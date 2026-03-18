Петр Дерябин

Тайвань играет с огнём: отказ от дешевых ресурсов Пекина открывает новую главу противостояния

Мир

Пекин выложил на стол козырь, от которого в приличном геополитическом обществе не отказываются. Энергетическая игла в обмен на политическое смирение. Предложение Китая Тайваню — это не просто жест доброй воли, а попытка вставить предохранитель в искрящую цепь островной независимости. Когда Ближний Восток полыхает, а Ормузский пролив превращается в бутылочное горлышко с разбитым стеклом, обещание стабильного тока кажется спасательным кругом. Но в Тайбэе решили, что лучше тонуть на своих условиях, чем плыть в китайской лодке.

Тайвань
Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тайвань

Представитель КНР Чэнь Биньхуа разыграл карту "сильной родины". Логика железная: у нас есть ресурсы, у вас — дефицит и страх перед темнотой. Объединяйтесь, и ваши кондиционеры не заглохнут, даже если весь мир погрузится в хаос. Однако Тайвань, словно опытный мастер маникюра, аккуратно отодвинул эту кутикулу китайского влияния. Президент Лай Циндэ ответил сухо: мы уже закупились в Катаре, а скоро перейдем на американский газ. Диверсификация — это когда ты не кладешь все яйца в одну корзину, особенно если корзину держит твой главный оппонент.

Энергетический капкан: почему Пекин спешит

Китай действует как опытный закупщик в условиях дефицита. Пока политические амбиции сжигают ресурсную базу конкурентов, Поднебесная укрепляет внутренний контур. Запрет на экспорт дизеля и бензина — это не прихоть, а консервация энергоблока перед бурей. Пекин понимает: тот, кто контролирует рубильник, пишет правила игры на следующем историческом витке.

"Китай пытается использовать энергетическую уязвимость Тайваня как рычаг для мягкого поглощения, но остров слишком плотно интегрирован в западную систему поставок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация напоминает попытку починить ядерный реактор с помощью синей изоленты. Тайвань понимает, что китайский газ — это не просто молекулы, а политические обязательства. Приняв помощь сегодня, завтра остров обнаружит, что его энергетическая карта полностью переписана в Пекине. А это — прямая дорога к потере субъектности, которую в Тайбэе берегут как зеницу ока.

Позиция КНР Ответ Тайваня
Гарантия безопасности через воссоединение Ставка на американские поставки СПГ
Использование регионального кризиса в Персии Заблаговременное контрактование ресурсов

Глобальный сбой в системе распределения

Мировая логистика сейчас похожа на конвейер, в который бросили лом. Ормузский пролив встал. Страховые компании взвинтили премии, превращая каждый баррель в золотой слиток. В таких условиях системы безопасности трещат, не справляясь с нагрузкой. Тот, кто предложит короткое плечо доставки, автоматически становится королем горы.

"Рынок нефтепродуктов лихорадит, и Китай сознательно ограничивает экспорт, чтобы не остаться у разбитого корыта при масштабной эскалации", — отметил аналитик Алексей Чернов.

Азия судорожно ищет выход из тупика. Компании сокращают переработку. На экспорт наложен негласный мораторий. Это не просто временные трудности — это системный сбой старой модели потребления. В этой мутной воде Пекин закинул удочку, надеясь поймать тайваньскую "золотую рыбку", но у той оказались слишком острые плавники и верные союзники за океаном.

"Энергетическая дипломатия Китая — это всегда игра в одни ворота, где мяч в конечном итоге оказывается в сетке суверенитета партнера", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Тайвань продолжает гнуть свою линию. С июня остров наращивает импорт из США, демонстрируя Пекину фигу в кармане. Это больше, чем торговля — это демонстрация того, что ультиматумы не работают, когда у тебя есть альтернативный канал связи с реальностью. Впрочем, насколько хватит этого запаса прочности, когда Ормузский пролив окончательно превратится в зону отчуждения — вопрос открытый.

Ответы на популярные вопросы о сделке

Почему Китай предложил газ именно сейчас?

Кризис на Ближнем Востоке создал идеальное окно возможностей: цены растут, поставки под угрозой, и роль "надежного поставщика" — лучший способ политического подкупа.

Чем Тайвань заменит катарский газ?

Остров переориентируется на долгосрочные контракты с США и австралийскими компаниями, минимизируя зависимость от маршрутов в районе конфликта.

Повлияет ли отказ на отношения сторон?

Безусловно. Пекин воспримет это как очередной жест неповиновения, что может ускорить переход от "мирных предложений" к более жестким методам давления.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы китай тайвань энергетика поставки газа международные отношения
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Тайвань играет с огнём: отказ от дешевых ресурсов Пекина открывает новую главу противостояния
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

Контакты: home@pravda.ru

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.