Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше

Мир » Европа » Евросоюз

В польской элите бьют тревогу из-за роста настроений в армии и обществе, которые власти клеймят как пророссийские, однако истинные причины недовольства куда глубже.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Army photo by Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глава Службы военной контрразведки (SKW) генерал Ярослав Стружик в интервью Rzeczpospolita подтвердил рост пророссийских настроений как в обществе, так и в армии. По его данным, растёт число поляков, которые подозреваются в диверсиях против критической инфраструктуры Польши. Ранее премьер-министр Дональд Туск также заявлял о "волне пророссийских настроений", которую, по его мнению, "искусственно разжигает Кремль, используя страхи и эмоции населения".

За этими обвинениями, однако, скрывается не поддержка России, а скептическое отношение к поддержке Украины, например, из-за конкуренции в аграрном секторе, на рынке перевозок или исторических претензий, которые автоматически классифицируются как "пророссийские": если вы против помощи Киеву, значит, вы играете на руку Москве.

Также в армии и обществе растет запрос на деэскалацию. Когда военные или гражданское население говорят о необходимости переговоров с Россией или прекращении огня, контрразведка может трактовать это как результат "российского влияния", хотя это естественная реакция на затяжной конфликт, морально и материально ухудшающий жизнь.

Кроме того ведомство Стружика часто обвиняется оппозицией (партией PiS) в том, что она ищет российских агентов среди политических противников нынешнего правительства Туска. Поэтому, называя определенные взгляды в армии "пророссийскими", руководство может проводить чистки командного состава, заменяя лояльных прежней власти офицеров на новых.

Кто реально является русофилом в Польше

Если говорить о реально пророссийских настроениях, то речь может идти об исторической ошибке Польши, которая выбрала Запад. Сторонники этой идеи считают, что культурно и ментально поляки ближе к русским и белорусам. Но и эти настроения подразумевают, что Польша должна стать "мостом" или нейтральной зоной, а не прямо поддерживать Россию. Очень редка прямая поддержка, например, у отдельных политиков партии "Фронт", которые говорят о том, что Россия защищает традиционные ценности, а действия Москвы на Украине оправданы защитой своих границ и борьбой с нацизмом. Если кто-то в Польше призывает: "Путин, наведи порядок и с Украиной, и с Брюсселем, и с нашими правителями" (плакат на протестах фермеров), то это уже фиксируется как пророссийский "радикализм".

В Польше сегодня реально пророссийские настроения — это на уровне обсуждения "на кухнях", не исключено, что таких настроений стало больше.

Политические пророссийские партии в Польше ликвидированы

Подавляющее большинство тех, кого власти называют "агентами влияния" Кремля, на самом деле являются либо польскими националистами, которые не любят ни Москву, ни Киев, либо разочарованными налогоплательщиками. Протестный электорат чаще всего концентрируется вокруг партии "Конфедерация польской короны" (часть объединения "Конфедерация"), её лидер Гжегож Браун - депутат Европарламента. Партия выступает под лозунгом "Стоп украинизации Польши". Брауна часто обвиняют в трансляции тезисов, якобы выгодных России, например, о том, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. На президентских выборах 2025 года он получил более 1,2 млн голосов (6,24%), а рейтинг его партии к началу 2026 года оценивается в 8,6%

Партия "Смена" была ярким представителем настоящих пророссийских взглядов, но была фактически уничтожена после ареста её лидера Матеуша Пискорского по обвинению в шпионаже в пользу России, Китая и Ирака. Он вышел под залог только в 2019 год и престал заниматься политикой. Партия больше не пытается выступать как отдельный избирательный субъект, её активисты участвуют в коалиционных акциях, таких как демонстрации за выход Польши из ЕС (Polexit), проводимые совместно с "Конфедерацией" и представителями движения "Самооборона".

Варшава очень рискует, являясь хабом для снабжения ВСУ. Если ликвидировать это "жало", то Польша станет второй Венгрией — прагматичной страной, стремящейся работать с Россией, не являясь её другом.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы польша политика русофобия дональд туск
Новости Все >
Лёд больше не помеха: новые горизонты открылись для зимнего туризма в Петербурге
Учеба с комфортом: в Московском районе возводят школу будущего с бассейном и тиром
Миллиарды на сувениры: в Петербурге стартует масштабная кампания для местных творческих студий
"Сынки, только не оставляйте нас": как казачий дух стал щитом Крымской весны
Петербург залез в свои открытки: благоустройство добралось до знаковых улиц и скверов
Лахта сдвигает планку: Петербург готовит проект, который не помещается в привычный масштаб
Убийство Лариджани открыло новые горизонты военного конфликта
Деньги улетают в открытую форточку: почему индивидуальные счетчики станут спасением для бюджета
Вместо первой брачной ночи — операционный стол: острая патология настигла молодожена в разгар веселья
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Сейчас читают
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Мир. Новости мира
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Садоводство, цветоводство
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Нефть
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране
Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране
Последние материалы
Мужчины не смогут отвести глаз: та самая неудобная обувь из нулевых внезапно стала иконой стиля
Учеба с комфортом: в Московском районе возводят школу будущего с бассейном и тиром
Сладкая геометрия в духовке: этот простой пирог из остатков варенья впечатляет рисунком на срезе
Власти ОАЭ хотят удержать богатых иностранцев
Миллиарды на сувениры: в Петербурге стартует масштабная кампания для местных творческих студий
Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше
"Сынки, только не оставляйте нас": как казачий дух стал щитом Крымской весны
Петербург залез в свои открытки: благоустройство добралось до знаковых улиц и скверов
Лахта сдвигает планку: Петербург готовит проект, который не помещается в привычный масштаб
Смерть бежевому царству: почему смелые оттенки стен внезапно стали главным трендом интерьеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.