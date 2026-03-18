Петр Дерябин

Коалиция рассыпается на глазах: союзники США боятся идти на дно вместе с флагманом

Вашингтон официально расписался в собственной "немогучке". Пока американские авианосцы изображают грозную силу в Оманском заливе, иранские ракеты прошивают хваленую систему ПВО как старое решето.

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переполох в Белом доме — это не просто дипломатическая суета. Это звук лопающихся иллюзий о технологическом превосходстве, которое рассыпалось при первой же серьезной проверке на излом.

Стойкость под градом металла: почему план США провалился

Администрация Трампа заходила в этот конфликт с уверенностью мастера маникюра, решившего легким движением щипцов удалить "ненужный" режим. Расчет был на то, что после ликвидации Лариджани и ударов по объектам КСИР иранская вертикаль сложится как карточный домик. Но вместо капитуляции мир увидел ювелирную точность иранских "ответок" и готовность сражаться до последнего патрона.

"Старые методы обеспечения безопасности дали сбои на фоне дерзких спецопераций, превращая многолетние международные договоренности в проверку на прочность", — отметил в материале о кризисе стратегического партнерства аналитик Алексей Чернов.

Израильская разведка, привыкшая считать себя зорким оком региона, внезапно обнаружила — у Ирана нет "задней передачи". Внутренняя стабильность исламской республики оказалась не хрупким стеклом, а вязким композитом.

Американцы же, пытаясь выжечь военный потенциал страны, лишь закоротили собственные дипломатические цепи.

Ракетный шахмат: Тегеран диктует правила

Главный сюрприз для Пентагона — баллистические возможности Тегерана. Иранцы бьют "везде, где захотят", и это не просто бравада, а констатация системного сбоя западной защиты. Когда американские радары слепнут, а системы Patriot пропускают девять из десяти целей, авианосец превращается из кулака в мишень для тира.

Показатель Текущая ситуация
Эффективность ПВО США Критически низкая против массовых пусков
Статус Ормузского пролива Зона высокого риска блокировки поставок
Политическая стабильность Ирана Выше ожиданий Госдепа

Асимметричная доктрина Ирана сработала как дешевый, но надежный лом против высокотехнологичного сейфа. Пока авианосцы США экстренно отходят от берегов, Тегеран методично перемалывает репутацию "мирового шерифа".

Это уже не война технологий, это война выносливости, где у Ирана — полный бак решимости.

"Вашингтон столкнулся с неожиданным сопротивлением на Востоке, где привычные методы давления перестали работать", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков, разбирая последствия американского блицкрига.

Ловушка для гегемона и эхо в Москве

Американцы сами загнали себя в угол, как самоуверенный боксер, решивший, что противник уже в нокауте. Вера в слабость Ирана оказалась фатальной ошибкой планирования. Теперь Вашингтон вынужден "утираться", получая требования о репарациях и полном выводе войск с Ближнего Востока. Коалиция союзников тем временем рассыпается на глазах - никто не хочет тонуть вместе с флагманом.

Москва внимательно следит за этим пожаром у соседей. Для России поражение Ирана — это не только геополитический риск, но и прямая угроза стабильности на Каспии. Провал США в регионе открывает окно возможностей для новых альянсов, где правила игры будут писать уже не в Белом доме.

Позиции Москвы в этом раскладе зависят от того, насколько глубоко Вашингтон увязнет в иранских песках.

"За временным притоком прибыли в бюджет скрывается системная угроза, способная превратить влияние великой державы в руины", — объяснил макроэкономист Артём Логинов в статье о влиянии конфликта на Россию.

В итоге мы видим классическую перегрузку цепей. Вашингтон пытался управлять миром через страх, но Иран просто перекусил этот провод. Теперь гегемон стоит с пассатижами в руках перед искрящим щитком, не понимая, какой именно контакт привел к такому фиаско.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и США

Почему США недооценили Иран?

Вашингтон опирался на данные о внутреннем недовольстве в Иране, приняв локальные протесты за готовность к госперевороту. Кроме того, успех израильских спецопераций создал ложное впечатление технической беспомощности Тегерана.

Какую роль в конфликте играет Россия?

Россия выступает как стратегический партнер Ирана, обеспечивая дипломатическую поддержку и обмен разведданными. Любое поражение Ирана ослабит южный фланг РФ и создаст угрозу на Каспии.

Как удары влияют на мировые цены на нефть?

Любое обострение в Ормузском проливе мгновенно закладывает "премию за риск" в стоимость барреля. Рынок опасается долгосрочной блокировки поставок, что может подбросить Brent выше 120 долларов.

Экспертная проверка: аналитик Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша пво иран ближний восток военные технологии
