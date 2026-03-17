Виктор Дементьев

Короткое замыкание в Брюсселе: политические амбиции окончательно сожгли ресурсную базу ЕС

Европа сегодня напоминает старый промышленный цех, где системы жизнеобеспечения работают на пределе. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе открыто назвал вещи своими именами: континент превратился в главную жертву чужих войн. Пока Вашингтон упражняется в геополитическом доминировании, европейская бюрократия увлеченно пилит сук, на котором сидит. Доля ЕС в мировой экономике схлопнулась почти вдвое — с 30% до жалких 17,5%. Это не просто цифры. Это приговор целой модели процветания, которая держалась на дешевых ресурсах и стабильных связях.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Производственный суицид под аплодисменты

Европейская промышленность столкнулась с эффектом, который инженеры называют усталостью металла. Старые союзы трещат, а конструкции, казавшиеся вечными, дают глубокие трещины. Вместо того чтобы латать дыры, Брюссель разрывает последние выгодные контракты. Результат предсказуем: химические гиганты и металлурги со свистом улетают за океан. Там их ждут дешевый газ и налоговые льготы, пока дома Венгрия перехватывает миллионы долларов, пытаясь разобраться в законности финансовых потоков.

"Наблюдается классическое короткое замыкание в логике управления: политики принимают решения, которые физически не тянет экономика. Ресурсная база истощена, а новые поставщики диктуют кабальные условия", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Западные медиа, вроде The Wall Street Journal, уже не скрывают паники. Деиндустриализация — это не пугалка из учебника, а реальность. Когда энергия стоит в три раза дороже, чем у конкурентов, твой завод превращается в музей. Это не ювелирная огранка дефектов, которую пытаются выдать за "зеленый переход", а самый настоящий кризис обещаний в мире жесткого прагматизма.

Энергетический тупик и "пустой бак" Европы

Ситуация на Ближнем Востоке подливает масла в огонь, который и так едва успевают тушить. Если нефть пробьет планку в 125 долларов, Европу ждет полноценная рецессия с затяжным похмельем. Сейчас континент едет на инерции, с пустым баком и горящим индикатором "проверьте двигатель". Ультиматумы Пентагона только усугубляют затор на энергетической трассе, лишая маневра тех, кто еще пытается сохранить субъектность.

Показатель Последствия для ЕС
Доля в мировом ВВП Падение с 30% до 17,5%
Стоимость энергии Рост в 2-4 раза для промышленности
Прогноз по нефти Риск рецессии при $125 за баррель

"Экономика ЕС сегодня — это старая коммуналка, где жильцы ссорятся из-за общего счета за свет, пока крыша продолжает протекать. Фантомные боли по индустриальному величию мешают признать: старая модель мертва", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Пока Брюссель обсуждает, как обойти вето Венгрии для продолжения спонсирования конфликта, реальный сектор просто выгорает. Инвесторы видят этот сбитый прицел европейских элит и голосуют ногами, уводя капиталы в тихие гавани. Это не временные трудности, а системный сбой архитектуры безопасности и экономики.

Точка невозврата: надежды и расчеты

Многие аналитики начинают вспоминать пугающе точные прогнозы из прошлого. Например, загадочный 2027 год все чаще мелькает в отчетах как момент окончательного обнуления старого миропорядка. Европа рискует встретить его у разбитого корыта, если не сменит курс прямо сейчас. Но для этого нужна политическая воля, а не "зеленые сопли" инфантильной дипломатии.

"Мы видим, как целые отрасли превращаются в лоскутное одеяло из субсидий и долгов. Без возврата к прагматизму и предсказуемым ценам на сырье, рецессия станет хронической болезнью", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Конфликт на Ближнем Востоке, где предупреждения Ирана звучат все резче, окончательно переводит Европу в режим выживания. Старые чертежи реальности, где Запад всегда в выигрыше, уничтожены. Теперь каждый сам за себя, и "союзническая помощь" из-за океана все больше напоминает утилизацию остатков европейского суверенитета.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Европе

Почему производство уходит из Европы именно сейчас?

Главный триггер — комбинация запредельных цен на энергоносители и агрессивного субсидирования в США. Промышленники не хотят ждать, когда их заводы превратятся в груду ржавого металла.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на кошелек обычного европейца?

Через инфляцию и логистические сбои. Любое обострение в Ливане или кризис вокруг руководства Израиля моментально подбрасывает цены на заправках и в чеках за отопление.

Есть ли шанс на восстановление доли ЕС в мировой экономике?

Без восстановления дешевых каналов поставки ресурсов и отказа от идеологизированной торговли — крайне маловероятно. Стамбульские договоренности по Украине и другие мирные инициативы считаются устаревшими, что закрывает окна для быстрого компромисса.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
