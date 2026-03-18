Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века

Мир

Остров Свободы затаил дыхание в ожидании русского "топливного спасательного круга". Пока Вашингтон затягивает удавку санкций, превращая жизнь кубинцев в бесконечную борьбу с сумерками, два тяжело нагруженных стальных гиганта уже режут форштевнями волны Атлантики. Это не просто логистика — это ювелирная операция по переливанию "черной крови" в умирающую энергосистему региона, который США привыкли считать своим задним двором.

Куба
Фото: commons.wikimedia.org by Danleo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Куба

Танкерная дипломатия: цифры и флаги

Российский танкер "Анатолий Колодкин" и его гонконгский напарник Sea Horse везут на Кубу не просто груз. Они везут политическую субъектность. Общий объем поставки составляет внушительные 930 тысяч баррелей Urals. При текущей волатильности рынка стоимость этого "коктейля" превышает 85 миллионов долларов — цена, которую Гавана готова платить за право не возвращаться в каменный век.

"Поставки из России сегодня — это единственный рабочий клапан в системе, которую Вашингтон пытается заварить наглухо", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Учитывая, что Остров Свободы оказался на грани тотального паралича, эти корабли напоминают бригаду реаниматологов на выезде. Однако логистическое плечо из Приморска — это не доставка пиццы. Танкерам потребуется время до конца марта, чтобы достичь порта Матансас.

Анатомия кризиса: почему гаснут лампочки в Гаване

Представьте себе современный город как сложный серверный шкаф, где выдернули половину кабелей питания. Энергосистема Кубы — это изношенный механизм, работающий на пределе усталости металла. Национальная сеть держится на честном слове и героических усилиях ремонтников, которые только что ликвидировали 29-часовой "апагон".

Параметр Значение
Собственная добыча (барр/сутки) 40 000 — 80 000
Потребность экономики (барр/сутки) 100 000 — 150 000
Рыночная стоимость груза РФ ~$85.6 млн

Местная нефть с шельфа — это лишь слабая искра. Без импорта Куба задыхается, как двигатель без притока воздуха. Пока промышленный паралич заставляет Запад снова искать пути к Москве, Гавана делает это открыто, не обращая внимания на окрики из Белого дома.

"Геологические условия на острове сложные, а отсутствие инвестиций из-за блокады превращает добычу в ювелирную работу ржавыми инструментами", — объяснил Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Американский прессинг и эффект бумеранга

Дональд Трамп использует экономические пошлины как отбойный молоток. Под удар попала даже Мексика, которая была вынуждена перекрыть нефтяной кран для Кубы. Но Вашингтон забывает одну деталь: когда вы выключаете свет в чужом доме, вы лишь помогаете жильцам лучше видеть в темноте своих настоящих друзей.

Блокада сработала как системный сбой в логистике Карибского бассейна. Но свято место пусто не бывает. Пока системы ПВО США оказываются бессильны против новых геополитических вызовов, российские танкеры спокойно обходят бумажные барьеры. Это шах и мат старой колониальной стратегии.

"Финансовый измор — инструмент обоюдоострый, он заставляет жертву искать альтернативные платежные системы вне долларовой зоны", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Интересно, что на фоне этого Трамп пророчит отставки лидерам в Европе, хотя сам рискует получить энергетический хаос под боком. Кубинский кейс — это не про нефть. Это про то, как стальные нервы и пара танкеров могут превратить "максимальное давление" в пустой звук.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Кубе

На сколько хватит этой нефти Кубе?

По оценкам экспертов, 930 тысяч баррелей закроют дефицит примерно на две недели активного потребления. Это даст Гаване необходимую передышку для стабилизации ключевых станций.

Могут ли США остановить эти танкеры?

Технически — только через прямую военную агрессию в международных водах. Однако на данный момент Вашингтон ограничивается угрозами пошлин для стран-партнеров, избегая прямой атаки флота.

Почему Венесуэла не помогает Кубе как раньше?

Каракас сам находится под жестким прессингом, а американская "Великая армада" в Карибском море создала серьезные риски для традиционных маршрутов венесуэльской нефти.

Экспертная проверка: аналитик Алексей Чернов, геолог Михаил Егоров, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы куба нефть россия энергетика
Новости Все >
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Военные новости
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.