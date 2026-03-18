В Пекине решили сменить тактику в отношении Тайбэя. Вместо привычного бряцания сталью на горизонте возник мягкий свет надежды — предложение стать главным энергетическим узлом региона под крылом КНР. Чэнь Биньхуа из управления по делам Тайваня пообещал острову ресурсный рай, если тот согласится на "мягкое поглощение" материком. Пока Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами, ставя мир на грань коллапса, Китай действует как опытный мастер вскрытия сейфов: ищет не лом, а слабое звено в Петле безопасности.
Тайвань сегодня — это мощный компьютер, подключенный к розетке через удлинитель, который тянется через весь мир. Более половины электричества здесь дают газовые станции. Проблема в том, что треть этого газа идет через Ормузский пролив, ставший в 2026 году самой опасной точкой на карте. Без стабильного притока СПГ дата-центры, создающие львиную долю ВВП, просто превратятся в груды дорогого железа.
"Тайвань играет в опасную игру, пытаясь игнорировать географию в угоду идеологии. Любой крупный сбой логистики в Персидском заливе мгновенно отправит экономику острова в нокаут", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Пекин это понимает и давит на больное. Предложение стать реэкспортером ресурсов — это попытка купить лояльность местных бизнес-элит. Пока политики спорят о суверенитете, промышленники видят, как энергетический кризис в Европе уничтожает целые отрасли. В Тайбэе боятся повторить судьбу Берлина, став "безмолвным плательщиком" за чужие интересы.
Несмотря на сладкие речи о мире, Тайвань продолжает вооружаться с точностью аптекаря. К весне 2026 года остров ждет финальную партию американских "Абрамсов". Это похоже на попытку укрепить забор, когда к тебе уже пригнали экскаватор. Вашингтон заливает регион деньгами, осознавая, что конфликт США и Ирана растянул силы сверхдержавы до предела.
|Показатель
|Статус на 2026-2027 гг.
|Оборонный заказ от США
|Свыше $19 млрд
|Доля газа в энергетике
|53% (критическая зависимость)
|Крайний срок модернизации НОАК
|2027 год
Но железо не всегда решает исход дела. Если КНР решит, что "мирный" путь невозможен, в ход пойдет тактика удушения. ВВС и ракетные войска материка уже вышли на уровень, позволяющий блокировать морские пути за считанные часы. Тайвань окажется в ситуации блокадного Ленинграда, только без Ладожского озера, но с кучей ненужных смартфонов.
"Мы видим, как дипломатия уступает место прагматичному расчету. Пекин предлагает Тайваню стабильность в обмен на свободу, зная, что альтернативой станет системный дипломатический тупик и нищета", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.
Китайская стратегия — это не шахматы, это игра на выносливость. Они ждут, пока союзники США начнут разбегаться, опасаясь пойти на дно вместе с "флагманом". Пример Кубы, где российские танкеры спасают энергосистему от краха, наглядно показывает Тайваню: в случае беды Вашингтон может оказаться слишком далеко.
"Тайвань сейчас напоминает предприятие на грани дефолта. Пекин выступает в роли агрессивного кредитора, предлагающего санацию вместо банкротства", — объяснил юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.
Тайбэй судорожно пытается диверсифицировать поставки, закупая СПГ у Штатов. Но это похоже на попытку тушить пожар стаканом воды, когда у тебя под ногами горит весь склад. Если бизнес-элиты острова почувствуют запах реальных убытков, они сами откроют ворота, не дожидаясь десанта НОАК.
Пекин использует мировой хаос и рост цен на энергию как рычаг. Мирное предложение — это способ расколоть тайваньское общество изнутри, показав выгоды союза с материком на фоне глобального кризиса.
Военный бюджет острова огромен, но его экономика критически уязвима перед блокадой. Без внешних поставок ресурсов никакие танки не помогут удержать стабильность в стране.
