Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Как поражение Ирана повлияет на позиции Москвы в мире

Мир

Геополитика — это не шахматы, это работа автомеханика в замасленном боксе. Вы дергаете за один рычаг, а на другом конце цеха на кого-то падает тяжелая трансмиссия. Сегодня Вашингтон с азартом игрока в казино ставит на "зеро" в иранском вопросе. Американские аналитики из The National Interest и TNI уже рисуют картины маслом: Иран повержен, Москва в трауре, а демократия торжествует. Но давайте заглянем под капот этой конструкции. Там вместо блестящих шестеренок — ржавчина и короткое замыкание.

Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года
Фото: https://avash.ir/ by محمد برنو, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года

Ирония в том, что краткосрочный приток нефтедолларов может стать для России лишь анестезией перед сложной операцией.

Нефтяной мираж и цена репутации

Западные эксперты трубят: Россия якобы выигрывает от заварушки на Ближнем Востоке. Мол, американские авианосцы отходят, цены на Brent летят в стратосферу, а бюджет Москвы пухнет. Это логика мастера маникюра, который радуется поломке ногтя у клиента. Да, в моменте это прибыль.

Но в долгосрочной перспективе поражение Ирана — это системный сбой. Если Тегеран падет или будет критически ослаблен, Россия потеряет ключевого союзника в регионе. Это не просто "минус один" в записной книжке. Это дыра в обшивке корабля, которую не заделаешь пачкой нефтедолларов.

"Фактически, за временный приток нефтедолларов Россия платит разрушением своих позиций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Потеря Ирана превратит позиции Москвы на Ближнем Востоке в разбитое корыто. Американцы спят и видят, как бывшая зона влияния превращается в их задний двор. Репутационные потери — вещь нематериальная, пока дело не доходит до реальных контрактов. Страны Персидского залива смотрят на это как на тест драйв: сможет ли Москва защитить своих?

Если ответ "нет", то и говорить с ней будут как с банкротом. Коалиция против Ирана может и рассыпалась, но желание "зачистить" регион у Вашингтона никуда не делось.

Разведка как инструмент давления

Теперь о самом "вкусном" — данных американской разведки. Нам говорят, что Россия якобы "сливает" Ирану данные для ударов по базам США. Это старая песня: когда у гегемона ПВО оказывается слабее дешевых игрушек, нужно найти виноватого. Проще всего указать пальцем на Москву.

Это как плохой электрик, который винит в пожаре не свою криворукость, а соседа с мощным перфоратором. Если эти обвинения станут официальными, ждите нового витка санкций, которые будут бить уже по критическим узлам нашей экономики.

"Любые данные о предоставлении разведданных — это топливо для костра новых обвинений", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтон пытается загнать Москву в ловушку, где любой шаг ведет к перегрузке цепей. Помогать Ирану — значит идти на открытую конфронтацию с США. Не помогать — значит признать свое бессилие. Это политический цугцванг, где каждое движение ухудшает позицию. Пока Пентагон выдвигает ультиматумы, нам нужно понять: Ближний Восток — это не далекая пустыня, это фланг нашей собственной обороны.

Европейский разворот: когда холодильник побеждает лозунги

На фоне этого ближневосточного триллера в Европе начинают прозревать. Премьер Бельгии Барт Де Вевер внезапно вспомнил, что методы давления не работают. Это как если бы инквизиция вдруг решила обсудить с еретиком качество дров для костра.

Причина проста: промышленный паралич. Когда политические амбиции сжигают ресурсную базу, даже самые стойкие атлантисты начинают искать выход. В Бельгии, Финляндии и Словакии все чаще звучат голоса о "гибкости". Читайте: "нам нужен ваш газ, давайте договариваться".

"Экономика на пустом баке заставляет Запад искать пути к Москве", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Даже президент Финляндии Стубб уже не исключает территориальных уступок Украины. Реальность — дама жесткая, она не терпит пустых лозунгов, когда в домах холодно, а заводы стоят. Усталость Европы - это наш козырь, но разыгрывать его нужно ювелирно. Пока Киев загоняет себя в ловушку коррупционных скандалов, Москва должна следить, чтобы иранский пожар не перекинулся на ее собственный порог.

Ответы на популярные вопросы о последствиях конфликта

Почему поражение Ирана плохо для России?

Иран — стратегический буфер и союзник. Его падение откроет дорогу для военного присутствия США прямо у южных границ России, что создаст угрозу национальной безопасности.

Выиграет ли Россия от роста цен на нефть?

Только в краткосрочной перспективе. Доходы от нефти не компенсируют потерю геополитического влияния и возможную дестабилизацию Каспийского региона.

Правда ли, что Европа готова к переговорам?

Да, в ЕС растет осознание того, что санкционная политика зашла в тупик. Лидеры ряда стран призывают к прагматичному диалогу из-за энергетического кризиса.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран россия цены на нефть ближний восток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.