрушит рейтинги его партии перед следующими выборами.

Почему молодежное крыло CDU против фонда?

JU понимает, что 500 миллиардов — это огромный кредит, который не создает активов. Это как взять ипотеку, чтобы купить шампанское на вечеринку.

Экспертная проверка: юрист по налоговому праву Денис Прохоров, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы европа политика евросоюз германия экономика
