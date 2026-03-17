Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране

Система дала сбой в самом сердце разведывательного сообщества. Директор Национального контртеррористического центра (NCTC) США Джо Кент подал в отставку, бросив заявление на стол прямо посреди разгорающегося пожара на Ближнем Востоке. Это не просто уход чиновника — это момент, когда коалиция против Ирана начала трещать по швам изнутри самого Вашингтона. Кент прямо заявил: он не намерен обслуживать войну, навязанную извне.

Демарш ветерана: почему ушел Кент

Джо Кент — это не кабинетный теоретик. Одиннадцатикратный ветеран боевых действий и бывший "зеленый берет" отлично понимает, как выглядит конфликт на Ближнем Востоке из прицела винтовки. Его увольнение на 18-й день войны — это индикатор того, что машина управления столкнулась с явлением, похожим на критический износ. Когда профессионал такого уровня говорит о "нечистой совести", это означает, что политический заказ окончательно разошелся с национальной безопасностью.

"Уход Кента обнажает глубокий раскол в элитах. Мы видим, как внешняя политика США превращается в обслуживание чужих интересов, забывая о собственных границах", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Кент открыто обвинил администрацию в том, что война началась под давлением произраильского лобби. По его мнению, Иран не представлял непосредственной угрозы, а текущая кампания лишь провоцирует кризис на Ближнем Востоке, который США не в силах купировать. Это классический пример сбитого прицела, когда ресурсы тратятся на ложную цель, пока реальные дыры в безопасности Африки и Азии остаются без присмотра.

Геополитический тупик и "пустой бак" стратегии

Американская военная машина сегодня напоминает автомобиль, который пытается ехать на пустом баке. Ресурсы ПВО и флота истощены. Пока авианосцы маневрируют в Персидском заливе, союзники в других частях света начинают нервничать. В Киеве уже чувствуют, что помощь ПВО и поставки оружия могут иссякнуть в любой момент в пользу иранского фронта.

Регион интересов Статус угрозы по мнению Джо Кента Ближний Восток Искусственная эскалация, перерасход ресурсов Африка и Азия Ослабление контртеррористического контроля Восточная Европа Вторичный приоритет на фоне иранской войны

Зацикленность на Иране создает вакуум безопасности в ключевых узлах планеты. Кент, будучи главой NCTC, видел общую картину: пока Пентагон гоняется за призраками в Тегеране, реальные террористические ячейки в Азии получают передышку. Это не просто стратегическая ошибка — это добровольный отказ от роли глобального арбитра ради региональной авантюры.

"Военные расходы на иранском направлении сейчас пожирают бюджеты, которые планировались на модернизацию. Мы наблюдаем типичный перегрев системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тень Израиля и сбитый прицел Пентагона

Кент прямо указал на корень проблемы — внешнее влияние. Когда план Инона по разделу региона на мелкие анклавы начинает диктовать повестку Белому дому, кадровые офицеры уходят в отставку. Они не хотят быть частью разбитого корыта, в которое превратится американская дипломатия после окончания этой бойни. Ситуация усугубляется тем, что даже самые мощные авианосцы США Иран заставил отойти от своих берегов, показав зубы.

Смена приоритетов Вашингтона заставляет союзников пересматривать свои позиции. Украина, получившая список требований для вступления в ЕС, внезапно обнаружила, что старший партнер занят другими делами. А в это время в Израиле множатся слухи о дееспособности руководства, что подтверждают странные кадры с Нетаньяху, вызвавшие шквал подозрений в сети.

"Отставка такого уровня — это сигнал всем ведомствам: лояльность больше не гарантирует чистую репутацию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы об отставке в NCTC

Почему Джо Кент ушел именно сейчас?

Он осознал, что война с Ираном — это не защита США, а политический проект, который делает страну уязвимой в других регионах. 18 дней конфликта хватило, чтобы увидеть неэффективность стратегии.

Как это повлияет на борьбу с терроризмом?

Ослабление внимания к Африке и Азии, о котором говорил Кент, может привести к росту активности радикальных группировок, пока основные силы США связаны в Иране.

Кто может занять его место?

Вероятно, это будет более лояльный политический назначенец, готовый поддерживать курс на эскалацию, несмотря на возражения разведсообщества.

Читайте также