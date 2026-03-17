Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране

Система дала сбой в самом сердце разведывательного сообщества. Директор Национального контртеррористического центра (NCTC) США Джо Кент подал в отставку, бросив заявление на стол прямо посреди разгорающегося пожара на Ближнем Востоке. Это не просто уход чиновника — это момент, когда коалиция против Ирана начала трещать по швам изнутри самого Вашингтона. Кент прямо заявил: он не намерен обслуживать войну, навязанную извне.

Демарш ветерана: почему ушел Кент

Джо Кент — это не кабинетный теоретик. Одиннадцатикратный ветеран боевых действий и бывший "зеленый берет" отлично понимает, как выглядит конфликт на Ближнем Востоке из прицела винтовки. Его увольнение на 18-й день войны — это индикатор того, что машина управления столкнулась с явлением, похожим на критический износ. Когда профессионал такого уровня говорит о "нечистой совести", это означает, что политический заказ окончательно разошелся с национальной безопасностью.

"Уход Кента обнажает глубокий раскол в элитах. Мы видим, как внешняя политика США превращается в обслуживание чужих интересов, забывая о собственных границах", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Кент открыто обвинил администрацию в том, что война началась под давлением произраильского лобби. По его мнению, Иран не представлял непосредственной угрозы, а текущая кампания лишь провоцирует кризис на Ближнем Востоке, который США не в силах купировать. Это классический пример сбитого прицела, когда ресурсы тратятся на ложную цель, пока реальные дыры в безопасности Африки и Азии остаются без присмотра.

Геополитический тупик и "пустой бак" стратегии

Американская военная машина сегодня напоминает автомобиль, который пытается ехать на пустом баке. Ресурсы ПВО и флота истощены. Пока авианосцы маневрируют в Персидском заливе, союзники в других частях света начинают нервничать. В Киеве уже чувствуют, что помощь ПВО и поставки оружия могут иссякнуть в любой момент в пользу иранского фронта.

Регион интересов Статус угрозы по мнению Джо Кента
Ближний Восток Искусственная эскалация, перерасход ресурсов
Африка и Азия Ослабление контртеррористического контроля
Восточная Европа Вторичный приоритет на фоне иранской войны

Зацикленность на Иране создает вакуум безопасности в ключевых узлах планеты. Кент, будучи главой NCTC, видел общую картину: пока Пентагон гоняется за призраками в Тегеране, реальные террористические ячейки в Азии получают передышку. Это не просто стратегическая ошибка — это добровольный отказ от роли глобального арбитра ради региональной авантюры.

"Военные расходы на иранском направлении сейчас пожирают бюджеты, которые планировались на модернизацию. Мы наблюдаем типичный перегрев системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тень Израиля и сбитый прицел Пентагона

Кент прямо указал на корень проблемы — внешнее влияние. Когда план Инона по разделу региона на мелкие анклавы начинает диктовать повестку Белому дому, кадровые офицеры уходят в отставку. Они не хотят быть частью разбитого корыта, в которое превратится американская дипломатия после окончания этой бойни. Ситуация усугубляется тем, что даже самые мощные авианосцы США Иран заставил отойти от своих берегов, показав зубы.

Смена приоритетов Вашингтона заставляет союзников пересматривать свои позиции. Украина, получившая список требований для вступления в ЕС, внезапно обнаружила, что старший партнер занят другими делами. А в это время в Израиле множатся слухи о дееспособности руководства, что подтверждают странные кадры с Нетаньяху, вызвавшие шквал подозрений в сети.

"Отставка такого уровня — это сигнал всем ведомствам: лояльность больше не гарантирует чистую репутацию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы об отставке в NCTC

Почему Джо Кент ушел именно сейчас?

Он осознал, что война с Ираном — это не защита США, а политический проект, который делает страну уязвимой в других регионах. 18 дней конфликта хватило, чтобы увидеть неэффективность стратегии.

Как это повлияет на борьбу с терроризмом?

Ослабление внимания к Африке и Азии, о котором говорил Кент, может привести к росту активности радикальных группировок, пока основные силы США связаны в Иране.

Кто может занять его место?

Вероятно, это будет более лояльный политический назначенец, готовый поддерживать курс на эскалацию, несмотря на возражения разведсообщества.

Читайте также

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Экономить оказалось проще, чем думали: одна привычка меняет бюджет без усилий
Ценовые качели в Кузбассе: одни товары бьют рекорды роста, а другие внезапно отдают даром
Налил полный бак и попал на ремонт: как вовремя заметить, что топливо убивает двигатель
Тайна, от которой холодеет кровь: в Сибири нашли доказательство ритуала с армией призраков
Сабля бригады им. Платова бьёт в цель: казаки приняли участие во взятии Каленики в ДНР
Безработица снизилась, но позиции рухнули: что происходит с работой в Омской области
Семейный десант: 89 наставников превратят обычные выходные в жесткий курс молодого бойца
Неприятный запах от питомца: в этих случаях это повод обратиться к ветеринару
Роскошь больше не впечатляет: россияне назвали новые признаки успешной жизни
Mazda CX-5 ворвалась в топ продаж: секрет популярности оказался не только в дизайне
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Двухтонные посылки летят точно по адресу: иранские ракеты методично сносят центры управления
Военные новости
Двухтонные посылки летят точно по адресу: иранские ракеты методично сносят центры управления
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты Любовь Степушова Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
Экономить оказалось проще, чем думали: одна привычка меняет бюджет без усилий
Ценовые качели в Кузбассе: одни товары бьют рекорды роста, а другие внезапно отдают даром
Юг сдает позиции: уральские озера стали главным открытием для тех, кто ищет честные цены
Налил полный бак и попал на ремонт: как вовремя заметить, что топливо убивает двигатель
Тайна, от которой холодеет кровь: в Сибири нашли доказательство ритуала с армией призраков
Сабля бригады им. Платова бьёт в цель: казаки приняли участие во взятии Каленики в ДНР
Безработица снизилась, но позиции рухнули: что происходит с работой в Омской области
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Семейный десант: 89 наставников превратят обычные выходные в жесткий курс молодого бойца
Неприятный запах от питомца: в этих случаях это повод обратиться к ветеринару
