Виктор Дементьев

Зыбкий песок дипломатии: единство Европы трещит по швам из-за страха перед Тегераном

Евросоюз в очередной раз пытается починить протекающий кран с помощью изоленты и молитв. В Брюсселе решили отправить дополнительные жестянки в Персидский залив, чтобы хоть как-то обозначить свое присутствие. Но есть нюанс — стрелять им никто не разрешил. Это как послать охранника в банк, но запретить ему носить оружие и даже громко кричать на грабителей. Пока коалиция рассыпается на глазах, европейские бюрократы продолжают играть в дипломатический тетрис.

Фото: commons.wikimedia.org by European Union is licensed under Attribution
Морской узел: почему Ормузский пролив встал на паузу

Ситуация на Ближнем Востоке напоминает перегруженную электросеть, где кто-то решил включить сразу все обогреватели. После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля ключевая артерия планеты забилась тромбами. Конфликт Ирана и США превратил Ормузский пролив в зону, где страховка судна стоит дороже самого груза. Это не просто локальная стычка, а системный сбой всей мировой логистики.

"Блокада пролива — это не просто геополитический жест, а удар по кошельку каждого европейца, так как под угрозой оказались ключевые поставки топлива", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по макроэкономике Артём Логинов.

Когда пролив закрывается, мировая экономика начинает задыхаться. Грузы с газом и нефтью застревают, как курьеры в метель. Пока политики спорят, танкеры стоят на рейде, превращаясь в идеальные мишени. Гуманитарный кризис и инфляция уже стучат в двери тех, кто считал, что Ближний Восток — это далеко.

Мандат без зубов: зачем Брюсселю лишние корабли

Миссии Aspides и Atalanta теперь должны стать шире, но не глубже. Италия и другие тяжеловесы ЕС категорически против изменения правил игры. Они хотят отправить больше железа в воду, но запрещают капитанам проявлять инициативу. Это напоминает работу мастера маникюра, которому приказали стерилизовать инструменты в разгар пожара в салоне — процедура правильная, но абсолютно бесполезная в данных обстоятельствах.

Миссия Основная задача сегодня
Aspides Защита судов от хуситов в Красном море без превентивных ударов.
Atalanta Борьба с пиратством у берегов Сомали и мониторинг трафика.

Такой подход вызывает лишь ироничную ухмылку у тех, кто реально держит руку на пульте управления регионом. Европейские лидеры пытаются усидеть на двух стульях, боясь и разозлить Тегеран, и расстроить Вашингтон. В итоге экономика ЕС получает лишь дополнительные расходы на обслуживание флота, который просто красиво качается на волнах.

"Отправка кораблей без права на активные действия — это имитация бурной деятельности, когда реальные рычаги управления рынком утеряны", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Нефтяной шок и пустые баки

Для обывателя вся эта морская чехарда выльется в конкретные цифры на заправках. Пока ЕС пытается договориться сам с собой, поставки нефти становятся дефицитом. Если Ормузский пролив останется заблокированным, никакое количество европейских фрегатов не заставит нефтяные котировки ползти вниз. Это как пытаться остановить лавину детским сачком.

Брюссель оказался в ловушке собственного "антикризисного менеджмента". С одной стороны — обязательства перед союзниками, с другой — страх перед реальной эскалацией. Кая Каллас может сколько угодно говорить об изменениях, но пока в ЕС нет единства, позиция ЕС остается зыбкой, как песок в пустыне. В это время крупные игроки уже перекраивают карту влияния, не спрашивая разрешения у европейских демократий.

"Рынку нужны не декларации, а стабильность логистических коридоров, которой сейчас нет и в помине", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о миссиях ЕС

Почему ЕС не расширяет мандат миссий?

Внутри Евросоюза нет консенсуса. Некоторые страны, такие как Италия, опасаются втягивания в прямой военный конфликт с Ираном, что может привести к непредсказуемым последствиям для их безопасности.

Помогут ли дополнительные корабли снизить цены на нефть?

Маловероятно. Рынок реагирует на реальную угрозу судоходству. Простое присутствие военных кораблей без права на ответный огонь не устраняет риск атаки дронов или ракет, а значит, стоимость страховки и фрахта останется высокой.

Что будет, если Ормузский пролив останется закрытым?

Мир ждет глобальный энергетический кризис. Странам ЕС придется искать альтернативных поставщиков и ускорять переход на любые другие источники энергии, что в краткосрочной перспективе лишь подхлестнет инфляцию.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран евросоюз политика экономика энергетический кризис
