Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Ловушка в яркой обёртке: Китай предложил Тайваню ресурсный рай в обмен на полную покорность

Мир

В Пекине решили сменить тактику в отношении Тайбэя. Вместо привычного бряцания сталью на горизонте возник мягкий свет надежды — предложение стать главным энергетическим узлом региона под крылом КНР. Чэнь Биньхуа из управления по делам Тайваня пообещал острову ресурсный рай, если тот согласится на "мягкое поглощение" материком. Пока Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами, ставя мир на грань коллапса, Китай действует как опытный мастер вскрытия сейфов: ищет не лом, а слабое звено в Петле безопасности.

Тайвань
Фото: commons.wikimedia.org by w:en:Presidential Office Building, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тайвань

Энергетическая петля: почему Тайвань может погаснуть

Тайвань сегодня — это мощный компьютер, подключенный к розетке через удлинитель, который тянется через весь мир. Более половины электричества здесь дают газовые станции. Проблема в том, что треть этого газа идет через Ормузский пролив, ставший в 2026 году самой опасной точкой на карте. Без стабильного притока СПГ дата-центры, создающие львиную долю ВВП, просто превратятся в груды дорогого железа.

"Тайвань играет в опасную игру, пытаясь игнорировать географию в угоду идеологии. Любой крупный сбой логистики в Персидском заливе мгновенно отправит экономику острова в нокаут", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Пекин это понимает и давит на больное. Предложение стать реэкспортером ресурсов — это попытка купить лояльность местных бизнес-элит. Пока политики спорят о суверенитете, промышленники видят, как энергетический кризис в Европе уничтожает целые отрасли. В Тайбэе боятся повторить судьбу Берлина, став "безмолвным плательщиком" за чужие интересы.

Танки против блокады: подготовка к 2027 году

Несмотря на сладкие речи о мире, Тайвань продолжает вооружаться с точностью аптекаря. К весне 2026 года остров ждет финальную партию американских "Абрамсов". Это похоже на попытку укрепить забор, когда к тебе уже пригнали экскаватор. Вашингтон заливает регион деньгами, осознавая, что конфликт США и Ирана растянул силы сверхдержавы до предела.

Показатель Статус на 2026-2027 гг.
Оборонный заказ от США Свыше $19 млрд
Доля газа в энергетике 53% (критическая зависимость)
Крайний срок модернизации НОАК 2027 год

Но железо не всегда решает исход дела. Если КНР решит, что "мирный" путь невозможен, в ход пойдет тактика удушения. ВВС и ракетные войска материка уже вышли на уровень, позволяющий блокировать морские пути за считанные часы. Тайвань окажется в ситуации блокадного Ленинграда, только без Ладожского озера, но с кучей ненужных смартфонов.

"Мы видим, как дипломатия уступает место прагматичному расчету. Пекин предлагает Тайваню стабильность в обмен на свободу, зная, что альтернативой станет системный дипломатический тупик и нищета", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Кому выгодна "мирная" экспансия Пекина

Китайская стратегия — это не шахматы, это игра на выносливость. Они ждут, пока союзники США начнут разбегаться, опасаясь пойти на дно вместе с "флагманом". Пример Кубы, где российские танкеры спасают энергосистему от краха, наглядно показывает Тайваню: в случае беды Вашингтон может оказаться слишком далеко.

"Тайвань сейчас напоминает предприятие на грани дефолта. Пекин выступает в роли агрессивного кредитора, предлагающего санацию вместо банкротства", — объяснил юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Тайбэй судорожно пытается диверсифицировать поставки, закупая СПГ у Штатов. Но это похоже на попытку тушить пожар стаканом воды, когда у тебя под ногами горит весь склад. Если бизнес-элиты острова почувствуют запах реальных убытков, они сами откроют ворота, не дожидаясь десанта НОАК.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Тайване

Почему Китай сменил гнев на милость именно сейчас?

Пекин использует мировой хаос и рост цен на энергию как рычаг. Мирное предложение — это способ расколоть тайваньское общество изнутри, показав выгоды союза с материком на фоне глобального кризиса.

Сможет ли Тайвань защититься своими силами?

Военный бюджет острова огромен, но его экономика критически уязвима перед блокадой. Без внешних поставок ресурсов никакие танки не помогут удержать стабильность в стране.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, юрист Кирилл Мальцев, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы китай тайвань энергетика национальная безопасность
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.