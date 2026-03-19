Виктор Дементьев

Еда важнее амбиций: Берлин внезапно узрел в войне с Ираном смертельную угрозу для своего народа

Берлин внезапно прозрел. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выдал базу: война с Ираном — это не локальная заварушка, а детонатор для глобального хаоса. Немецкая машина, долгое время послушно катившаяся в фарватере Вашингтона, начала резко тормозить. Когда запахло настоящим порохом, прагматизм взял верх над атлантической солидарностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Логистический паралич и пустые тарелки

Вадефуль бьет по самому больному — по желудку. Он напомнил, что Ближний Восток — это не только нефть, но и критический узел в цепочке рынка удобрений. Если регион полыхнет, Африка останется без еды, а Европа — с новой волной беженцев. Это будет не просто кризис, а системное замыкание, где одна искра в Тегеране выжигает фермерские хозяйства за тысячи километров.

"Разрыв логистических цепочек в Персидском заливе мгновенно перегреет рынок дизеля, создавая эффект домино для всей мировой экономики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Германия боится не за демократию в Иране, а за свой промышленный каркас. Экономика ЕС уже напоминает старый станок, который пытаются заставить работать на предельных оборотах без смазки. Новая война превратит его в груду металлолома быстрее, чем любые санкции.

Раскол в благородном семействе

Канцлер Фридрих Мерц долго пытался усидеть на двух стульях, поддерживая удары США и Израиля. Но реальность постучала в дверь сапогом. Оказалось, что союзники из Белого дома готовы воевать до последнего европейского налогоплательщика. Позиция ЕС начинает дрейфовать в сторону спасения собственных активов.

Риск Последствие для Европы
Энергетическая блокада Взлет цен на Brent до $150+
Миграционное давление Политический кризис и рост правых сил
Дефицит удобрений Продовольственная инфляция

Даже такие гиганты, как финская Stora Enso, уже начинают затягивать пояса, оптимизируя биологические параметры персонала. Это не фантастика, это предчувствие большого голода. Пока Пекин предлагает Тайваню ресурсный рай, Европа рискует остаться с разбитым корытом.

"Европейские банки крайне чувствительны к устойчивости капитала в условиях военных конфликтов, любой сбой в Персидском заливе — это удар по ликвидности", — отметила в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ловушка Ормузского пролива

Трамп привычно давит на рычаги, угрожая союзникам "плохим будущим" без их участия в охране Ормузского пролива. Но европейцы вежливо отказываются идти ко дну вместе с флагманом. Конфликт США и Ирана показал, что современные ракеты превращают авианосцы в очень дорогие мишени.

Вадефуль открыто сомневается, что смену режима в Иране можно оформить военным путем. Это признание поражения западной концепции "экспорта демократии". На фоне того, как российские стальные гиганты спасают Кубу от тьмы, западная коалиция выглядит как конвейер, у которого перегорели предохранители.

"Прямое столкновение в регионе приведет к катастрофическому росту цен на нефть Brent, что выгодно Москве лишь в краткосрочной перспективе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

В этой шахматной партии Берлин пытается спасти своего короля, понимая, что пешки уже закончились. Ситуация вокруг Ирана — это не просто геополитика. Это проверка на живучесть для всей западной архитектуры, которая трещит по швам под тяжестью собственных амбиций.

Ответы на популярные вопросы о кризисе

Почему Германия боится войны с Ираном?

Берлин опасается критического сбоя в поставках удобрений и нефти, что спровоцирует гуманитарную катастрофу и неконтролируемые потоки беженцев в ЕС.

Какую роль играет Трамп в этом конфликте?

Трамп требует от союзников по НАТО прямого военного участия в охране морских путей, угрожая прекращением поддержки в случае отказа.

Как это отразится на ценах на бензин?

Любая эскалация в Персидском заливе мгновенно взвинчивает мировые цены на нефть, что неизбежно ведет к удорожанию топлива во всем мире.

Читайте также

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы политика германия экономика ближний восток энергетический кризис
Новости Все >
Спутники рисуют карту сорняков: Курская область очищает угодья от кустарника с помощью ИИ
Тени эзотерики крадут опоры: в Иваново назвали главную угрозу семейным устоям
Холодной воды не будет: 19 марта отключения коснутся этих домов Липецка
Кошелёк или стадо: фермерам начали выплачивать миллионы за потерю скота в сибирских подворьях
Граффити на фасаде превратили в повод: в многоэтажке Красноярска нашли способ наказать всех жильцов
Пятую колонну разнесло, но она сменила лицо: в Калининграде описали новую форму оппозиции
Железный дождь над северными реками: территория ХМАО станет временным пристанищем для обломков ракеты
Машина заводится всё хуже с каждым утром — хотя батарея новая: почему аккумулятор теряет силу
Первая весенняя мойка может обернуться проблемой: почему спешка с чисткой машины играет против водителя
Массовая эвакуация может стать дорогой в неизвестность: одна деталь решает судьбу тысяч
Сейчас читают
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Садоводство, цветоводство
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Военные новости
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Экономика и бизнес
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Медовый месяц закончился: Лондон требует от Киева жёстких гарантий вместо пустых обещаний
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова
Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей
Врачи не дают одного ответа: развитие болезни Лерчек может пойти по самому тяжёлому пути
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Последние материалы
Стеклянный дом вместо крепости: ФБР закупает историю перемещений граждан у обычных брокеров
Пасхальный стол можно облегчить без потери вкуса: этот кулич исчезнет первым
Спутники рисуют карту сорняков: Курская область очищает угодья от кустарника с помощью ИИ
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Тени эзотерики крадут опоры: в Иваново назвали главную угрозу семейным устоям
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Холодной воды не будет: 19 марта отключения коснутся этих домов Липецка
Дышащее тесто и хрустящая зелень: эти лепешки хочется готовить каждое утро, забыв про хлеб и тосты
Одна заправка может убить двигатель: чем опасна привычка ездить на одну и ту же АЗС
