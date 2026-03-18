Металл о бетонную стену: американский блицкриг в Иране обернулся затяжным системным кризисом

Вашингтон рассчитывал на блицкриг в Иране. Получилось как всегда. Американский "железный кулак" со всего размаха впечатался в стену, которую годами возводили при негласном участии Москвы. Трамп, конечно, привычно штампует посты о "победе", но реальность выглядит иначе: три недели боев, перекрытый Ормузский пролив и союзники по НАТО, которые вдруг вспомнили, что у них дома не выключен утюг.

Бомба малого диаметра GBU-39 армии США
Фото: https://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/060801-F-2907c-176.jpg by Мастер-сержант Лэнс Ченг, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Западня для гегемона: почему план Трампа пошел трещинами

Политическая стратегия Белого дома напоминает попытку мастера маникюра починить ядерный реактор пилочкой для ногтей. Эффектно, но бесполезно. Тегеран не просто держит удар — он диктует повестку, запустив 61-ю волну атак по объектам США и Израиля. Рассчитывать на быструю капитуляцию было ошибкой, сравнимой с попыткой заправить болид Формулы-1 дешевым контрафактом.

"Вашингтон явно недооценил устойчивость иранской системы и уровень внешней поддержки, которую получает Тегеран", — объяснил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Александр Михайлов.

США увязли. Это не точечная операция, а системный сбой всей ближневосточной архитектуры безопасности. Пока Трамп пытается сохранить лицо, его администрация переваривает горькую правду: Россия больше не объект для насмешек, а ключевой фактор, обнуляющий американское доминирование в регионе.

Русский след и "невидимая рука" Кремля в Тегеране

Западная пресса, включая WSJ, бьется в истерике. По их данным, Москва не просто сочувствует Ирану, а передает разведывательные данные и консультирует по тактике БПЛА. Это ювелирная работа — превратить накопленный в СВО опыт в инструмент сдерживания авианосных групп США. Теперь "умные" ракеты и беспилотники Тегерана действуют с точностью, которая вызывает у Пентагона нервный тик.

Сфера влияния Последствия для США
Логистика нефти Блокада Ормузского пролива, скачок цен.
Военная помощь Усиление Ирана за счет опыта СВО и разведданных.
Дипломатия Полный отказ союзников вступать в коалицию.

Кремль официально молчит, выдерживая паузу гроссмейстера. Но результат налицо: американские авианосцы превращаются в дорогие мишени, а хваленая разведка США пропускает удар за ударом. Трамп заявлял о секретных планах по уничтожению Ирана, но на деле получил волну оправданий и панику в Белом доме.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к любым сбоям в этом регионе, и США сейчас сами подогревают дефицит", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Геннадий Чернов.

Разбитое корыто коалиции: союзники уходят в тень

Европа устала. Брюссель и Лондон больше не хотят чистить чужие авгиевы конюшни за свой счет. Когда Иран перекрыл нефтяной вентиль, в НАТО предпочли сделать вид, что связь прервалась. Ни Франция, ни Британия не спешат отправлять свои корыта в зону поражения иранских ракет. США остались один на один с кризисом, который сами же и сконструировали.

Это классический "короткое замыкание". Амбиции Вашингтона сожгли ресурсную базу лояльности. Пока в США обсуждают демарши в разведке и отставки топ-менеджеров контртеррора, Россия и Китай спокойно наблюдают за саморазрушением гегемона. Вашингтон попал в ситуацию, где любой ход ведет к потерям: либо позорное отступление, либо бесконечное сжигание миллиардов в пустыне.

"Киев загнал себя в ловушку с коррупцией, а США — с иранской авантюрой. Это два звена одной цепи перегруженной внешней политики", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru политолог Людмила Адилова.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США не могут быстро победить Иран?

Иран накопил огромный арсенал асимметричных средств борьбы и получает консультации от стран, имеющих реальный опыт противостояния технике НАТО. География региона и поддержка со стороны РФ и КНР делают блицкриг невозможным.

Как ситуация в Иране влияет на Россию?

Для Москвы это способ переключить внимание и ресурсы США с украинского направления на Ближний Восток, одновременно укрепляя статус ключевого игрока в исламском мире.

Действительно ли коалиция союзников США распалась?

Европейские страны опасаются энергетического коллапса и прямого военного столкновения с Ираном, поэтому официально дистанцируются от силовых действий Вашингтона.

Экспертная проверка: аналитик Алексей Чернов, политолог Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
