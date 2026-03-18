Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше

В польской элите бьют тревогу из-за роста настроений в армии и обществе, которые власти клеймят как пророссийские, однако истинные причины недовольства куда глубже.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Army photo by Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польские военные

Глава Службы военной контрразведки (SKW) генерал Ярослав Стружик в интервью Rzeczpospolita подтвердил рост пророссийских настроений как в обществе, так и в армии. По его данным, растёт число поляков, которые подозреваются в диверсиях против критической инфраструктуры Польши. Ранее премьер-министр Дональд Туск также заявлял о "волне пророссийских настроений", которую, по его мнению, "искусственно разжигает Кремль, используя страхи и эмоции населения".

За этими обвинениями, однако, скрывается не поддержка России, а скептическое отношение к поддержке Украины, например, из-за конкуренции в аграрном секторе, на рынке перевозок или исторических претензий, которые автоматически классифицируются как "пророссийские": если вы против помощи Киеву, значит, вы играете на руку Москве.

Также в армии и обществе растет запрос на деэскалацию. Когда военные или гражданское население говорят о необходимости переговоров с Россией или прекращении огня, контрразведка может трактовать это как результат "российского влияния", хотя это естественная реакция на затяжной конфликт, морально и материально ухудшающий жизнь.

Кроме того ведомство Стружика часто обвиняется оппозицией (партией PiS) в том, что она ищет российских агентов среди политических противников нынешнего правительства Туска. Поэтому, называя определенные взгляды в армии "пророссийскими", руководство может проводить чистки командного состава, заменяя лояльных прежней власти офицеров на новых.

Кто реально является русофилом в Польше

Если говорить о реально пророссийских настроениях, то речь может идти об исторической ошибке Польши, которая выбрала Запад. Сторонники этой идеи считают, что культурно и ментально поляки ближе к русским и белорусам. Но и эти настроения подразумевают, что Польша должна стать "мостом" или нейтральной зоной, а не прямо поддерживать Россию. Очень редка прямая поддержка, например, у отдельных политиков партии "Фронт", которые говорят о том, что Россия защищает традиционные ценности, а действия Москвы на Украине оправданы защитой своих границ и борьбой с нацизмом. Если кто-то в Польше призывает: "Путин, наведи порядок и с Украиной, и с Брюсселем, и с нашими правителями" (плакат на протестах фермеров), то это уже фиксируется как пророссийский "радикализм".

В Польше сегодня реально пророссийские настроения — это на уровне обсуждения "на кухнях", не исключено, что таких настроений стало больше.

Политические пророссийские партии в Польше ликвидированы

Подавляющее большинство тех, кого власти называют "агентами влияния" Кремля, на самом деле являются либо польскими националистами, которые не любят ни Москву, ни Киев, либо разочарованными налогоплательщиками. Протестный электорат чаще всего концентрируется вокруг партии "Конфедерация польской короны" (часть объединения "Конфедерация"), её лидер Гжегож Браун - депутат Европарламента. Партия выступает под лозунгом "Стоп украинизации Польши". Брауна часто обвиняют в трансляции тезисов, якобы выгодных России, например, о том, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. На президентских выборах 2025 года он получил более 1,2 млн голосов (6,24%), а рейтинг его партии к началу 2026 года оценивается в 8,6%

Партия "Смена" была ярким представителем настоящих пророссийских взглядов, но была фактически уничтожена после ареста её лидера Матеуша Пискорского по обвинению в шпионаже в пользу России, Китая и Ирака. Он вышел под залог только в 2019 год и престал заниматься политикой. Партия больше не пытается выступать как отдельный избирательный субъект, её активисты участвуют в коалиционных акциях, таких как демонстрации за выход Польши из ЕС (Polexit), проводимые совместно с "Конфедерацией" и представителями движения "Самооборона".

Варшава очень рискует, являясь хабом для снабжения ВСУ. Если ликвидировать это "жало", то Польша станет второй Венгрией — прагматичной страной, стремящейся работать с Россией, не являясь её другом.

