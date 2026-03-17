Петр Дерябин

Секреты под куполом казино: военные тайны Израиля превратились в азартные ставки на криптобирже

Ставки на кровь перестали быть метафорой. В Израиле лопнул нарыв, который долго назревал в тени высокотехнологичных войн. Местные спецслужбы взяли за шкив нескольких дельцов, превративших государственные секреты в фишки на игровом столе платформы Polymarket. Когда солдаты гибнут в окопах, кто-то в тылу хладнокровно монетизирует знание о часе X.

Фото: https://www.idf.il/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Инсайдерский тотализатор: как секреты утекают в крипту

Израильская прокуратура завершила расследование, которое выглядит как сценарий киберпанка. Гражданский и резервист ЦАХАЛ обвиняются во взяточничестве. Они сливали данные о военных ударах для игры на бирже предсказаний. Это не просто коррупция — это короткое замыкание в системе безопасности страны. Когда секретная информация становится товаром для криптоанархистов, миф о всесильном Моссаде и железной дисциплине дает серьезную трещину.

Следователи вцепились в это дело еще месяц назад. Поводом стали аномальные ставки перед атакой на Иран в июне 2025 года. Трейдеры на Polymarket демонстрировали поразительную прозорливость. Такая точность возможна только при наличии "своих людей" в штабах. Ситуация напоминает грязное белье, которое внезапно вывалили на всеобщее обозрение: элита воюет, а посредники торгуют временем жизни своих же соотечественников.

"Такие манипуляции создают критические риски. Если информация о маневрах становится доступна игрокам, она неизбежно доходит и до разведки противника", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Polymarket против Kalshi: битва за анонимность

Рынок предсказаний сегодня — это дикий запад. Есть легальный Kalshi, который играет по правилам и запрещает ставки на теракты. И есть Polymarket — офшорный гигант. Он работает на блокчейне, принимает только криптовалюту и плюет на запреты регуляторов. В январе один трейдер поднял 400 тысяч долларов, угадав свержение лидера Венесуэлы. Это была не интуиция, а доступ к папкам, которые еще не успели закрыть в Лэнгли.

Платформа Особенности регулирования
Kalshi Лицензия CFTC США, запрет на ставки о насилие и войнах
Polymarket Офшор, криптовалюта, ставки на любые исходы без ограничений

Индустрия расцвела при втором сроке Трампа. Сын президента Дональд Трамп-младший даже стал советником обеих площадок. Пока Вашингтон захлестывает волна оправданий после громких слов о планах на Ближнем Востоке, семейный фонд Трампов инвестирует в платформы, где на этих планах можно заработать. Сама идея государственного суверенитета превращается в разбитое корыто, из которого черпают прибыль оборотистые "инсайдеры".

"Мы видим, как финансовые инструменты начинают доминировать над политической целесообразностью. Это создает ситуацию управляемого хаоса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Смертельный риск: почему ставки бьют по фронту

Аресты в Израиле — это первый прецедент. До этого инсайдерская торговля на войне считалась теорией заговора. Теперь это юридический факт. Когда офицер делает ставку на дату начала операции, он буквально "подсвечивает" цель для врага. Любое резкое движение котировок на децентрализованных биржах — это сигнал для разведки. Противнику даже не нужны шпионы, достаточно мониторить объемы торгов на Polymarket.

Это не просто игра на деньги, а прямая угроза жизням. Если армия начинает торговать своими планами, ее боеспособность падает до нуля. Пока коалиция против Ирана рассыпается, а Вашингтон меняет приоритеты, солдаты оказываются заложниками чужого азарта. Израильский кейс должен стать уроком для всех: попытка заработать на секретах — это самый быстрый способ довести государственную машину до системного сбоя.

"Анонимность криптовалют — это идеальная ширма для предательства. Без жесткого контроля такие платформы станут легальным способом продажи родины оптом и в розницу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о ставках на войну

Почему спецслужбы не могут просто закрыть Polymarket?

Платформа базируется в офшорах и использует блокчейн. У нее нет единого сервера или офиса, который можно было бы опечатать. Это децентрализованная среда, работающая вне прямой юрисдикции большинства стран.

Чем опасен инсайд на таких биржах?

В отличие от обычных акций, военный инсайд выдает планы перемещения войск и даты атак. Это позволяет врагу подготовиться, что ведет к росту потерь и провалу операций. Рынок становится индикатором секретных решений.

Какова роль семьи Трампа в этом бизнесе?

Дональд Трамп-младший является советником и инвестором. Критики опасаются, что политическое влияние будет использовано для смягчения надзора за такими платформами, что позволит им работать без оглядки на этику.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
