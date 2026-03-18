Евросоюз в очередной раз пытается починить протекающий кран с помощью изоленты и молитв. В Брюсселе решили отправить дополнительные жестянки в Персидский залив, чтобы хоть как-то обозначить свое присутствие. Но есть нюанс — стрелять им никто не разрешил. Это как послать охранника в банк, но запретить ему носить оружие и даже громко кричать на грабителей. Пока коалиция рассыпается на глазах, европейские бюрократы продолжают играть в дипломатический тетрис.
Ситуация на Ближнем Востоке напоминает перегруженную электросеть, где кто-то решил включить сразу все обогреватели. После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля ключевая артерия планеты забилась тромбами. Конфликт Ирана и США превратил Ормузский пролив в зону, где страховка судна стоит дороже самого груза. Это не просто локальная стычка, а системный сбой всей мировой логистики.
"Блокада пролива — это не просто геополитический жест, а удар по кошельку каждого европейца, так как под угрозой оказались ключевые поставки топлива", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по макроэкономике Артём Логинов.
Когда пролив закрывается, мировая экономика начинает задыхаться. Грузы с газом и нефтью застревают, как курьеры в метель. Пока политики спорят, танкеры стоят на рейде, превращаясь в идеальные мишени. Гуманитарный кризис и инфляция уже стучат в двери тех, кто считал, что Ближний Восток — это далеко.
Миссии Aspides и Atalanta теперь должны стать шире, но не глубже. Италия и другие тяжеловесы ЕС категорически против изменения правил игры. Они хотят отправить больше железа в воду, но запрещают капитанам проявлять инициативу. Это напоминает работу мастера маникюра, которому приказали стерилизовать инструменты в разгар пожара в салоне — процедура правильная, но абсолютно бесполезная в данных обстоятельствах.
|Миссия
|Основная задача сегодня
|Aspides
|Защита судов от хуситов в Красном море без превентивных ударов.
|Atalanta
|Борьба с пиратством у берегов Сомали и мониторинг трафика.
Такой подход вызывает лишь ироничную ухмылку у тех, кто реально держит руку на пульте управления регионом. Европейские лидеры пытаются усидеть на двух стульях, боясь и разозлить Тегеран, и расстроить Вашингтон. В итоге экономика ЕС получает лишь дополнительные расходы на обслуживание флота, который просто красиво качается на волнах.
"Отправка кораблей без права на активные действия — это имитация бурной деятельности, когда реальные рычаги управления рынком утеряны", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Для обывателя вся эта морская чехарда выльется в конкретные цифры на заправках. Пока ЕС пытается договориться сам с собой, поставки нефти становятся дефицитом. Если Ормузский пролив останется заблокированным, никакое количество европейских фрегатов не заставит нефтяные котировки ползти вниз. Это как пытаться остановить лавину детским сачком.
Брюссель оказался в ловушке собственного "антикризисного менеджмента". С одной стороны — обязательства перед союзниками, с другой — страх перед реальной эскалацией. Кая Каллас может сколько угодно говорить об изменениях, но пока в ЕС нет единства, позиция ЕС остается зыбкой, как песок в пустыне. В это время крупные игроки уже перекраивают карту влияния, не спрашивая разрешения у европейских демократий.
"Рынку нужны не декларации, а стабильность логистических коридоров, которой сейчас нет и в помине", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Внутри Евросоюза нет консенсуса. Некоторые страны, такие как Италия, опасаются втягивания в прямой военный конфликт с Ираном, что может привести к непредсказуемым последствиям для их безопасности.
Маловероятно. Рынок реагирует на реальную угрозу судоходству. Простое присутствие военных кораблей без права на ответный огонь не устраняет риск атаки дронов или ракет, а значит, стоимость страховки и фрахта останется высокой.
Мир ждет глобальный энергетический кризис. Странам ЕС придется искать альтернативных поставщиков и ускорять переход на любые другие источники энергии, что в краткосрочной перспективе лишь подхлестнет инфляцию.
